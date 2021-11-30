Месси написал пост в Instagram после завоевания 7-го «Золотого мяча»

Лионель Месси опубликовал пост в своём Instagram, в котором поблагодарил всех, благодаря кому завоевал свой седьмой «Золотой мяч» в карьере:
Хотя я всегда ставил на первое место команду, я не могу скрыть своей радости от того, что смог получить еще один «Золотой мяч». Я хочу поблагодарить вас и отдать дань всем моим коллегам и сотрудникам по сборной Аргентины за этот прекрасный год. Также тем, с кем работал в «Барселоне» и сейчас в «Пари Сен-Жермен».
И, конечно же, моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня выступать каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за гала-концерт и награду. Обнимаю всех!!!
Сказать больше нечего
Сказать больше нечего
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен всеми СМИ чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен всеми СМИ чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
2014-Роналду
2017-Салах
2018-Роналду
2019-Ван Дейк.
20/21- Левандовски.
При всем уважении, Нойер, Хави и Модрич мимо. Вазможно по совокупности карьеры они заслужили, и не один, но конкретно в те годы, были кандидаты и по сильнее.
2014-Роналду
2017-Салах
2018-Роналду
2019-Ван Дейк.
20/21- Левандовски.
При всем уважении, Нойер, Хави и Модрич мимо. Вазможно по совокупности карьеры они заслужили, и не один, но конкретно в те годы, были кандидаты и по сильнее.
2010 - Иньеста
2011 - Месси
2012 - Хави
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Модрич
2019 - Месси
2020 - Левандовски
2021 - Жоржиньо
2010 - Иньеста
2011 - Месси
2012 - Хави
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Модрич
2019 - Месси
2020 - Левандовски
2021 - Жоржиньо
Это ты так думаешь! Открой свой журнал и раздаивай награды тем кто тебе нравится!
А этот журнал решил отдать Месси!
И ни тебе ни кому то ещё никто не обязан что то объяснять!
Это ты так думаешь! Открой свой журнал и раздаивай награды тем кто тебе нравится!
А этот журнал решил отдать Месси!
И ни тебе ни кому то ещё никто не обязан что то объяснять!
Журнал Франс футбол так решил, голосовали тренеры, капитаны, журналисты!
Он что должен был отказаться чтобы ты был доволен?
Здесь нет критериев! Это мнение, это версия! Другой журнал точно также может создать свою награду и раздавать! Но они не должны никому ничего доказывать или отчитываться!
Журнал Франс футбол так решил, голосовали тренеры, капитаны, журналисты!
Он что должен был отказаться чтобы ты был доволен?
Здесь нет критериев! Это мнение, это версия! Другой журнал точно также может создать свою награду и раздавать! Но они не должны никому ничего доказывать или отчитываться!
А кто не согласен, идите делайте свои журналы и награждайте игроков!
Это не ФИФА чтобы жаловаться, это независимый журнал!
Они так решили!
А кто не согласен, идите делайте свои журналы и награждайте игроков!
Это не ФИФА чтобы жаловаться, это независимый журнал!
Они так решили!
Играл хорошо весь год - ЗМ не дают..
Сыграл хорошо один месяц - на держи ЗМ..
Странно то всё работает. Почему если футболист стал играть гораздо хуже чем он умеет, ему всё равно вручают награду?
Так же странно что победитель стал известен еще месяц назад. Всё заранее расписано?
Играл хорошо весь год - ЗМ не дают..
Сыграл хорошо один месяц - на держи ЗМ..
Странно то всё работает. Почему если футболист стал играть гораздо хуже чем он умеет, ему всё равно вручают награду?
Так же странно что победитель стал известен еще месяц назад. Всё заранее расписано?
Мы то знаем, что ты истинный обладатель золотого мяча!
А Месси, как минимум, второй раз получает его незаслуженно
Мы то знаем, что ты истинный обладатель золотого мяча!
А Месси, как минимум, второй раз получает его незаслуженно