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Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Я больше не понимаю этот мир»

вчера, 08:43

Бывший немецкий футболист и в настоящее время эксперт Sky Sport Лотар Маттеус предпочел бы видеть Роберта Левандовски обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года:

Честно говоря, после этого выбора я больше не понимаю мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным, номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. Даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях в этом году.

Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с Челси и Италией, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как польская звезда из «Баварии». То, что Левандовски не победил, для меня непостижимо.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 03:40, ред.
давно пора делать переворот и выгонять их всех оттуда метлой, футбол должен заново начаться, должны придти энтузиасты без денежных запросов
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:45
Я уже давно отказываюсь понимать весь этот 73омицин что творится с футболом.
Возможно большие клубы по этой причине хотели устроить переворот.
KLINSI
KLINSI ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 21:41
Такой же как наш всенародно любимый, вечный президент)
steel900
steel900 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:15
Верно подмечено... ))
красиво
красиво
вчера в 21:09
Нужно было отдать Пеле , у него тоже былых заслуг немало
Mi6
Mi6
вчера в 18:40
Печальная новость
suiw
suiw
вчера в 17:41
Шейхи решили так. Какая разница,кто лучше. Сказали Лео, значит Лео
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 16:50
Стыд и позор
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:03
Если бы Левандовски играл во Франции, то получил бы уже три ЗМ. Тут чисто политика развития своей лиги. Вытянут за уши любого, лишь бы получить дополнительные очки для фермеров. Ну, и наверняка катарские хозяева ПСЖ подсобили.
Pryan 7
Pryan 7 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:36
Глянул таблицу бомбардиров ЛЧ 21/22
У Лавандовского 9
А где там гном, не подскажешь?
Гном сколько лет ничего не мог добыть с Аргентиной?
А прикинь, гнома в Польшу сослать?
Быть может, французский чемпионат сильнее немецкого? Чего же тогда пешеход, не в состоянии забить Мецу, Клермону, Бресту?
Глянул на топ забивал в Германии, там все как и положено, Лавандовский 14, а шо пешеход? 1 гол? Ну нормально. Каждому гному зм за гол...
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:30
смотря за какое время идет подсчет голосов. В последнее время лучший игрок ,конечно же Роберт
bonek
bonek
вчера в 14:29
И не понимай!!! А вот многие болельщику так и не поняли как можно было назначить пенальти в ворота сб Аргентины в финальном матче ЧМ 1990 года, благодаря которому ты стал чемпионом мира..так что отдыхай пенсионер
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:23
Сам мир другой. А сейчас тем более такое время, что всё наоборот, что пострадавший просит прощения у бьющего, и в жизни кто-то пашет добросовестно, но получает гроши, в то время, как чиновники только кайфуют, меньше работают. Маттеус не понимает мир, а я иногда не понимаю Бога, но не я создал этот мир и приходится принимать мир таким какой есть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:41
Всё как в жизни....
Одни вкалывают...а другие богатеют...
Одни блистают на поле...другие получают "Золотые мячи"
Никто и не обещал что этот мир совершенный и справедливый...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Слайш (раскрыть)
вчера в 12:57
Я давно говорил Кристинолюбам, вот какую "справедливость" вы поддерживаете, вот с такой же и столкнётесь. В 2013 году у вас всё было по справедливости, вот это самое переголосование, ЗМ за 0 титулов. Что вам сейчас не нравится? Роберт 1000 % заслужил его за 2020 год, но в этом явного лидера не было. Поляк нулевой со сборной, а внутри чемпионата, где у Баварии вообще нет конкурентов считать его главным претендентом - фатальная ошибка!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:52
"Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие", если за это дают ЗМ, то почему, когда Месси побил рекорд Мюллера кричали, что нельзя за это давать?

"Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Тогда почему его продолжают считать чуть ли не главным претендентом на ЗМ?

По сценарию 2013 года за 0 трофеев давать ЗМ?

Тогда я тоже не понимаю этот мир!
Остаётся только поздравить Месси с наградой!
Слайш
Слайш
вчера в 12:51
все адекватные люди задаются этим же вопросом. Даже некоторые персональные фанаты Месси считают что он не наиграл на ЗМ (они знают как он может играть и видят как он играет сейчас). Это о чем то говорит?

Всё банально - просто деньги решают всё. Обидно за Роберта, очень
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:47
Пора заменить ЗМ на что-то более объективное.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:46
Алексис Санчес в 2016:
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)

Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 11:57
Прям как у нас Зенит чемпионства шлёпает
faneng
faneng
вчера в 11:48
Не только Маттеус, никто не понимает того, что произошло вчера. Раз за разом Месси отбирает Золотой мяч у тех, кто реально заслуживал - Снейдер, Хави, Иньеста, ван Дейк, Левандовски.
Hamman
Hamman
вчера в 10:33
При таких раскладах, нужно вручать несколько ЗМ. В Африке тоже кубок разыгрывают. Вручите и Марезу тогда...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:21
Это какойтш заговор!
амурец
амурец
вчера в 10:07, ред.
не только Маттеус не понимают, не понимают все, ну разве кроме гномолюбов
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:47
Ну! Каким ты был, таким ты и остался ©
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 09:39
Хитрым и гнилым!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:38
Гном за 15 туров чемпионата Франции, не Англии и не Испании а именно Франции, играя в псж забил один случайный гол а Роберт в каждом матче отличается, что в клубном, что на международной арене, по моему мнению ЗМ заслужил именно Левандовски но на крайняк Бензема но никак не гном, его в этом списке даже в первой десятке не должно было быть, все действия искусственно подведены или куплены, со вчерашнего дня весь интерес пропал к этой церемонии да и какого внутреннее состояние более достойных ребят, жаль.
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:32
Так же, как раньше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:29
Маттеусу надо успокоиться, весь мир продажный, не только для Маттеуса непостижима победа карлика но и для всего думающего мира, вопрос в другом, как гном с этим будет жить?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:28
Если раньше давали заслуженно Золотые мячи, то сейчас нет. Награда обесценивает себя.
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