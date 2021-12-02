Рангник получил визу. Матч с «Арсеналом» тренер сегодня посмотрит с трибун

По сообщениям источника, Ральф Рангник получил рабочую визу. Специалист теперь официально может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона и руководить командой со скамейки уже со следующего матча. Сегодняшний поединок «красных дьяволов» против «Арсенала» тренер посмотрит с трибун.
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Да и вапще, их времена настали...вокруг одни жулики...это в лучшем случае, если повезет.
смеху будет если Рангник окончательно развалит МЮ... Туда уже кто только не приходил и не думаю что он будет чем-то лучше предыдущих товарищей
Неплохо он руководство локо подразвёл)
Да и вапще, их времена настали...вокруг одни жулики...это в лучшем случае, если повезет.
смеху будет если Рангник окончательно развалит МЮ... Туда уже кто только не приходил и не думаю что он будет чем-то лучше предыдущих товарищей
Неплохо он руководство локо подразвёл)