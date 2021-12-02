Рангник получил визу. Матч с «Арсеналом» тренер сегодня посмотрит с трибун

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вчера, 18:05

По сообщениям источника, получил рабочую визу. Специалист теперь официально может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона и руководить командой со скамейки уже со следующего матча. Сегодняшний поединок «красных дьяволов» против «Арсенала» тренер посмотрит с трибун.