Яя Туре прибыл в расположение «Тоттенхэма»

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вчера, 09:53

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» был замечен в тренировочном комплексе «Тоттенхэма».

Сейчас ивуариец живёт в Лондоне, он работает над получением тренерской лицензии УЕФА категории «А», поэтому несколько дней будет набираться опыта в «Тоттенхэме». Туре имеет хорошие отношения с тренером академии «шпор» Дином Растриком и главой тренерского отдела академии Крисом Пауэллом.

Ранее Туре присутствовал на тренировках «Ливерпуля».