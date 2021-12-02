Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает искать тренера на будущий сезон, несмотря на назначение временного наставника Ральфа Рангника. Немец по окончании сезона займет должность консультанта и оставит вновь вакантным место главного тренера. Его может занять Роберто Манчини, который сейчас работает со сборной Италии. По слухам, тренер должен покинуть национальную команду, если не сможет выйти со сборной на ЧМ-2022.
Контракт Манчини с Италией действует до 2026 года.
Ранее Роберто уже работал в Англии – 4 сезона тренировал «Манчестер Сити», с которым в сезоне 2011/12 завоевывал золото АПЛ. На счету тренера ещё Кубок и Суперкубок Англии.
Где не надо бегать...а просто играть в своё удовольствие...
Потому и зовут Рангника с 4-го места в РПЛ...и Манчини который некогда был 5-м...
Где не надо бегать...а просто играть в своё удовольствие...
Потому и зовут Рангника с 4-го места в РПЛ...и Манчини который некогда был 5-м...
Опять в Россию , убивать Локомотив ?
Опять в Россию , убивать Локомотив ?