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Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

вчера, 23:38

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает искать тренера на будущий сезон, несмотря на назначение временного наставника Ральфа Рангника. Немец по окончании сезона займет должность консультанта и оставит вновь вакантным место главного тренера. Его может занять Роберто Манчини, который сейчас работает со сборной Италии. По слухам, тренер должен покинуть национальную команду, если не сможет выйти со сборной на ЧМ-2022.

Контракт Манчини с Италией действует до 2026 года.

Ранее Роберто уже работал в Англии – 4 сезона тренировал «Манчестер Сити», с которым в сезоне 2011/12 завоевывал золото АПЛ. На счету тренера ещё Кубок и Суперкубок Англии.

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Все комментарии
h8you
h8you ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:41
на повышение после сити
h8you
h8you ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 08:41
пропустит,по игре они никакие после Евро
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:21
Не верится, что Италия пропустит 2-й ЧМ подряд, скорее туда не поедет Португалия.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:20
Врядли такое произойдёт, утка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:14
Ну Манчини так Манчини!
sash71
sash71
сегодня в 02:37
Сборная Италии возглавляемая Манчини после Евро 2021 забуксовала и не получила прямой путевки на ЧМ в Катар. Картина ухудшилась ещё и тем, что команде Манчини возможно предстоит поединок с Португалией за путевку на ЧМ, которая в свою очередь так же облажалась в концовке у себя на стадии групповых игр. Так , что Манчини вполне может стать у руля МЮ учитывая тот фактор, что он с английским футболом на ТЫ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:51
А надо ли?
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 00:21
Если Италия не выйдет на ЧМ,то всё возможно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:55
В МЮ знают где настоящий футбол...будущего...
Где не надо бегать...а просто играть в своё удовольствие...
Потому и зовут Рангника с 4-го места в РПЛ...и Манчини который некогда был 5-м...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:53
А немца куда ?
Опять в Россию , убивать Локомотив ?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:53
Это только чьи-то прикидки .
qwj4g5rqd4zw
qwj4g5rqd4zw
вчера в 23:53
Чего-то рано говорить о том, кто и что можкт в новом сезоне, для начала дожить надо, не кажется?)
протон
протон
вчера в 23:49
МЮ не возьмет тренера, который не вывел сборную на ЧМ, но если Манчини выйдет на ЧМ, то уже он не поедет в МЮ. Вывод: новость выдумка на ровном месте.
Elliada
Elliada
вчера в 23:41
Зачем Манчини себе карьеру портить, не пойдет в МЮ
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