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Боккетти: «Переход в „Спартак“ — самое важное решение в моей жизни»

вчера, 19:09

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился воспоминаниями о переходе в московскую команду.

Переход в «Спартак»? Мне позвонил Валерий Карпин. Я думал над этим предложением, так я хотел вернуться в Италию, пока был молодой. Меня приглашал «Ювентус», но речь шла об аренде с возможным последующим выкупом. Мне так не хотелось. Я понял, что мне нужно сразу подписывать контракт со «Спартаком». Это решение было принято всей семьей. Это самое важное решение в моей жизни. «Спартак» выиграл чемпионат, Суперкубок. И у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни.

«Спартак» для меня? Даже не знаю, как объяснить. Это очень важно. Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак». Я почти 8 лет провел в «Спартаке», больше, чем в других командах. Для меня он значит очень многое. Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви. «Спартак» для России, и даже для Италии, это клуб с очень большой историей.

Боккетти выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. Летом этого года он объявил о завершении карьеры игрока, а позже стал главным тренером юношеской команды «Вероны».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:07
Уважение Сальваторе
протон
протон
вчера в 20:02
Мне Бокетти в Рубине больше нравился. Там у Бердыева он вообще топчиком смотрелся .Это наверное и был пик карьеры Бокеттти , как игрока. . Сложно поверить, но его тогда даже в сборную Италии вызывали. Играющего в России человека и в сборную Италии, где всегда много классных защей. А в Спартаке он потом как-то зачах. Уровень держал конечно. Но уже совсем не то было...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:34
Говорит вроде искренне!
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