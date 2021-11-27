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Петржела: «Надеюсь, что Польша предложит работу Черчесову»

вчера, 15:13

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал информацию, согласно которой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.

Очень надеюсь, что сборная Польши предложит работу Черчесову на время стыков. Карпин против Черчесова — это будет легендарная дуэль.

Думаю, такой вариант вполне возможен, не просто так же слухи появлялись об интересе Польши к Черчесову. Он знает польский футбол и еще лучше разбирается в российском. Сможет помочь сборной Польши выбить Россию. Думаю, в глубине души ему этого хочется.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:56
только неквалифицированную работу могли предложить ...
drug01
drug01
вчера в 15:42
Политика не пропустит....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:33
Мы многие надеемся,хоть здесь может поможет
протон
протон
вчера в 15:24
И мы на это надеемся)
Черчесов теперь не полевой командир будет,а Гетман польный коронный
Черчесов в Польше- это шанс для сборной России.
А если Черчесову предложат совмещение в сборных России и Польше?
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:22
Власта не любит Польшу))
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 15:21
Увеличит ли это шансы России?
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