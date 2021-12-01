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«Это же случилось с Рибери в 2013 году». Мюллер — о «Золотом мяче» Месси

вчера, 11:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона08.12.2021 в 23:00 Не начался

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер заявил, что решение отдать «Золотой мяч» Лионелю Месси подстрекнёт футболистов мюнхенского клуба обыграть «Барселону» в Лиге чемпионов.

С точки зрения игроков «Баварии», Польши и Германии вручение «Золотого мяча» в этом году стало разочарованием. Я не был удивлен этим решением, это было нечто похожее на то, что произошло с Франком Рибери в 2013 году. У нас есть отличные игроки в Бундеслиге, но, тем не менее, для мирового признания требуется больше международных успехов.

Это также отличная мотивация для меня сделать всё возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». И следующая возможность доказать, что мы сильны, будет в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:05
Ну раз я поклонник Роналду причём ярый, то ты выходит гномолюб
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
вчера в 17:29
Я к гномолюбам и тем более геелюбам никак не отношусь. Я в футболе как и в жизни не творю себе кумиров.
Ну раз начал писать про левые мячи, так и про Роналду пиши тогда.
А то, что редактировал коммент молодец...
амурец
амурец ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Ну гномолюбу не понять, тем более вы не читаете что пишут другие, Роналду в 2013 тоже получил левый ЗМ о чем я и написал, но это разве увидит гномолюб
311
311
вчера в 14:28
Выиграл игрок ПСЖ, а отдуваться Барселоне!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ arsworld (раскрыть)
вчера в 14:05
Мне лично вообще пофигу кто и когда получает эти мячи, просто ярый фанат Роналду приводит примеры только про Месси, а про Роналду умалчивает.
arsworld
arsworld ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:53
Что опять начинается)).В этом году незаслуженно дали мяч Месси. Он на клубном ничего не добился, за то есть КА. Уж на то пошло Санчес из Арсенала в 15 году тоже со сборной выиграл,да и в клубе дебютный год был хорошим. У Роналду были стремные мячи,особенно когда он на ныл .Но у Месси их больше
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:32
И так должны обыгрывать каталонцев.
kust07
kust07
вчера в 13:28
Бавария на данный момент сильнее Барселоны
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ амурец (раскрыть)
вчера в 13:26
А где годы и игроки когда Роналду получал незаслуженно мячи? Или ярому поклоннику Кри, только на Месси наезжать разрешено?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:23
Месси великий игрок, но не заслужил он семь мячей.
Остались без наград: Рибери, Хави, Иньеста, Снейдер, Ван Дейк, Левандовски...
Все они заслуживали хотя бы по одному Золотому мячу - эти явные.
Роналду тоже не все ЗМ получил по праву
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:21
Теперь год ныть будут... и расскажите этому недалёкому, что Месси уже в ПСЖ играет!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:16
Это случилось не только с Рибери.
амурец
амурец
вчера в 13:09, ред.
Да Риьери в 2013 обокрали с ЗМ, но Рибери не первый до этого были Снейдер (2010) и Иньеста (2012) и не последний после были Неймар (2015) Ван Дейк (2019) и вот сейчас Левандовски, так что это было и до Рмбери и после него
h8you
h8you
вчера в 13:03
и в 2010
ДСА
ДСА
вчера в 12:56
Барселоне они могут в последнем туре пробить финансовую брешь, не выпустив из группы.
протон
протон
вчера в 12:55
Короче, Барсе лучше не лететь.
Неплохую свинью подложил Месси своему бывшему клубу в ЛЧ)
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:47
Опять 8-2?
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 12:43
Да Мюллер,2010,2012,2019,2021.
Elliada
Elliada
вчера в 12:39
Да, всё верно. Рибери обокрали в 2013 году. Роналду ничего не выиграл, но Перес подсуетился
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:25
Надо уничтожить всё, что связано с гномом, не только обыграть Барсу, хотя она сейчас непричём но и псж где хозяева побеспокоились и причастны к фальшивому выбору карлика.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:11
Не случилось так как по очкам не прошёл фильтр Гол - Пас...+ общий показатель футбольного клуба в турнирах.
Жаль конечно А так классный футболист Рибери и заслуживает конечно приз
Futurista
Futurista
вчера в 12:11, ред.
Обещает блицкриг)...и опять Мюллер)...посмотрим...
beefs
beefs
вчера в 12:10
а золотой мяч все равно у Месси...
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 12:01
За месси пострадает барса теперь)))))))))))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Будет разгром !!!
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