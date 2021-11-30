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Пуйоль поддержал Роналду в комментариях к посту в Instagram

вчера, 12:05

Бывший футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал недавний пост Криштиану Роналду о лжи со стороны издания France Football. Испанец опубликовал эмодзи под постом Криштиану в Instagram.

Пуйоль поддержал Роналду в комментариях к посту в Instagram

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 18:24
Не удивлён. Пуйоль реальная легенда Барселоны. Мужиком был и на поле и вне его! Не изменяет своей сущности и поныне.
Franky__2006
Franky__2006 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:06
    kust07
    kust07
    вчера в 15:32
    Роналду негодуэ)
    протон
    протон
    вчера в 14:55
    Лично для меня зм уже давно не авторитет, дожили, за копу теперь дают, как будто он 1 там играл. За копу надо давать лучшего игрока копы, с че и чм аналогично. Скажите лучший в барсе? Возможно, но лучший среди посредственностей, и то только против слабых команд. В ПСЖ вообще смешно это обсуждать.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:45
    Толку, Месси все равно признали лучшим.
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Держись. Река течёт ...
    BoryaSemenovBarnaul
    BoryaSemenovBarnaul
    вчера в 13:54
    Через 2 часа: Пуйоль - "МЕНЯ ВЗЛОМАЛИ!!1"
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 13:49
    Пуйоль тоже должен был получить награду в свое время,легенда Барселоны,то так же был обворован...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:32
    Рон поднимет бучу и получит ЗМ :)
    112910415
    112910415
    вчера в 13:27
    почему бы не поддержать
    sir_Alex
    sir_Alex ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Держись, друже ! 🤝
    alexgurzan
    alexgurzan ответ ОПС (раскрыть)
    вчера в 12:24
    От всего коллектива soccer.ru, приносим свои глубокие соболезнования.
    Терпения и крепкого духа Вам, что бы пережить это тяжелое время.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:18
    Респект и Уважение Пуйолю !!!
    ОПС
    ОПС
    вчера в 12:15
    28 ноября я похоронил свою мать.Тяжело это. Желаю всем добра и радости. Всего самого хорошего вам.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:07
    Набежали утешители...
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