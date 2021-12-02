Манчини может возглавить «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

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вчера, 23:38

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает искать тренера на будущий сезон, несмотря на назначение временного наставника . Немец по окончании сезона займет должность консультанта и оставит вновь вакантным место главного тренера. Его может занять , который сейчас работает со сборной Италии. По слухам, тренер должен покинуть национальную команду, если не сможет выйти со сборной на ЧМ -2022.

Контракт Манчини с Италией действует до 2026 года.