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Касильяс: «Пора научиться составлять список лучших по итогам сезона»

вчера, 12:02

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс отреагировал на новость о том, что «Золотой мяч» был вручен форварду ПСЖ Лионелю Месси.

Мне все сложнее и сложнее доверять индивидуальным наградам.

Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж сложно! Другие игроки усложняют эту задачу!

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:13
Ни у Пеле ни у Марадоны нет ЗМ
yrasikos22
yrasikos22 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:29
Надо вернуть старую систему отбора,отбор раньше был сложнее но правильнее и не было ошибок в выборах когда выбирали Кройфа,Роналду,Рональдинью,Зидана и тд и тп и более лояльно относиться ко всем игрокам от Вратаря до Нападающего или вообще убрать,лучших надающих лучших вратарей и тд вполне хватит...
Конь 666
Конь 666
вчера в 14:55
В том то и дело, что другие игроки не усложняют задачу. Ибо задача - порадовать гнома перед пенсией.
протон
протон
вчера в 14:54
Вряд ли Франс Футбол от этого обеднеет, но лично я перестал верить в эту награду, она себя дискредитировала. Больше обидно не из-за того, что она превратилась в фарс, а из-за того, что кто-либо может посчитать, что награды Яшина, Пеле, Марадоны, получены также позорно, как и эта награда Месси.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:15
Очень тяжело объективно определить одного лучшего. И, как правило, им становится нападающий, забивший большое количество голов. А вратари, защитники, полузащитники? Где справедливость? Из последних лет исключениями были, если не ошибаюсь, Модрич и Каннаваро. Все остальные - это Месси или Роналду. И сейчас должен был быть, по идее, Левандовски. Надо составлять команду из лучших за год, из 10 полевых и вратаря. Вот это будет уже похоже на объективную оценку лучших футболистов года. По мне, Касильяс абсолютно прав!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:43
Давно пора.
h8you
h8you
вчера в 13:26
Тут Кас прав....уже давно из зм сделали попсовую награду...а ведь до начала 2000-х она была адекватная
112910415
112910415
вчера в 13:17
и он прав, конечно
Аршавин зе бест
Аршавин зе бест
вчера в 13:13
Ваши ожидания, Икер - ваши проблемы!
kust07
kust07
вчера в 13:01
трещит по швам этот золотой мяч.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 12:43
Кому он говорит это???? Кто нибудь откройте ему тайну вселенной!! Это не футбольная федерация это версия французского журнала! Они не должны вообще кому то что объяснять! Они провели голосование и большинство так решило!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:37
В этот раз наградили не того.
Agamaga........
Agamaga........ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 12:35
Что-то я его не слышал в 2013 году. Пусть и сейчас молчит!
Лицемер он!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 12:33
А в 2013 году были подобные разговоры или за одноклубника горой стояли?
Икер, не нужно лицемерить. Вы никогда не были готовы к этому! Что же вас тогда не было слышно?!
Каждый что-то пытается придумать, когда его ожидания не оправдываются.
На такой случай у Аршавина всегда была заготовка - "Ваши ожидания - ваши проблемы"!
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:32
Гном против))Ему нарисуют еще 2-3 таких)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:30
Ну как не согласиться с Икером, все известные фигуры в футболе против таких мощеннических действий.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:23
прав Икер!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:08
С этим не поспоришь...
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