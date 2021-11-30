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Месси: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“ в прошлом году»

сегодня, 00:12

После получения седьмого «Золотого мяча» нападающий ПСЖ Лионель Месси обратился к форварду «Баварии» Роберту Левандовски.

Ты заслужил «Золотой мяч» в прошлом году. Тогда все считали, что ты должен получить эту награду.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 06:17, ред.
Левандовски был лучшим! А то, что решили в кабинетах... Бог им судья.
Robinson
Robinson
сегодня в 06:15
Лучше бы вообще промолчал! Эти слова звучат мерзко!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:14
Пожалуй, один из самых спорных Золотых мячей из всех, которые вызывали сомнения.... Пора переименовать Золотой мяч в Игрушка для Месси....

А по поводу того, как пишут некоторые юзеры на этом сайте, что Месси может и не нужен был этот ЗМ, но его выбрали.... То зная Месси за все эти годы, когда он у всех на виду..... Ещё как нужен, заслужил или не заслужил вскоре забудут, а он будет единственный обладатель Золотого мяча такого количества раз, и вряд ли кто-либо, когда-либо сможет быть больше обладателем ЗМ, чем Месси, и он это прекрасно понимает, и вчера у него был один из самых счастливых дней в его футбольной карьере в качестве игрока....

Повторюсь, но из всех Золотых мячей, которые вызывали сомнения в правильности выбора его обладателя, это один из самых спорных Золотых мячей....

Дать Золотой мяч за победу в Кубке Америки, а он и сам подтвердил это в своём интервью... Да уж..... И тем более, что Кубок Америки никак не престижнее, чем Чемпионат Европы..........
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:52
Лучше бы промолчал, умнее бы выглядил
311
311
сегодня в 04:36
В этом году считали также!)
yrasikos22
yrasikos22 ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 03:34
Нет к сожалению этот когда легендарный трофей которые получали великие игроки,уже от мусора не отмоеться,просто надо упразднить и забыть...
4f2g46kvu87r
4f2g46kvu87r
сегодня в 03:32
А ты не заслужил в этом
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 02:43
Французы уже конкретно запарили тянуть за уши свой ПСЖ и свою лигу.
Левандовски заслужил в том году. Да и в этом году он на порядок выше Месси-Роналду и тоже заслужил. Если считать по командным показателям, то должен был вообще условный Жоржиньо получить, как самый награжденный игрок в этом году. Есть еще Канте и Бензема.
Золотой Мяч дискредитирован. Можно тупо переименовывать в Золотой Мяч Пешеходов Франции.
протон
протон
сегодня в 02:05
Отдайте уже сразу 8-й , чего уж тянуть?
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 01:59
А будут ли достойные претенденты на эту награду , когда два немолодых рекордсмена завершат свои карьеры? Может тогда упразднить его просто , этот Золотой Мяч.
протон
протон
сегодня в 01:57
Я болельщик Роналду и хорошо отношусь к Месси. Но они оба в этом году не заслужили, объективно.
Премия полный бред. Единственно, что радует во всей этой позорной ситуации - большинство понимает абсурдность ситуации. На всех ветках в топе слово "ПОЗОР" во всех его смыслах. Я давно на ЗМ не видел такого единодушия.
Zak11
Zak11
сегодня в 01:47
Сколько этот гном уже золотых мячей наполучал вместо других, которые реально были достойны, бились и вывозили сезоны. Ужас
протон
протон
сегодня в 01:28
Месси провел хороший сезон, но черт возьми Левандовски провел шикарный год, как такое игнорить - уму не постижимо
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:22
Обидно за Левандовски второй раз украли золотой мяч , нет слов просто эту награду просто продают кто больше заплатил тот и получит, видать Катарские Шейхи заплатили больше, для многих больше не существует эту награду, не фанат Роналду но он был лучше Месси за последние 4 года.
Шишани-90
Шишани-90
сегодня в 01:15
Ни стыда, ни совести!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:49
Лучше бы промолчал. Хотя Месси тоже особо не стоит винить. Ему может и не нужен был этот ЗМ, но его выбрали богатые мира сего и он должен соглашаться и улыбаться. Он не виноват, что ему приходится это говорить, но за этот спектакль уплачены большие деньги, в том числе и ему и их надо отработать.
Иван Дунаев
Иван Дунаев
сегодня в 00:40
Золотой мяч, давно перестал таким быть, это награда куплена пиаром, для тех кто выгоден! Истинные болельщики видят и знают кто лучше!
salleeh
salleeh
сегодня в 00:36, ред.
Печально, когда из великого футболиста, ты становишься в игрушку. За асисты
получить ЗМ??? Почему тогда не Т.Мюллер? Мне кажется, в следующем году
тоже будет гном, за то что 5 раз ложился позади стенки при штрафных...)))
Grim-Reaper
Grim-Reaper
сегодня в 00:31
и прошлом году дали бы ЗМ гному... потому что франс футбол больше никого не выбирает кроме игроков Реала и Барсы (в основном Месси и Роналду)
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:31
Иэто абсолютная правда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Лёвы в том году бы получил бы ЗМ бе вариантов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 00:28
Жалкий аргентинский лепрекон
амурец
амурец
сегодня в 00:25
А два честных у него, так что ваша типа умная фраза не прокатила
Танк Т34
Танк Т34
сегодня в 00:25
Как они вообще выбирают кому дать ЗМ? Голосуют тренера и капитаны сборных? Вся Африка, Латин. Амер и Азия за Месси, им пофиг кто там лучший, у них один Месси на слуху..... Реклама и только.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 00:24, ред.
Из церемонии сделали какое-то пафосное шоу. Этот блестящий пиджак... Эйфелева башня... Заранее записанные поздравления... В эпоху Месси Роналду уже всякого насмотрелись. Надеюсь, это закончится и будут вручать ЗМ по старинке, на стадионе клуба в котором играет номинант, при болельщиках
СДС
СДС ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:23
А что не сразу после 7 ))))))).
Keni Tanirverdiyev
Keni Tanirverdiyev
сегодня в 00:22
И как же все странно блин. Месси нулевой в этом году по полной. В прошлом какой то бред ЗМ из за пандемии отменили, хотя моглибы просто дистанционно провести. Этот ЗМ нужно отменять. потому что много споров. ладнобы толковые но блин три ЗМ Месси не заслуженыыыыы 2010( Снейдер) 2019(Ван Дейк) 2021(Левандовски) ну все же очевидно
4RT
4RT
сегодня в 00:20
Одни заслуживают, другие получают
olba
olba
сегодня в 00:20
Всё правильно
амурец
амурец
сегодня в 00:19
Да уж, после пятого липового ЗМ ещё и что то там пытается сказать
karnager
karnager
сегодня в 00:17, ред.
Аахаха, стоял и пытался выдавить из себя речь. Хотя понимал, что вообще нулевый в этом году. Шейхи постарались. Но походу придется платить очень дорогую монету, в мафиозных кланах такое не остается подарком. В ПСЖ до конца карьеры?
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