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Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

вчера, 22:20

«Пари Сен-Жермен» не намерен отпускать Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед» в середине сезона, но клуб открыт для переговоров, когда кампания 2021/2022 подойдет к концу.

Аргентинский наставник является одним из основных кандидатов на постоянное место главного тренера команды после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

В понедельник «Манчестер Юнайтед» должен объявить о назначении временным главным тренером 63-летнего Ральфа Рангника, покинувшего «Локомотив». Контракт со специалистом будет рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:11
Как по вилами написано.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 08:19
Почет нынче не в почете. Возможно немец покажет мастер-класс с МЮ тому же Тухелю и Клоппу...
112910415
112910415
сегодня в 07:57
пусть экспериментируют
kust07
kust07
сегодня в 02:30
Не сработается Почетино с Рангником,развалят МЮ.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:06
МЮ ждёт и не дождётся данного момента.
drug01
drug01
вчера в 23:19
Ещё один претендент
berda2003
berda2003
вчера в 22:54
фашист сам испугался сколько лапши навешал т.н. руководителям локо, на прощанье на76 на пороге и сбежал... чисто по-немецки.
протон
протон
вчера в 22:40
да конечно, для Почеттино в данный момент МЮ оптимальный вариант, а то в ПСЖ че делать с Месси и остальными он не представляет
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:30
Что-то мало верится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Посмотрим значит на Почетино!
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