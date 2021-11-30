«Барселона» хочет подписать Холанда

Испанская «Барселона», несмотря на своё экономическое положение, хочет заполучить молодого форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Сообщается, что игрок нравится президенту клуба Жоану Лапорте. Несмотря на цену футболиста в 75 миллионов евро плюс 60 миллионов комиссионных (40 для его агента Мино Райолы и 20 для отца футболиста), «Барса» хочет изучить, возможно ли подписать игрока следующим летом.
Не нужен такой Холланд, пусть идёт Реал доить или клубы АПЛ.
Не нужен такой Холланд, пусть идёт Реал доить или клубы АПЛ.