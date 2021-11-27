Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

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вчера, 22:20

«Пари Сен-Жермен» не намерен отпускать в «Манчестер Юнайтед» в середине сезона, но клуб открыт для переговоров, когда кампания 2021/2022 подойдет к концу.

Аргентинский наставник является одним из основных кандидатов на постоянное место главного тренера команды после увольнения .

В понедельник «Манчестер Юнайтед» должен объявить о назначении временным главным тренером 63-летнего , покинувшего «Локомотив». Контракт со специалистом будет рассчитан до конца сезона.