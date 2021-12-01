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Ибрагимович: «Я стал проблемой, которую не смог решить Гвардиола»

вчера, 10:28

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, почему покинул «Барселону» в 2011 году.

Гвардиола никогда не понимал меня. Он хотел спланировать всё, что я должен был делать на поле. Гвардиола не любит индивидуальных игроков. Я стал проблемой, и, поскольку он не мог её решить, эту проблему решил я, покинув «Барселону».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:30
Просто не его клуб.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:06
Великие всегда идут своим путём.
Ибра в одну сторону.
Пеп Гвардиола- в другую. Это жизнь, и каждый добился больших успехов.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 11:06, ред.
Ты не первый,который покинул барсу из-за месси.Неймар провел лучший свой сезон в 2015,он тащил барсу и в финале ЛЧ принес победу,Но ЗМ отдали по инерции месси.
112910415
112910415
вчера в 10:47
Гвардиола, впрочем, без больших побед не остался
Землянин
Землянин
вчера в 10:39, ред.
И без Ибры Гвардиола прекрасно справлялся, так что и проблемы то и не было, кроме как в самом Ибрагимовиче и его замашках
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Всем бы такую проблему!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:33
Я помню Ибра.
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