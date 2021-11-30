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«Барселона» хочет подписать Холанда

вчера, 11:16

Испанская «Барселона», несмотря на своё экономическое положение, хочет заполучить молодого форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Сообщается, что игрок нравится президенту клуба Жоану Лапорте. Несмотря на цену футболиста в 75 миллионов евро плюс 60 миллионов комиссионных (40 для его агента Мино Райолы и 20 для отца футболиста), «Барса» хочет изучить, возможно ли подписать игрока следующим летом.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:41
А чего только для отца 20?есть еще мать,тети,дяди,бабушки,дедушки.
anarhist
anarhist
вчера в 18:09
Да все его хотят, а именно все топ клубы, мальчики, девочки... кто ж его не хочет
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:25
Я не возмущался, потому что не было такой информации. Говорили про 57 млн, а потом выяснилось там агенту перепало, отцу, ещё какая-то команда на него права имела, хотели чтобы им тоже заплатили.
112910415
112910415
вчера в 13:25
этот вариант останется красивой мечтой
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 13:24
Когда Неймара покупали ,ты вроде не возмущался что отцу 40 выплатили
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:47
Как все сложно!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:00
40 млн агенту, 20 млн отцу, а матери сколько?
Не нужен такой Холланд, пусть идёт Реал доить или клубы АПЛ.
Bombardier
Bombardier
вчера в 11:49
Пока будут изучать вопрос, его уже «Реал» купит.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:39
Но пока пусть берут Дзюбу)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:36
Сдается денег на него не хватит.
Elliada
Elliada
вчера в 11:29
Холанн агента в 2 раза больше любит, чем отца
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:28
Врядли сам Эрлинг об этом знает.
протон
протон
вчера в 11:26
135 млн - нормальная сумма за такого игрока. Но если учесть, что почти половина уйдёт агенту и окружению - это вообще дичь
beefs
beefs
вчера в 11:21
руководство клуба знает что делает...
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