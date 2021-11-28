«Это как святая вода для „Барсы“». Хави — после победы над «Вильярреалом»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями после победы в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 15-м туре Примеры.
Мы играли против отличной команды. Матч был трудным, и мы доминировали меньше, чем казалось, но нам повезло с голом Мемфиса и пенальти. Мы играли против хорошей команды.
Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность.
Не часто услышишь от нового главного тренера после выигранной игры, да ещё и с разницей в два мяча такие слова:
...нам повезло с голом Мемфиса и пенальти...
"В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность".
Несмотря на то, что и в первой игре выиграли с помощью пенальти, 1:0, и во второй без пенальти не обошлось, но две победы в двух играх в Примере, в дебютных играх главного тренера за "Барсу", придадут уверенность в своих силах, помогут игрокам, новому главному тренеру, поверить в себя и свои возможности...А реальная оценка Хави итогов двух матчей радует... Да, действительно повезло, и в матче с "Эспаньолом" и в матче с "Вильрреалом".....
Ну а матч с "Бенфикой" в ЛЧ, хорошо что не проиграли... Шансы выйти в плей-офф ЛЧ ещё есть, хотя и минимальные, вряд ли "Бенфика" не обыграет в заключительном туре немотивированное "Динамо" Киев у себя дома, и ещё маловероятно что "Барселона" обыграет в гостях "Баварию"......
Но это футбол, а в футболе всё бывает....
Удачи Хави, и пусть у него всё получится в качестве главного тренера "Барселоны"!
Не часто услышишь от нового главного тренера после выигранной игры, да ещё и с разницей в два мяча такие слова:
...нам повезло с голом Мемфиса и пенальти...
"В конце концов, нам повезло, но «Вильярреал» не заслужил проигрыша. Такова реальность".
Несмотря на то, что и в первой игре выиграли с помощью пенальти, 1:0, и во второй без пенальти не обошлось, но две победы в двух играх в Примере, в дебютных играх главного тренера за "Барсу", придадут уверенность в своих силах, помогут игрокам, новому главному тренеру, поверить в себя и свои возможности...А реальная оценка Хави итогов двух матчей радует... Да, действительно повезло, и в матче с "Эспаньолом" и в матче с "Вильрреалом".....
Ну а матч с "Бенфикой" в ЛЧ, хорошо что не проиграли... Шансы выйти в плей-офф ЛЧ ещё есть, хотя и минимальные, вряд ли "Бенфика" не обыграет в заключительном туре немотивированное "Динамо" Киев у себя дома, и ещё маловероятно что "Барселона" обыграет в гостях "Баварию"......
Но это футбол, а в футболе всё бывает....
Удачи Хави, и пусть у него всё получится в качестве главного тренера "Барселоны"!