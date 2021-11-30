ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Месси: «Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»

сегодня, 00:41

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».

Удивительно снова оказаться здесь. Два года назад я не знал, что может случиться. Теперь я снова здесь. Сейчас я играю за ПСЖ, я очень счастлив. Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет я ещё буду играть, но надеюсь, что много, потому что я люблю футбол.

Спасибо всем моим товарищам по команде из «Барселоны», ПСЖ и сборной Аргентины. Я смог осуществить свою мечту, я выиграл «Золотой мяч» победе на Кубоке Америки. Для меня это особенная ночь.

Все новости
Месси: «Левандовски заслужил „Золотой мяч“ в прошлом году»
Сегодня, 00:12 Комментарии38
Иммобиле извинился перед болельщиками «Лацио» за разгром от «Наполи»
Вчера, 10:47 Комментарии10
Каррик: «Рангник не помогал с подготовкой к „Челси“, это неправда»
Вчера, 09:47 Комментарии9
Каррагер: «У МЮ не было никакого плана подписывать Роналду»
Вчера, 09:00 Комментарии12
«Победа и возвращение». Серхио Рамос высказался о дебюте за ПСЖ
Вчера, 00:25 ФотоКомментарии11
Петржела: «„Зенит“ не может всегда показывать лучший футбол в РПЛ»
Вчера, 00:03 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:00
Это же надо было додуматься, чтобы самому заявить о том, что он выиграл Золотой мяч благодаря победе на Кубке Америки...... Практически сказал:
Я не лучший, но я в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки....
Тот случай, что лучше было бы промолчать.........
bL9I
bL9I
сегодня в 04:36
Месси не заслуженно, все понятно.
Да Левандовский своей игрой удивляет, а что он выиграл? Чемпионат Германии? Если бы Бавария выиграла ЛЧ, то тогда без спорно
Дзюба тоже выиграл РПЛ, вот может он заслужил!?
Cat01
Cat01
сегодня в 03:09
Это уже не так
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 03:07
Кубок Америки выиграла сборная Аргентины.............................
eleven LC
eleven LC
сегодня в 02:45
2010,2013,2015,2018,2021
Я думаю все понимают что это за цифры!
И ещё,походу после завершения карьеры Месси получит пару золотых мячей!
амурец
амурец
сегодня в 02:35
последний раз Месси выиграл именно выиграл ЗМ в 2011
Землянин
Землянин
сегодня в 02:32, ред.
Скушно, десятилетиями одно и тоже. Удивительно, только одно, как Модрич умудрился засветиться в это время, чем также подтвердил нелепость выбора, когда в тот год Роналду ушёл из Реала 🙄
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:04
Да в этот раз прям за уши
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:40
остаётся только порадоваться за Мессии...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:31
Тогда говори конкретно, благодаря Мартинесу, потянувшему серию пенальти, и Де Паулю, герою финала, в обоих матчах Месси был одним из худших по оценкам.
протон
протон
сегодня в 01:29
Для меня больше нет такой награды, как Золотой мяч. При всем уважении к достижениям Месси, последние 2 года Левандовски показывает чертовски хорошую игру и заслужил этот мяч.
протон
протон
сегодня в 01:28
При всем уважении к Месси, ну это позор..
Золотой мяч был интересен только до 2007…
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:27
ЗМ вручается за индивидуальные действия, а не за Кубок Америки. А значит Роберт лучше, чем Месси.
Шишани-90
Шишани-90
сегодня в 01:24, ред.
Люди даже за победу на ЧМ не получают золотой мяч.
А тут, Меськи получил за победу в Кубке Америки, выезжая на вратаре Мартинесе.
А почему не получил лучший игрок того финала тогда?))
Дожили...
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 01:19
Жаль , что я не видел игры лучшего игрока мира в этом году. Из Лиги Чемпионов он вылетел ещё в феврале , не успел посмотреть его игры там. В Ла Лиге Барселона показывала такую игру и результаты , что больно смотреть на них было. Наблюдать за чемпионатом Франции - увольте.Жалею , что проспал финал Аргентина - Бразилия , ведь на этом турнире только этот матч и стоило посмотреть.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:17
Это смешно его да же не было видно в финале
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:07
Жиденькая победа
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:06
"я выиграл «Золотой мяч» победе на Кубоке Америки" - это уже даже не смешно, соккер.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
сегодня в 00:56, ред.
Благодаря папе римскому, не зря ты с ним дружишь)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:49
Весь твой этот кубок америки как и ЗМ2021 - 77!)
beefs
beefs
сегодня в 00:43
Совсем рехнулись, откройте глаза...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100