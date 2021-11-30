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Месси написал пост в Instagram после завоевания 7-го «Золотого мяча»

вчера, 09:55

Лионель Месси опубликовал пост в своём Instagram, в котором поблагодарил всех, благодаря кому завоевал свой седьмой «Золотой мяч» в карьере:

Хотя я всегда ставил на первое место команду, я не могу скрыть своей радости от того, что смог получить еще один «Золотой мяч». Я хочу поблагодарить вас и отдать дань всем моим коллегам и сотрудникам по сборной Аргентины за этот прекрасный год. Также тем, с кем работал в «Барселоне» и сейчас в «Пари Сен-Жермен».

И, конечно же, моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня выступать каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за гала-концерт и награду. Обнимаю всех!!!

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:20
Позорище!
Сказать больше нечего
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:53
Я считаю,что Золотые Мячи это не уровень Месси - поэтому пусть их получают всякие Леванды,Бензины и Криштиану... Лео достоин высших наград,к примеру Виртуоз Межгалактического Футбола или же Маг и Кудесник Млечного пути.
karnager
karnager ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 19:19
здравый список
Franky__2006
Franky__2006
вчера в 17:55
- Незачто Лео, ты заслужил эту награду!
Князь снова в строю
Князь снова в строю ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 17:40
Разве только в Риме и Ливерпуле? А так же в Париже, в Турине, в Лисабоне (мюнхенский кошмар), аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:17, ред.
Такими мячами надо стыдиться и принимать с опущенной головой, которую хорошо запомнили в Риме и в Ливерпуле. За что он получил ЗМ - за Имя?! Какой клуб, ты же с Барсы уже пару лет как пытаешься сбежать и зимой предпринимал все попытки свалить... А потом вроде бы и решил остаться, но деньги взяли своё... Что выдающееся он показал в этом сезоне? Да он даже Кадису забить не может. Что он показывает в ПСЖ кроме своей алюминиевой ложки?! Это шоу напоминает выборы в президенты, где доверие к нынешнему близка нулю, но он снова им становится. Да уже лучше Бензинчику дали, толку от него гораздо больше. И как символично в Париже, в городе где работает он, получить ещё один картонный трофей. Мы помним 0-4, а если надо то и напомним ещё разок. Свежо в памяти 2-8. Неужели такой вундеркинд достоин ещё одного Мяча? Коррупция на лицо и настанет тот час,когда у этих Героев-Легенд, после расследований, начнут аннулировать эти награды, а коррупционеры будут наказаны за мошенничество.
амурец
амурец ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:27
Получил
sash71
sash71
вчера в 15:01
Ещё раз господа опишу процедуру вручения ЗМ. Номинантов на премию "Золотой мяч" представляет журнал France Football совместно с ФИФА. После чего составляется шорт-лист из 23 фамилий (ранее было 50) и происходит голосование, в нём принимают участие главные тренеры сборных, действующие капитаны сборных и один от страны представитель СМИ пишущего о футболе. Голосующие выбирают трёх лучших по их мнению футболистов года и расставляют их по своему усмотрению: за первое место даётся пять баллов, за второе - три и за третье - один балл. После чего все это подсчитывается и где-то за месяц-полтора объявляют тройку финалистов. Победителя весь мир узнаёт на специальной церемонии, которая проходит в штаб-квартире ФИФА.
Люди, которые отдают свой голос тому или иному футболисту я уверен футбольные люди и прекрасно в нём разбираются. Левандовский на данном этапе не менее раскручен всеми СМИ чем Лео, а может даже и больше. Так что ставить под сомнение заслуженную победу Месси я бы не стал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:49
Месси заслужил свою награду. Так держать! Теперь надо постараться затащить ПСЖ к победе в Лиге чемпионов тогда и 8-ой Золотой мяч отправится к нему в коллекцию.
Kavaro
Kavaro ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 14:44
В 2012 Месси заслужил ЗМ, больше чем когда либо.
2014-Роналду
2017-Салах
2018-Роналду
2019-Ван Дейк.
20/21- Левандовски.
При всем уважении, Нойер, Хави и Модрич мимо. Вазможно по совокупности карьеры они заслужили, и не один, но конкретно в те годы, были кандидаты и по сильнее.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 13:14
Если бы я награждал у меня был бы такой список за последние годы:
2010 - Иньеста
2011 - Месси
2012 - Хави
2013 - Рибери
2014 - Нойер
2015 - Месси
2016 - Роналду
2017 - Роналду
2018 - Модрич
2019 - Месси
2020 - Левандовски
2021 - Жоржиньо
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 13:11
Жаль что твоё мнение никому не интересно!
Это ты так думаешь! Открой свой журнал и раздаивай награды тем кто тебе нравится!
А этот журнал решил отдать Месси!
И ни тебе ни кому то ещё никто не обязан что то объяснять!
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:48
По твоему что он должен был сделать???
Журнал Франс футбол так решил, голосовали тренеры, капитаны, журналисты!
Он что должен был отказаться чтобы ты был доволен?
Здесь нет критериев! Это мнение, это версия! Другой журнал точно также может создать свою награду и раздавать! Но они не должны никому ничего доказывать или отчитываться!
arsenVS
arsenVS
вчера в 12:46
    Золoтой Мяч
    Золoтой Мяч
    вчера в 12:45
    Мои поздравления Лео! Большинство так решило значит так и есть!
    А кто не согласен, идите делайте свои журналы и награждайте игроков!
    Это не ФИФА чтобы жаловаться, это независимый журнал!
    Они так решили!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 12:45
    Месси похож на мародера.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 12:43
    Неужели Месси не понимает, что этот ЗМ он не заслужил
    Слайш
    Слайш
    вчера в 12:34
    Объективно, Месси на него не наиграл.. Мы все знаем как он играет будучи в лучшей форме. И то что он показал в этом году - это оооочень далеко от его идеальных кондиций. Более менее качественный отрезок в один месяц на копа америка, а потом подряд блеклые и невнятные игры в Барсе и в Париже.

