Акинфеев о матче с «Крыльями»: «При такой игре улыбаться не особо хочется».

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в 17-м туре РПЛ. Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.
За счет чего удалось переломить игру? Как обычно, футбол несправедлив. За счет гола. Согласен, что игра не просто не удалась, а была ужасная с нашей стороны, особенно в первом тайме. Если бы «Крылья» забили, стало бы тяжелее нам играть дальше. Но мы провели одну хорошую атаку и забили гол. В футболе такое бывает всегда.
Подсказки защитникам? Фанаты говорят, что это претензии. Это рабочий подсказ, футбол без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, тебе в футболе или в другом виде спорта делать нечего. Эмоции должны присутствовать на поле, они иногда перехлестывают, но не было такого, что кто-то кого-то обижает, унижает. Сейчас в раздевалке все будут улыбаться, хотя при такой игре улыбаться не особо хочется.
Победа важная, в каждом матче хочется выигрывать. Я хотел бы награду разделить с фанатами.
Если честно то мне по человечески жалко и обидно за всё что происходит с командой которая тебе симпатична и за которую ты постоянно болеешь и переживаешь.
Я представляю состояние Игоря Акинфеева, который ещё несколько лет назад каждый сезон боролся за чемпионство и становился им и не один раз, играл в Еврокубках, и даже стал его обладателем и держал его в руках. У команды всегда была только одна цель - стать лучшим клубом России и успешно выступать в еврокубках. А сейчас вместе с Дзагоевым чувствует себя скорее всего одинокими, брошенными в учебно-эксперементальную группу для опытов под руководством гения Березуцкого. И вот это интервью тому яркое подтверждение, безысходности.
Увы, таковы реалии сегодняшнего ЦСКА .
Всем Добра !!!
Если честно то мне по человечески жалко и обидно за всё что происходит с командой которая тебе симпатична и за которую ты постоянно болеешь и переживаешь.
Я представляю состояние Игоря Акинфеева, который ещё несколько лет назад каждый сезон боролся за чемпионство и становился им и не один раз, играл в Еврокубках, и даже стал его обладателем и держал его в руках. У команды всегда была только одна цель - стать лучшим клубом России и успешно выступать в еврокубках. А сейчас вместе с Дзагоевым чувствует себя скорее всего одинокими, брошенными в учебно-эксперементальную группу для опытов под руководством гения Березуцкого. И вот это интервью тому яркое подтверждение, безысходности.
Увы, таковы реалии сегодняшнего ЦСКА .
Всем Добра !!!