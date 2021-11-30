Месси: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“ в прошлом году»

После получения седьмого «Золотого мяча» нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился к форварду «Баварии» Роберту Левандовски.
Ты заслужил «Золотой мяч» в прошлом году. Тогда все считали, что ты должен получить эту награду.
После получения седьмого «Золотого мяча» нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился к форварду «Баварии» Роберту Левандовски.
Ты заслужил «Золотой мяч» в прошлом году. Тогда все считали, что ты должен получить эту награду.
А по поводу того, как пишут некоторые юзеры на этом сайте, что Месси может и не нужен был этот ЗМ, но его выбрали.... То зная Месси за все эти годы, когда он у всех на виду..... Ещё как нужен, заслужил или не заслужил вскоре забудут, а он будет единственный обладатель Золотого мяча такого количества раз, и вряд ли кто-либо, когда-либо сможет быть больше обладателем ЗМ, чем Месси, и он это прекрасно понимает, и вчера у него был один из самых счастливых дней в его футбольной карьере в качестве игрока....
Повторюсь, но из всех Золотых мячей, которые вызывали сомнения в правильности выбора его обладателя, это один из самых спорных Золотых мячей....
Дать Золотой мяч за победу в Кубке Америки, а он и сам подтвердил это в своём интервью... Да уж..... И тем более, что Кубок Америки никак не престижнее, чем Чемпионат Европы..........
А по поводу того, как пишут некоторые юзеры на этом сайте, что Месси может и не нужен был этот ЗМ, но его выбрали.... То зная Месси за все эти годы, когда он у всех на виду..... Ещё как нужен, заслужил или не заслужил вскоре забудут, а он будет единственный обладатель Золотого мяча такого количества раз, и вряд ли кто-либо, когда-либо сможет быть больше обладателем ЗМ, чем Месси, и он это прекрасно понимает, и вчера у него был один из самых счастливых дней в его футбольной карьере в качестве игрока....
Повторюсь, но из всех Золотых мячей, которые вызывали сомнения в правильности выбора его обладателя, это один из самых спорных Золотых мячей....
Дать Золотой мяч за победу в Кубке Америки, а он и сам подтвердил это в своём интервью... Да уж..... И тем более, что Кубок Америки никак не престижнее, чем Чемпионат Европы..........
Левандовски заслужил в том году. Да и в этом году он на порядок выше Месси-Роналду и тоже заслужил. Если считать по командным показателям, то должен был вообще условный Жоржиньо получить, как самый награжденный игрок в этом году. Есть еще Канте и Бензема.
Золотой Мяч дискредитирован. Можно тупо переименовывать в Золотой Мяч Пешеходов Франции.
Левандовски заслужил в том году. Да и в этом году он на порядок выше Месси-Роналду и тоже заслужил. Если считать по командным показателям, то должен был вообще условный Жоржиньо получить, как самый награжденный игрок в этом году. Есть еще Канте и Бензема.
Золотой Мяч дискредитирован. Можно тупо переименовывать в Золотой Мяч Пешеходов Франции.
Премия полный бред. Единственно, что радует во всей этой позорной ситуации - большинство понимает абсурдность ситуации. На всех ветках в топе слово "ПОЗОР" во всех его смыслах. Я давно на ЗМ не видел такого единодушия.
Премия полный бред. Единственно, что радует во всей этой позорной ситуации - большинство понимает абсурдность ситуации. На всех ветках в топе слово "ПОЗОР" во всех его смыслах. Я давно на ЗМ не видел такого единодушия.
получить ЗМ??? Почему тогда не Т.Мюллер? Мне кажется, в следующем году
тоже будет гном, за то что 5 раз ложился позади стенки при штрафных...)))
получить ЗМ??? Почему тогда не Т.Мюллер? Мне кажется, в следующем году
тоже будет гном, за то что 5 раз ложился позади стенки при штрафных...)))