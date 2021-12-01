Ибрагимович: «Я стал проблемой, которую не смог решить Гвардиола»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему покинул «Барселону» в 2011 году.
Гвардиола никогда не понимал меня. Он хотел спланировать всё, что я должен был делать на поле. Гвардиола не любит индивидуальных игроков. Я стал проблемой, и, поскольку он не мог её решить, эту проблему решил я, покинув «Барселону».
Ибра в одну сторону.
Пеп Гвардиола- в другую. Это жизнь, и каждый добился больших успехов.
Ибра в одну сторону.
Пеп Гвардиола- в другую. Это жизнь, и каждый добился больших успехов.