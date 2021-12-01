Это'О посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Катара

Бывший футболист «Барселоны» и «Интера» считает, что форварду «Фиорентины» стоит перейти в чемпионат Катара.

Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?