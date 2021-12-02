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Бенитес близок к отставке из «Эвертона». Клуб не побеждает 8 матчей подряд

вчера, 08:48

Работа главного тренера «Эвертона» Рафаэля Бенитеса находится под угрозой.

Руководство «ирисок» недовольно разгромным поражением команды от «Ливерпуля» (1:4) в матче 14-го тура Английской Премьер-Лиги. Кроме того, «Эвертон» не может выиграть уже 8 матчей подряд в рамках чемпионата Англии (2 ничьи и 6 поражений). Последний раз мерсисайдский клуб побеждал 25 сентября в игре с «Норвичем» (2:0).

В ближайшее время пройдёт заседание руководства команды, на котором решится судьба Бенитеса. Скорее всего, испанский специалист уже не будет руководить «Эвертоном» в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги против «Арсенала», который состоится 6 декабря.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
вчера в 15:05
Беня без работы не останется.
протон
протон
вчера в 12:39
Сколько бы денег не вливали в Эвертон, а это посредственная команда. Середняк. Здесь никакой Анчелотти и Бенитес не помогут. К статусу топ-клуба нужно идти годами. Или вбухивать гораздо больше денег)
У Эвертона вообще нет никакого менталитета победителей.
David Young
David Young
вчера в 10:55
Думаю что отставка главного тренера Эвертона близка.
DXTK
DXTK
вчера в 10:50, ред.
сейчас бенитеса за 1-4 на колбасу отправят.....ливерная нарезка по испански ))))
2tknrgb7k8zr
2tknrgb7k8zr
вчера в 10:44
Нет результата, значит на увольнение.
112910415
112910415
вчера в 10:27
отдохнуть ему надо
ОПС
ОПС
вчера в 09:05
Пора на выход.
beefs
beefs
вчера в 08:55
ну что же и такое бывает...
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