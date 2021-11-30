Касильяс: «Пора научиться составлять список лучших по итогам сезона»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс отреагировал на новость о том, что «Золотой мяч» был вручен форварду ПСЖ Лионелю Месси.
Мне все сложнее и сложнее доверять индивидуальным наградам.
Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж сложно! Другие игроки усложняют эту задачу!
Лицемер он!
Лицемер он!
Икер, не нужно лицемерить. Вы никогда не были готовы к этому! Что же вас тогда не было слышно?!
Каждый что-то пытается придумать, когда его ожидания не оправдываются.
На такой случай у Аршавина всегда была заготовка - "Ваши ожидания - ваши проблемы"!
Икер, не нужно лицемерить. Вы никогда не были готовы к этому! Что же вас тогда не было слышно?!
Каждый что-то пытается придумать, когда его ожидания не оправдываются.
На такой случай у Аршавина всегда была заготовка - "Ваши ожидания - ваши проблемы"!