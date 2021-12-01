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Это'О посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Катара

вчера, 09:31

Бывший футболист «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О считает, что форварду «Фиорентины» Александру Кокорину стоит перейти в чемпионат Катара.

Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?

Напомним, что Это'О провёл последний сезон в своей карьере за команду «Катар СК» (2018-2019).

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 15:18
Это называется "черный юмор" ))
протон
протон
вчера в 13:00
Ему хотя бы потренироваться нужно, а то во Флоренции все рестораны небось обошёл
протон
протон
вчера в 12:59
В Катаре хорошая лига, Кокорин футболист…
А Камерунец знает толк в юморе

Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?
– Нет-нет. Мне столько не выпить, – смеясь ответил камерунец.
протон
протон
вчера в 12:58
Это’О сейчас за Кокорина впрягётся и тот в Интер в зимний перерыв перейдёт.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:18
Я уверен, Саша найдёт))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
Не, не пойдёт. Там слишком жарко и моря нет...
Igo0rek
Igo0rek ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 11:09
Это Катар, там нет злачных мест.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:49
Еще лучше ехать в Индию!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:43
Туда ему и дорога
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:22
Не советую, там излишним сочувствием к его травмам и мышечным повреждениям страдать не будут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:21
Там у него еще больше болезней обнаружат.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:18
Не надо ему туда. Вдруг сборная выйдет на ЧМ. Он же им сможет экскурсию по всем злачным местам Катара организовать.
112910415
112910415
вчера в 10:12
а вдруг там играть заставят ?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:07
Так составь протекцию,чего уж там.Ты же в Катаре "свой в доску парень". Ми нэ против...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:06
Все ему дают советы,а сам то что думает.
shur
shur
вчера в 10:03, ред.
...надо поспешить, сначала катарский клуб, потом катарская сборная и напрямую,
без отбора ( правда гражданство побырому надо оформить) на Ч М , вот это Это,О
подсказал!!! Вот это карьера!!!
Землянин
Землянин
вчера в 09:42, ред.
Смешно сравнивать Это'о и Кокошу 😂

Как его презентовать в Катаре, что выигрывал, где играл, чем отметился❓ Сидел в тюрьме, мотал срок, любитель шампанского❓
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:34
Этот зря не посоветует!
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