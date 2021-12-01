Кроос: «Месси не заслужил „Золотой мяч“. Я бы отдал награду Бензема»

Полузащитник «Реала» считает, что форвард ПСЖ не должен был получить «Золотой мяч» в этом году.

Месси не заслужил «Золотой мяч». Нет сомнений в том, что Месси и Роналду были лучшими игроками последнего десятилетия, но в этом году «Золотой мяч» должен был получить другой футболист.

Для меня Бензема был бы номером один, если действительно выбирать лучшего футболиста в индивидуальном плане в этом году. Играя рядом с ним, я вижу, какой он выдающийся футболист.