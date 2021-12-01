«Это же случилось с Рибери в 2013 году». Мюллер — о «Золотом мяче» Месси

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что решение отдать «Золотой мяч» Лионелю Месси подстрекнёт футболистов мюнхенского клуба обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов.
С точки зрения игроков «Баварии», Польши и Германии вручение «Золотого мяча» в этом году стало разочарованием. Я не был удивлен этим решением, это было нечто похожее на то, что произошло с Франком Рибери в 2013 году. У нас есть отличные игроки в Бундеслиге, но, тем не менее, для мирового признания требуется больше международных успехов.
Это также отличная мотивация для меня сделать всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». И следующая возможность доказать, что мы сильны, будет в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».
Ну раз начал писать про левые мячи, так и про Роналду пиши тогда.
А то, что редактировал коммент молодец...
Ну раз начал писать про левые мячи, так и про Роналду пиши тогда.
А то, что редактировал коммент молодец...
Остались без наград: Рибери, Хави, Иньеста, Снейдер, Ван Дейк, Левандовски...
Все они заслуживали хотя бы по одному Золотому мячу - эти явные.
Роналду тоже не все ЗМ получил по праву
Остались без наград: Рибери, Хави, Иньеста, Снейдер, Ван Дейк, Левандовски...
Все они заслуживали хотя бы по одному Золотому мячу - эти явные.
Роналду тоже не все ЗМ получил по праву
Неплохую свинью подложил Месси своему бывшему клубу в ЛЧ)
Неплохую свинью подложил Месси своему бывшему клубу в ЛЧ)
Жаль конечно А так классный футболист Рибери и заслуживает конечно приз
Жаль конечно А так классный футболист Рибери и заслуживает конечно приз