    Играл хорошо весь год - ЗМ не дают..
    Сыграл хорошо один месяц - на держи ЗМ..
    Странно то всё работает. Почему если футболист стал играть гораздо хуже чем он умеет, ему всё равно вручают награду?

    Так же странно что победитель стал известен еще месяц назад. Всё заранее расписано?
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 12:26
    Наслаждайся моментом, Лео!) История пишется на наших глазах.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 12:24
    Ничем абсолютно.
    Vave666
    Vave666 ответ Oplot (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Популизм как у нашего славного презика, кстати оба жадные и мелкие))
    Танк Т34
    Танк Т34
    вчера в 11:35
    Мне дали золотой мяч, за то что Аргентина выиграла Куб. Амер..... А Италия выиграла ЧЕ! Более того, в этом кубке дчшм был не Месси....
    Action
    Action
    вчера в 11:29
    Похож на Баскова
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Аршавин зе бест (раскрыть)
    вчера в 11:29
    Чем Месси был лучше Левандовски?
    протон
    протон
    вчера в 11:24
    Роберт, любителей футбола не обмануть!
    Мы то знаем, что ты истинный обладатель золотого мяча!
    А Месси, как минимум, второй раз получает его незаслуженно
    mb83rsyuxhc8
    mb83rsyuxhc8
    вчера в 11:23
    Я Не уважаю Франс футбол- все проплачено и куплено, ДЕШЕВое щрелище, Гном недостоин - он давно не тот
    Аршавин зе бест
    Аршавин зе бест
    вчера в 11:05
    персоглоры кристинки и болельщики униженных команд Лучшем игроком за всю историю начали пищать. О да, France Football забыл у вас спросить - у диванных экспертов. P.S. Лева взял достойный ему награду золотую бутцу. Лучший бомбардир и лучший игрок это не одно и тоже. Ну может как то до вас это дойдет.
    Bombardier
    Bombardier
    вчера в 11:05
    Ай, да Лео! С*ы в глаза, а ему Б-жья роса! 🤣🤣🤣
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 11:00
    Отрекись от него, грешник, пока не поздно и будет тебе прощение!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:59
    А самому не стыдно? Стыдобище.
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