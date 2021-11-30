«Барселона» хочет подписать Холанда

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вчера, 11:16

Испанская «Барселона», несмотря на своё экономическое положение, хочет заполучить молодого форварда «Боруссии» .

Сообщается, что игрок нравится президенту клуба Жоану Лапорте. Несмотря на цену футболиста в 75 миллионов евро плюс 60 миллионов комиссионных (40 для его агента Мино Райолы и 20 для отца футболиста), «Барса» хочет изучить, возможно ли подписать игрока следующим летом.