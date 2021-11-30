Касильяс: «Пора научиться составлять список лучших по итогам сезона»

Бывший голкипер «Реала» отреагировал на новость о том, что «Золотой мяч» был вручен форварду ПСЖ .

Мне все сложнее и сложнее доверять индивидуальным наградам.

Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж сложно! Другие игроки усложняют эту задачу!