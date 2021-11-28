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«Это как святая вода для „Барсы“». Хави — после победы над «Вильярреалом»

вчера, 08:27
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после победы в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 15-м туре Примеры.

Мы играли против отличной команды. Матч был трудным, и мы доминировали меньше, чем казалось, но нам повезло с голом Мемфиса и пенальти. Мы играли против хорошей команды.

Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность.

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Все комментарии
Андраник Гзирян
Андраник Гзирян
вчера в 16:42
Я всегда был против Барсы, может из-за идола Месси, т.к. всегда считал, что его уровень был возможен только при поддержке сзади Хави и Иньесты (что и показало время). Но сейчас хочется даже переживать за Барсу, т.к. Хави - это что-то типо Зидана. Всегда хочется желать удачи исключительным людям.
протон
протон
вчера в 15:38
Какое адекватное интервью. Класс!
League1
League1
вчера в 15:17
Зря Вмльяреал поддался...
Брулин
Брулин
вчера в 14:48
Хави молодец честно и справедливо, удачи по вчерашней игре видно что работы ещё вагон
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:34
После прихода нового главного, футболисты любой команды лезут из кожи вон, чтобы выглядеть в его глазах в лучшем свете. Через несколько матчей игроки "привыкнут" к Хави, и всё вернётся на круги своя, то есть к прежним невзрачным результатам и такой же игре.
Bobon
Bobon ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 13:27
К судье, конечно, вопросы есть. За игру рукой Пике, возможно пенку и нужно было ставить. Но и за фол на Бускетсе на 4 минуте - прямая красная без всяких разговоров. Но даже желтой не показали. Так что судья косячил в обе стороны.
pele1981
pele1981
вчера в 12:53
Ну да, нассы тебе в глаза, а ты скажешь - божья роса!)))))
112910415
112910415
вчера в 12:41
дальнейших побед !
Agamaga........
Agamaga........ ответ NOVA (раскрыть)
вчера в 12:37
Ох уж эти сливочные. А судья чем помог? Передачу на Мемфиса отдал или гол с оффсайда засчитал? 🤦‍♂️
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:29
Нет сильных игроков,дриблингов,может зимой появится.Дембеле и Фати тоже стеклянные,от дуновения ветра получают тяжелые травмы.
Надо вернуть того молодого 24 летнего Месси,но как это сделать не знаю,Апсни знает может быть.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 12:16
Неужто Боржоми пить не поздно?
Phu Quoq
Phu Quoq ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 11:45
Дальше будет заслуженный вылет из ЛЧ
3ton
3ton
вчера в 11:41
Игры нет , но есть результат .
1 пропущенный мяч за три игры - это хорошо .
Результатов быстрых от Хави не надо ждать.
Сейчас надо спокойно работать и попасть в ЛЧ
sash71
sash71
вчера в 11:04
Для Барсы сейчас каждая победа на вес золота
NOVA
NOVA
вчера в 10:30
судья как святая вода для барсы, это точно!! ну хорошо подметил то, что вильярреал не заслужил поражение!!
ОПС
ОПС
вчера в 10:26
Что дальше будет?
particular
particular
вчера в 09:41
Ещё немного и прозвучали бы извинения... Слишком много проиграли, что бы исполнять дифирамбы соперникам после редких побед.
Взяли очки и нормуль!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:39
До чего докатился бывший гегемон!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:16, ред.
Интервью Хави понравилось, сказал так, как есть на самом деле...
Не часто услышишь от нового главного тренера после выигранной игры, да ещё и с разницей в два мяча такие слова:

...нам повезло с голом Мемфиса и пенальти...
"В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность".

Несмотря на то, что и в первой игре выиграли с помощью пенальти, 1:0, и во второй без пенальти не обошлось, но две победы в двух играх в Примере, в дебютных играх главного тренера за "Барсу", придадут уверенность в своих силах, помогут игрокам, новому главному тренеру, поверить в себя и свои возможности...А реальная оценка Хави итогов двух матчей радует... Да, действительно повезло, и в матче с "Эспаньолом" и в матче с "Вильрреалом".....

Ну а матч с "Бенфикой" в ЛЧ, хорошо что не проиграли... Шансы выйти в плей-офф ЛЧ ещё есть, хотя и минимальные, вряд ли "Бенфика" не обыграет в заключительном туре немотивированное "Динамо" Киев у себя дома, и ещё маловероятно что "Барселона" обыграет в гостях "Баварию"......
Но это футбол, а в футболе всё бывает....

Удачи Хави, и пусть у него всё получится в качестве главного тренера "Барселоны"!
beefs
beefs
вчера в 09:14
вот вам и Хави, так держать и удачи в дальнейшем...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:02
Надо вбить осиновый кол в Месси.
drug01
drug01
вчера в 08:42
Всё будет хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:41
Хави хороший мотиватор
ДСА
ДСА
вчера в 08:40
Свой главный матч сезона у Бенфики они не выиграли.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:35
А Хави получается - дух святой ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:32
Ну хорошо, что в Ла Лиге стали набирать очки. Чемпионат Испании без сильной "Барселоны" - кажется и не чемпионат Испании вовсе.
shlomo
shlomo
вчера в 08:28
Молодцы....удачи в дальнейшем!
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