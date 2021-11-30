Месси: «Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины поделился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».

Удивительно снова оказаться здесь. Два года назад я не знал, что может случиться. Теперь я снова здесь. Сейчас я играю за ПСЖ , я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет я ещё буду играть, но надеюсь, что много, потому что я люблю футбол.