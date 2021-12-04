ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Месси — о Роналду: «Я хотел не быть лучше кого-то, а превзойти самого себя»

вчера, 13:06

Нападающий ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о своем отношении к увеличению отрыва от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».

Я никогда не говорил, что я лучший в истории, и я не пытаюсь донести эту идею. Для меня считаться одним из лучших в истории более чем достаточно. Это то, что я никогда не мог себе представить.

И я никогда не стремился быть лучшим. Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я был профессиональным игроком, потом я боролся за то, чтобы превзойти себя и достичь каждый год новых целей. В такие моменты мне немного повезло. Я думаю, что Бог выбрал, чтобы все пришло ко мне.

Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было замечательно и помогло нам расти в нашей карьере. Но мы не смотрели друг на друга.

Я просто хотел обойти самого себя и быть лучшим, у меня не было желания стать лучше кого-то.

Все новости
Ибрагимович в автобиографии: «В МЮ с меня вычли фунт за фруктовый сок»
Сегодня, 12:46 Комментарии11
Рангник: «Наша команда проиграла „Ливерпулю“ 0:5. Нужно быть реалистом»
Сегодня, 11:20 Комментарии10
Хави: «„Барселона“ способна поехать в Мюнхен и победить»
Сегодня, 10:35 Комментарии48
Моуриньо после матча с «Интером» ответил журналисту в своём стиле
Сегодня, 09:35 Комментарии12
Почеттино: «Результат в матче с „Лансом“ справедлив»
Сегодня, 08:58 Комментарии18
Холанд о матче с «Баварией»: «На Ройсе был чистый пенальти»
Сегодня, 08:22 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:14
хорошие слова
Imrebellion
Imrebellion ответ Леха Малышев (раскрыть)
вчера в 19:23
Дежурные слова?? Не говорю про такие же слова Роналду?? Еще раз. У одного всегда скромность, признание напарников и соперников. У другого превалирует слово "Я". Вообще, коммент был достаточно развернутым на тему у кого акцент на оверхайп, а не про предпочтения болельщиков, разницу личностей, что хорошо или плохо.
По тому кто как ведет себя, общается без микрофона до и после игр, с соперниками, капитанами и т.д. Месси более чем нормальный человек, а не замкнутый.
И прежде чем советовать кому-то быть добрее, надо сначала научиться вникать в суть сказанного.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:47
Роналду член ЛГБТ а таких членов там много.
Месси член для жены а не для ЛГБТ,он серьезный,скромный человек лучший игрок всех времен.
Дзюба тоже заслужил золотую головку за усердие в рукоблубстве,но ему пока не вручили.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Вы приводите в пример дежурные ответы в интервью у Месси, но не говорите про такие же слова у Роналду. Насчёт голого торса, причёсок и прочего могу вам сказать, что люди все разные, кто то более скромен, кто то менее, Месси как мне кажется вообще замкнутый в себе человек. По поводу остального я вам скажу так, фанаты Роналду найдут тысячу причин считать что он самый лучший, фанаты Месси аналогично. То же самое и с хейтерами, которые найдут в чем обвинить и того и другого.

