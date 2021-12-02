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Рангник получил визу. Матч с «Арсеналом» тренер сегодня посмотрит с трибун

вчера, 18:05
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

По сообщениям источника, Ральф Рангник получил рабочую визу. Специалист теперь официально может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона и руководить командой со скамейки уже со следующего матча. Сегодняшний поединок «красных дьяволов» против «Арсенала» тренер посмотрит с трибун.

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Все комментарии
1bear
1bear
вчера в 18:53
желаю Арсеналу победы,хотя никогда за них не болел и не буду...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:36
Ничего хорошего скорее всего не увидишь.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:30
возьми блокнотик
протон
протон
вчера в 18:17
Считаю Рангника великим комбинатором всех времен футбола!
протон
протон
вчера в 18:16
Остап бендер...
Да и вапще, их времена настали...вокруг одни жулики...это в лучшем случае, если повезет.
смеху будет если Рангник окончательно развалит МЮ... Туда уже кто только не приходил и не думаю что он будет чем-то лучше предыдущих товарищей
Неплохо он руководство локо подразвёл)
kust07
kust07
вчера в 18:15
А вакцина или код есть у Рангника.
протон
протон
вчера в 18:15
Ну что же, запускам новый цикл
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:12
Хорошо бы если Арсенал сегодня выиграл
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:09
Работу начал с отдыха.
Futurista
Futurista
вчера в 18:09
Что только не сделают люди, чтобы получить рабочую визу в Британии)...
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