Месси: «Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».
Удивительно снова оказаться здесь. Два года назад я не знал, что может случиться. Теперь я снова здесь. Сейчас я играю за ПСЖ, я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет я ещё буду играть, но надеюсь, что много, потому что я люблю футбол.
Спасибо всем моим товарищам по команде из «Барселоны», ПСЖ и сборной Аргентины. Я смог осуществить свою мечту, я выиграл «Золотой мяч» победе на Кубоке Америки. Для меня это особенная ночь.
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........
Да Левандовский своей игрой удивляет, а что он выиграл? Чемпионат Германии? Если бы Бавария выиграла ЛЧ, то тогда без спорно
Дзюба тоже выиграл РПЛ, вот может он заслужил!?
Да Левандовский своей игрой удивляет, а что он выиграл? Чемпионат Германии? Если бы Бавария выиграла ЛЧ, то тогда без спорно
Дзюба тоже выиграл РПЛ, вот может он заслужил!?
Я думаю все понимают что это за цифры!
И ещё,походу после завершения карьеры Месси получит пару золотых мячей!
Я думаю все понимают что это за цифры!
И ещё,походу после завершения карьеры Месси получит пару золотых мячей!
Золотой мяч был интересен только до 2007…
Золотой мяч был интересен только до 2007…
А тут, Меськи получил за победу в Кубке Америки, выезжая на вратаре Мартинесе.
А почему не получил лучший игрок того финала тогда?))
Дожили...
А тут, Меськи получил за победу в Кубке Америки, выезжая на вратаре Мартинесе.
А почему не получил лучший игрок того финала тогда?))
Дожили...