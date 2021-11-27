Петржела: «Надеюсь, что Польша предложит работу Черчесову»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России может возглавить сборную Польши.

Очень надеюсь, что сборная Польши предложит работу Черчесову на время стыков. Карпин против Черчесова — это будет легендарная дуэль.

Думаю, такой вариант вполне возможен, не просто так же слухи появлялись об интересе Польши к Черчесову. Он знает польский футбол и еще лучше разбирается в российском. Сможет помочь сборной Польши выбить Россию. Думаю, в глубине души ему этого хочется.