Яя Туре прибыл в расположение «Тоттенхэма»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре был замечен в тренировочном комплексе «Тоттенхэма».
Сейчас ивуариец живёт в Лондоне, он работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории «А», поэтому несколько дней будет набираться опыта в «Тоттенхэме». Туре имеет хорошие отношения с тренером академии «шпор» Дином Растриком и главой тренерского отдела академии Крисом Пауэллом.
Ранее Туре присутствовал на тренировках «Ливерпуля».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293947/ture-yaya-tottenhem
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293947/ture-yaya-tottenhem