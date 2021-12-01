Кроос: «Месси не заслужил „Золотой мяч“. Я бы отдал награду Бензема»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард ПСЖ Лионель Месси не должен был получить «Золотой мяч» в этом году.
Месси не заслужил «Золотой мяч». Нет сомнений в том, что Месси и Роналду были лучшими игроками последнего десятилетия, но в этом году «Золотой мяч» должен был получить другой футболист.
Для меня Бензема был бы номером один, если действительно выбирать лучшего футболиста в индивидуальном плане в этом году. Играя рядом с ним, я вижу, какой он выдающийся футболист.
Это надо же до такого опуститься...Никто в мире,кроме персофанок не признает заслуженным его ЗМ))))))))))))
Это надо же до такого опуститься...Никто в мире,кроме персофанок не признает заслуженным его ЗМ))))))))))))
Мое личное уважение к нему закончилось после истерики 2:8.
Сейчас я просто презираю его.
Мое личное уважение к нему закончилось после истерики 2:8.
Сейчас я просто презираю его.
Уголовникам ЗМ не дают
Уголовникам ЗМ не дают
Какой, к чёрту, Бензема?
Какой, к чёрту, Бензема?
Оно откровенно несправедливое, презираю гнома.
Оно откровенно несправедливое, презираю гнома.