Месси написал пост в Instagram после завоевания 7-го «Золотого мяча»

опубликовал пост в своём Instagram, в котором поблагодарил всех, благодаря кому завоевал свой седьмой «Золотой мяч» в карьере:

Хотя я всегда ставил на первое место команду, я не могу скрыть своей радости от того, что смог получить еще один «Золотой мяч». Я хочу поблагодарить вас и отдать дань всем моим коллегам и сотрудникам по сборной Аргентины за этот прекрасный год. Также тем, с кем работал в «Барселоне» и сейчас в «Пари Сен-Жермен».

И, конечно же, моей семье и друзьям, а также всем людям, которые поддерживают меня, которые рядом со мной, заботятся обо мне и заставляют меня выступать каждый день: без них всех это было бы невозможно. А также спасибо France Football за гала-концерт и награду. Обнимаю всех!!!