Пуйоль поддержал Роналду в комментариях к посту в Instagram

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал недавний пост Криштиану Роналду о лжи со стороны издания France Football. Испанец опубликовал эмодзи под постом Криштиану в Instagram.
Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал недавний пост Криштиану Роналду о лжи со стороны издания France Football. Испанец опубликовал эмодзи под постом Криштиану в Instagram.
Терпения и крепкого духа Вам, что бы пережить это тяжелое время.
Терпения и крепкого духа Вам, что бы пережить это тяжелое время.