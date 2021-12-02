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Яя Туре прибыл в расположение «Тоттенхэма»

вчера, 09:53

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре был замечен в тренировочном комплексе «Тоттенхэма».

Сейчас ивуариец живёт в Лондоне, он работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории «А», поэтому несколько дней будет набираться опыта в «Тоттенхэме». Туре имеет хорошие отношения с тренером академии «шпор» Дином Растриком и главой тренерского отдела академии Крисом Пауэллом.

Ранее Туре присутствовал на тренировках «Ливерпуля».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:22
из него никогда не выйдет тренер. Тренер должен быть гибким, обладать лидерскими качествами или уметь сплачивать коллектив, на худой конец мотиватором... но у Яя ничего такого нет, он всю жизнь только и делал что обижался на всех белых и ходил в высоко поднятым носом.
FruttyPups
FruttyPups ответ mun9aw3trhph (раскрыть)
вчера в 10:58
исправили.
mun9aw3trhph
mun9aw3trhph
вчера в 10:49
над получением тренерского лицензия
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293947/ture-yaya-tottenhem
x599bjaxnfv6
x599bjaxnfv6
вчера в 10:46
Пусть посмотри как в Тоттенхэме тренируются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:25
Онон станет первым тренером-негром в Англии. Или уже нет?
КЭТиК
КЭТиК ответ David Young (раскрыть)
вчера в 10:19
Нет, он постоянно ноет, что его обзывают чернокожим, и этим самым провоцирует разговоры о расизме.
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 10:02
Может быть борьбу с расизмом?
beefs
beefs
вчера в 09:56
он же уже себя пробовал на тренерском поприще, видно понравилось...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:55
Будет там проповедывать расизм.
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