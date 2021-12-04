Месси — о Роналду: «Я хотел не быть лучше кого-то, а превзойти самого себя»

Нападающий ПСЖ ответил на вопрос о своем отношении к увеличению отрыва от форварда «Манчестер Юнайтед» по количеству выигранных «Золотых мячей».

Я никогда не говорил, что я лучший в истории, и я не пытаюсь донести эту идею. Для меня считаться одним из лучших в истории более чем достаточно. Это то, что я никогда не мог себе представить.

И я никогда не стремился быть лучшим. Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я был профессиональным игроком, потом я боролся за то, чтобы превзойти себя и достичь каждый год новых целей. В такие моменты мне немного повезло. Я думаю, что Бог выбрал, чтобы все пришло ко мне.

Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было замечательно и помогло нам расти в нашей карьере. Но мы не смотрели друг на друга.

Я просто хотел обойти самого себя и быть лучшим, у меня не было желания стать лучше кого-то.