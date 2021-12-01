Это'О посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Катара

Бывший футболист «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О считает, что форварду «Фиорентины» Александру Кокорину стоит перейти в чемпионат Катара.
Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?
Напомним, что Это'О провёл последний сезон в своей карьере за команду «Катар СК» (2018-2019).
А Камерунец знает толк в юморе
Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?
– Нет-нет. Мне столько не выпить, – смеясь ответил камерунец.
А Камерунец знает толк в юморе
Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?
– Нет-нет. Мне столько не выпить, – смеясь ответил камерунец.
без отбора ( правда гражданство побырому надо оформить) на Ч М , вот это Это,О
подсказал!!! Вот это карьера!!!
без отбора ( правда гражданство побырому надо оформить) на Ч М , вот это Это,О
подсказал!!! Вот это карьера!!!
Как его презентовать в Катаре, что выигрывал, где играл, чем отметился❓ Сидел в тюрьме, мотал срок, любитель шампанского❓
Как его презентовать в Катаре, что выигрывал, где играл, чем отметился❓ Сидел в тюрьме, мотал срок, любитель шампанского❓