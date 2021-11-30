Маттеус о «Золотом мяче» Месси: «Я больше не понимаю этот мир»

Бывший немецкий футболист и в настоящее время эксперт Sky Sport Лотар Маттеус предпочел бы видеть Роберта Левандовски обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года:
Честно говоря, после этого выбора я больше не понимаю мир. При всем уважении к Лионелю Месси и всем другим замечательным, номинированным игрокам. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. Даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях в этом году.
Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Салах великолепен в последние месяцы, но в начале этого года у него была длительная засуха. Жоржиньо, конечно, выиграл два очень больших титула с Челси и Италией, но он далеко не так выделяется, как нападающий «Баварии». И даже Роналду не был таким постоянным и исключительным, как польская звезда из «Баварии». То, что Левандовски не победил, для меня непостижимо.
Возможно большие клубы по этой причине хотели устроить переворот.
Возможно большие клубы по этой причине хотели устроить переворот.
У Лавандовского 9
А где там гном, не подскажешь?
Гном сколько лет ничего не мог добыть с Аргентиной?
А прикинь, гнома в Польшу сослать?
Быть может, французский чемпионат сильнее немецкого? Чего же тогда пешеход, не в состоянии забить Мецу, Клермону, Бресту?
Глянул на топ забивал в Германии, там все как и положено, Лавандовский 14, а шо пешеход? 1 гол? Ну нормально. Каждому гному зм за гол...
У Лавандовского 9
А где там гном, не подскажешь?
Гном сколько лет ничего не мог добыть с Аргентиной?
А прикинь, гнома в Польшу сослать?
Быть может, французский чемпионат сильнее немецкого? Чего же тогда пешеход, не в состоянии забить Мецу, Клермону, Бресту?
Глянул на топ забивал в Германии, там все как и положено, Лавандовский 14, а шо пешеход? 1 гол? Ну нормально. Каждому гному зм за гол...
Одни вкалывают...а другие богатеют...
Одни блистают на поле...другие получают "Золотые мячи"
Никто и не обещал что этот мир совершенный и справедливый...
Одни вкалывают...а другие богатеют...
Одни блистают на поле...другие получают "Золотые мячи"
Никто и не обещал что этот мир совершенный и справедливый...
"Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Тогда почему его продолжают считать чуть ли не главным претендентом на ЗМ?
По сценарию 2013 года за 0 трофеев давать ЗМ?
Тогда я тоже не понимаю этот мир!
Остаётся только поздравить Месси с наградой!
"Бензема также провёл отличный год, но остался без трофеев с «Реалом». Тогда почему его продолжают считать чуть ли не главным претендентом на ЗМ?
По сценарию 2013 года за 0 трофеев давать ЗМ?
Тогда я тоже не понимаю этот мир!
Остаётся только поздравить Месси с наградой!
Всё банально - просто деньги решают всё. Обидно за Роберта, очень
Всё банально - просто деньги решают всё. Обидно за Роберта, очень
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)
Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)
48 гол+пас
2 место в чемпионате с "Арсеналом"
Вылет в 1/8 ЛЧ
Победа на Копа Америке
(Золотой Мяч: Нет в 30-ке кандидатов)
Лео Месси в 2021:
50 Гол+пас
3 место в чемпионате с Барсой
Вылет в 1/8 Лч
Победа на Копа Америке
(Золотой мяч: 1 место. Победа)