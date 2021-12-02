Бенитес близок к отставке из «Эвертона». Клуб не побеждает 8 матчей подряд

1638424101

вчера, 08:48

Работа главного тренера «Эвертона» находится под угрозой.

Руководство «ирисок» недовольно разгромным поражением команды от «Ливерпуля» (1:4) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги. Кроме того, «Эвертон» не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках чемпионата Англии (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз мерсисайдский клуб побеждал 25 сентября в игре с «Норвичем» (2:0).

В ближайшее время пройдёт заседание руководства команды, на котором решится судьба Бенитеса. Скорее всего, испанский специалист уже не будет руководить «Эвертоном» в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала», который состоится 6 декабря.