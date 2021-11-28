«Это как святая вода для „Барсы“». Хави — после победы над «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после победы в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 15-м туре Примеры.

Мы играли против отличной команды. Матч был трудным, и мы доминировали меньше, чем казалось, но нам повезло с голом Мемфиса и пенальти. Мы играли против хорошей команды.

Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность.