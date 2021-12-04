Акинфеев о матче с «Крыльями»: «При такой игре улыбаться не особо хочется».

Голкипер ЦСКА поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в 17-м туре РПЛ . Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

За счет чего удалось переломить игру? Как обычно, футбол несправедлив. За счет гола. Согласен, что игра не просто не удалась, а была ужасная с нашей стороны, особенно в первом тайме. Если бы «Крылья» забили, стало бы тяжелее нам играть дальше. Но мы провели одну хорошую атаку и забили гол. В футболе такое бывает всегда.

Подсказки защитникам? Фанаты говорят, что это претензии. Это рабочий подсказ, футбол без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, тебе в футболе или в другом виде спорта делать нечего. Эмоции должны присутствовать на поле, они иногда перехлестывают, но не было такого, что кто-то кого-то обижает, унижает. Сейчас в раздевалке все будут улыбаться, хотя при такой игре улыбаться не особо хочется.

Победа важная, в каждом матче хочется выигрывать. Я хотел бы награду разделить с фанатами.