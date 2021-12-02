Стало известно, какую сумму получит Рангник на усиление состава в январе

«Манчестер Юнайтед» готов выделить внушительную сумму в зимнее трансферное окно новому тренеру клуба Ральфу Рангнику.
«Красные дьяволы» намерены предоставить немецкому специалисту 100 млн фунтов стерлингов в январе на усиление состава. В руководстве МЮ считают, что Рангник сможет сделать нужные приобретения, которые помогут команде продвинуться вверх по турнирной таблице.
Рангник намерен подписать в «Манчестер Юнайтед» несколько футболистов, с которыми работал в «Лейпциге».
Все остальные траты - просто траты...
А нужны усиления...
Все остальные траты - просто траты...
А нужны усиления...
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