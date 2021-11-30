Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Я больше не понимаю этот мир»

Бывший немецкий футболист и в настоящее время эксперт Sky Sport предпочел бы видеть обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года:

Честно говоря, после этого выбора я больше не понимаю мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным, номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. Даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях в этом году.

Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с Челси и Италией, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как польская звезда из «Баварии». То, что Левандовски не победил, для меня непостижимо.