Месси — о Роналду: «Я хотел не быть лучше кого-то, а превзойти самого себя»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси ответил на вопрос о своем отношении к увеличению отрыва от форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по количеству выигранных «Золотых мячей».
Я никогда не говорил, что я лучший в истории, и я не пытаюсь донести эту идею. Для меня считаться одним из лучших в истории более чем достаточно. Это то, что я никогда не мог себе представить.
И я никогда не стремился быть лучшим. Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я был профессиональным игроком, потом я боролся за то, чтобы превзойти себя и достичь каждый год новых целей. В такие моменты мне немного повезло. Я думаю, что Бог выбрал, чтобы все пришло ко мне.
Мы с Криштиану конкурировали в одной лиге в течение многих лет. Это было замечательно и помогло нам расти в нашей карьере. Но мы не смотрели друг на друга.
Я просто хотел обойти самого себя и быть лучшим, у меня не было желания стать лучше кого-то.
И так, раз за разом все эти годы видим как лживые вещи разбиваются о правду. Лидер раздевалки? В фактических кадрах Рамос и Зидан.
Доказывает свою крутость в разных лигах со слабыми напарниками? МЮ при САФ, РМ с "дно Бензема", Стабильный чемпион Юве, хотел еще в Сити заскочить, но оказалось и МЮ укомплектован + красивая история, а не преданность клубу.
По игровым показателям, забивает только сильным соперникам, не набивает стату на слабых? И близко нет. Опускаем подробности о коеф.е гола за матч и удар. И еще "пахарь" всё это время тоже никогда не прессинговал в играх (не может быт!).
И так, раз за разом все эти годы видим как лживые вещи разбиваются о правду. Лидер раздевалки? В фактических кадрах Рамос и Зидан.
Доказывает свою крутость в разных лигах со слабыми напарниками? МЮ при САФ, РМ с "дно Бензема", Стабильный чемпион Юве, хотел еще в Сити заскочить, но оказалось и МЮ укомплектован + красивая история, а не преданность клубу.
По игровым показателям, забивает только сильным соперникам, не набивает стату на слабых? И близко нет. Опускаем подробности о коеф.е гола за матч и удар. И еще "пахарь" всё это время тоже никогда не прессинговал в играх (не может быт!).