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Стало известно, какую сумму получит Рангник на усиление состава в январе

вчера, 15:25

«Манчестер Юнайтед» готов выделить внушительную сумму в зимнее трансферное окно новому тренеру клуба Ральфу Рангнику.

«Красные дьяволы» намерены предоставить немецкому специалисту 100 млн фунтов стерлингов в январе на усиление состава. В руководстве МЮ считают, что Рангник сможет сделать нужные приобретения, которые помогут команде продвинуться вверх по турнирной таблице.

Рангник намерен подписать в «Манчестер Юнайтед» несколько футболистов, с которыми работал в «Лейпциге».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:24
Вполне нормальная сумма. Самое главное нужно определиться с основными трансферными целями, с позициями которые в первую очередь нужны усиливать. Ну а летом уже провести чистку состава и продолжить подберать нужных игроков.
протон
протон
вчера в 17:31
Нкунку то на кой? С атакующими игроками вроде вариантов полно. А Гринвуд и Санчо как минимум по потенциалу выше.
ДСА
ДСА
вчера в 16:57
Весь Локомотив можно купить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:23
Даже на полХоланда не хватает...
Все остальные траты - просто траты...
А нужны усиления...
shur
shur
вчера в 16:07
100 000 000 Фунт стерлингов равно
9 808 541 000,00 Российский рубль , за каждый рубль строго спрошу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:54
Маловато будет подумал немец
beefs
beefs
вчера в 15:54
вот так нужно развиваться, особенно когда есть за что...
abbkr5srgb4e
abbkr5srgb4e
вчера в 15:53
Есть на что Баринова позвать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:31
Ну очень внушительная сумма!
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