А вам я бы посоветовал быть добрее, вежливее и лучше выбирать слова, даже при общении в интернете
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 18:19
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 17:53
    Месси и Роналду готовы шагать по трупам к Золотым мячам.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Болельщики Месси говорят что его признали болельщики Роналду обратное говорят . да Месси выдает шедевры но рональдиньо еще больше шедевры делал. Вот его признали что он волшебник. А об этих двоих все спорно. Кому то Роналду нравится кому то Месси
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Леха Малышев (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Как же ты сильно попутал с "продуктом пиара". Это как раз доказательство того, что сколько бы ты ни приукрашивал - всех не обманешь. У одного всегда во всех его интервью "Спасибо, но это заслуги напарников, команды, клуба, сборной" (что наглядно отражается и в стиле игры). А у другого вся карьера с акцентом на прически, голый торс, празднования, активные жестикуляции на камеру, всевозможную рекламу, фильмы, соцсети, "Я" после побед.... ко всему этому добавим псевдо правдивые истории про "самого натренированного человека" (которые за камерами пашет по 15 часов в сутки, а за 90 минут никак никого не перебежит, не устоит на ногах при стыках, не виден результат работы с мячом, пробития с точек, дриблинг и т.д.). Человек считался самым талантливым из всех европейских бразильцев, а потом переделали на "типа без таланта, исключительно продукт труда!". Дальше байки про самого порядочного гражданина без финансовых махинаций (долго высмеивали Месси за налоговый скандал в 9 млн.), потом всплывает и огрехи португальца с гораздо больше цифрами и это только в Мадриде... А как в пух и прах разбились мифы о самом лучшем атлете с пожизненной диетой трезвенника и светлого человека?
    И так, раз за разом все эти годы видим как лживые вещи разбиваются о правду. Лидер раздевалки? В фактических кадрах Рамос и Зидан.
    Доказывает свою крутость в разных лигах со слабыми напарниками? МЮ при САФ, РМ с "дно Бензема", Стабильный чемпион Юве, хотел еще в Сити заскочить, но оказалось и МЮ укомплектован + красивая история, а не преданность клубу.
    По игровым показателям, забивает только сильным соперникам, не набивает стату на слабых? И близко нет. Опускаем подробности о коеф.е гола за матч и удар. И еще "пахарь" всё это время тоже никогда не прессинговал в играх (не может быт!).
    League1
    League1
    вчера в 16:49
    В общем блаблабла. Хоть бы сказал честно, что его "золотые мячи" на самом деле совсем не золотые мячи. И получать такие мячи очень стыдно. Сейчас время интернета, и все знают, что происходит на самом деле. Сейчас и Пеле низвергнут с трона короля футола. Марадона, который честно завоевал свой мундиаль по праву считается лучшим футболистом. А этот полуфутболист гномяра на что надеется? Да его презирать будут всегда!
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 15:49
    По поведению на поле видно, что не стремится любой ценой забить гол, нет погони за кем-то.
    "Я никогда не говорил, что я лучший в истории", и не нужно, над такими хвастунами только смеются!
    7 ЗМ и 6 золотых бутс говорит о том, кто лучший игрок своего поколения. Остальное второстепенно.
    протон
    протон
    вчера в 15:33
    Теперь можно и пешком ходить
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 15:17
    Играйте ради удовольствия,а не ради выпендрёжа
    3ton
    3ton
    вчера в 15:15, ред.
    Месси всегда молчал и говорил на поле ,показывая свой высокий уровень игры .
    Никогда не обижался на партнеров , если ему не отдали пас , а скорее сам ищет их , чтобы отдать и записать себе голевую.
    А Роналду типичный балабол . Восхваляет себя везде , а не делом на поле.
    Много ноет . Все в команде плохие , а он хороший . Пас не дали - слёзы и нытьё. Роналду скорее по воротам с неудобной позиции ударит и не забьет , чем напарнику накатит на пустые ворота .
    Для одного важнее команда , а для другого циферки в статистике и чтобы с ним нянчились , как с ребёнком .
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 15:14
    Красиво щёлкнул по носу португальского павлина
    sash71
    sash71 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 15:10
    Мир признал первенство за Месси на данный момент. Если отталкиваться от сухой статистики. Но мне Месси чем нравится больше, тем что он именно умеет создавать шедевры из ничего.
    Johnes
    Johnes
    вчера в 15:04
    Честные и добрые слова Лионеля Месси заставляют относиться к нему с еще большим уважением. Но! Всегда найдутся те, кто испоганят смысл сказанного. Понятно, бомбит вас не за Роберта Левандовского, а за то, что Криштиану Роналду всего лишь шестой! А на счет воровства или какой-то теории заговора, скажу следующее: репутация Месси как футбольного гения настолько высокая, что не дает футбольным экспертам, отдающего голос за него, ни на грамм не сомневаться, в правильно сделанном выборе.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 14:58
    Даже если сам Месси признается что Роналду лучше него или наоборот это не значит что кто то из них лучше. Это их мнение. Мнение во всем мире разделились и спрашивается зачем навязывать кому то своё мнение словами других людей как ты привел в пример
    sash71
    sash71 ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 14:38
    Ну если учитывать тот фактор, что Алвеша вернули то все может быть )))
    sash71
    sash71 ответ Леха Малышев (раскрыть)
    вчера в 14:36
    По-моему кто то из прошлых звезд ( Кантона или Гигз были) на вопрос журналиста о том, кто же все таки велик в футболе КриРо или Лео. Ответ был таков: Роналду бесспорно велик и не подлежит сомнению но есть БОГ….и он Месси.
    adrianes
    adrianes ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 14:34
    этим мне гном тоже импонирует
    juvenale
    juvenale
    вчера в 14:30
    нельзя определить лучшего в истории...разный футбол,разные эпохи
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 14:30
    Нарциис знает,что Месси его,поэтому давно сошел с ума.
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Чтобы замкнуть передачу, нужно хорошо выбрать позицию, открыться, чтобы защитники не перехватили мяч, а ещё надо пробить так, чтобы мяч попал в ворота и вратарь не отбил мяч, многие футболисты так хорошо справляются с этой задачей? Я думаю что нет. Месси был идеален в дриблинге за счёт чего он раньше создавал себе моменты как вы сказали из ничего, я с этим полностью согласен, правда сейчас он их создаёт в гораздо меньшем количестве. Плюс феноменальный удар со штрафных. Но зато Роналду может из любой подачи в штрафную создать гол. Я ни в коем случае не фанат Роналду и не хейтер Месси. Но они оба великие игроки, до которых кому либо будет очень тяжело дотянуться по качеству игры, но они также и оба продукты пиара, правда Месси это продукт суперпиара. Поэтому у него 7 ЗМ, а у португальца 5
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 14:21
    А Криштиану стремится быть самым лучшим.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 14:06
    Если то, что сказал Месси, правда, и он не лукавит, а в этом сомневаться не приходится, зная, что он никогда не хвалил себя, - честь ему и хвала.
    pele1981
    pele1981
    вчера в 13:43
    А гном и так никого не превзошел, даже себя!))))
    sash71
    sash71 ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 13:42
    Там хватает ярких личностей
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ sash71 (раскрыть)
    вчера в 13:40, ред.
    В Псж это хорошо видно,а что было ещё лучше было видно надо вернуть связку Хави и Иниеста специально для Месси...
    Ironigor
    Ironigor ответ particular (раскрыть)
    вчера в 13:39
    Привет дружище ✊
    Тому лишнее подтверждение, седьмой Золотой мяч !)
    particular
    particular
    вчера в 13:36, ред.
    Если не получится превзойти себя, то найдутся те, кто вознесут...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100