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Кроос: «Месси не заслужил „Золотой мяч“. Я бы отдал награду Бензема»

вчера, 10:12

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что форвард ПСЖ Лионель Месси не должен был получить «Золотой мяч» в этом году.

Месси не заслужил «Золотой мяч». Нет сомнений в том, что Месси и Роналду были лучшими игроками последнего десятилетия, но в этом году «Золотой мяч» должен был получить другой футболист.

Для меня Бензема был бы номером один, если действительно выбирать лучшего футболиста в индивидуальном плане в этом году. Играя рядом с ним, я вижу, какой он выдающийся футболист.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 14:32
Дааа)) «великая» Копа Америка решает!
kust07
kust07
вчера в 12:02
Бензема явно не лучший,с этим можно поспорить. Левандовский в таком случае лучше Карима
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:41
Гнома на мыло))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:32
Как знать.
Johnes
Johnes
вчера в 11:24
Почему Все?! Если ты толдычешь этот бред из раза в раз, как мантру, то не стоит говорить про всех. Успокойся, накати стакан, ляг поспи и пусть тебе приснится сладкий сон как твоему кумиру дают золотую кеглю.
Johnes
Johnes ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Давай, дерзай! Кстати, собратЬся - пишется с мягким знаком.
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:11
Кто-то в Месси видит великого.
galem72
galem72
вчера в 11:06
Играл бы в Баварии — волновался бы за Леванду.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 11:01
Настолько гнилая система,что никто не признает его лучшим)))))))))))
Это надо же до такого опуститься...Никто в мире,кроме персофанок не признает заслуженным его ЗМ))))))))))))
ДСА
ДСА
вчера в 10:51
Это уже пройденный этап, теперь только можно бисер метать.
112910415
112910415
вчера в 10:49
бунт на корабле нарастает
амурец
амурец
вчера в 10:47
да к чему все эти разговоры заслужил, не заслужил, все понимают, что у гнома это уже пятый липовый мяч, ну а толку, что? как дарили ему липовые мячики так и будут, как любимой игрушке ФИФА
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:26
Месси, ты не заслужил больше половины выданных тебе Золотых мячей.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:25
Сомневаюсь, что прибавилось людей, которые уважают Месси.
Мое личное уважение к нему закончилось после истерики 2:8.
Сейчас я просто презираю его.
Elliada
Elliada
вчера в 10:24
Каждый топит за своего. Удивился бы, если другого кого-то назвал.

Уголовникам ЗМ не дают
Estiva
Estiva
вчера в 10:21, ред.
Месси - лучший бомбардир Примеры прошедшего сезона, он чаще всех становился обладателем звания лучший игрок матча, он же победитель, лучший игрок, лучший бомбардир и лучший ассистент Копа Америка, такое не удавалось никому из легендарных игроков!
Какой, к чёрту, Бензема?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:20
Надо всем собратся и обьявить бойкот организаторам, скорее всего продажным.
ОПС
ОПС
вчера в 10:20
Спасибо всем!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:19
Решение выдать ЗМ Месси не спорное...
Оно откровенно несправедливое, презираю гнома.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:17
Этого гнома попытаются еще и в Короли протолкнуть.
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