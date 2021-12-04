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Акинфеев о матче с «Крыльями»: «При такой игре улыбаться не особо хочется»

вчера, 16:44
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в 17-м туре РПЛ. Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

За счет чего удалось переломить игру? Как обычно, футбол несправедлив. За счет гола. Согласен, что игра не просто не удалась, а была ужасная с нашей стороны, особенно в первом тайме. Если бы «Крылья» забили, стало бы тяжелее нам играть дальше. Но мы провели одну хорошую атаку и забили гол. В футболе такое бывает всегда.

Подсказки защитникам? Фанаты говорят, что это претензии. Это рабочий подсказ, футбол без эмоций не бывает. Если ты будешь амебой, тебе в футболе или в другом виде спорта делать нечего. Эмоции должны присутствовать на поле, они иногда перехлестывают, но не было такого, что кто-то кого-то обижает, унижает. Сейчас в раздевалке все будут улыбаться, хотя при такой игре улыбаться не особо хочется.

Победа важная, в каждом матче хочется выигрывать. Я хотел бы награду разделить с фанатами.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:47
К сожалению, у ЦСКА сейчас очевидны 2 проблемы, связанные с игрой в атаке - нехватка качественный исполнителей и неопытный тренер. Среди игроков нападения выделяется только Эджуке и через раз Дзагоев, всё. Остальные игроки атаки максимум уровня ротации. А Березуцкий и близко не тренер того уровня, чтобы с таким набором исполнителей что-то придумать в позиционной атаке, вот и надежда только на скорость Чидеры и периодические вдохновение Дзаги. Без минимум 2 трансферов в атакующей линии так и будет продолжаться.
112910415
112910415
вчера в 19:15
вытащил всё !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:37
Как можно улыбаться при позорной игре.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:32
За то Игорь стал лучшим игроком матча .... .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:28
"Крылья" били не особо точно и сильно, но было пару моментов, где Акинфеев реально спас. Тащит команду, как может.
makkie
makkie
вчера в 17:17
Акинфеева не проведёшь)
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:14
Повезло что Акинфеев провёл хороший матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:10, ред.
Акинфеев о матче с «Крыльями»: «При такой игре улыбаться не особо хочется».
Если честно то мне по человечески жалко и обидно за всё что происходит с командой которая тебе симпатична и за которую ты постоянно болеешь и переживаешь.
Я представляю состояние Игоря Акинфеева, который ещё несколько лет назад каждый сезон боролся за чемпионство и становился им и не один раз, играл в Еврокубках, и даже стал его обладателем и держал его в руках. У команды всегда была только одна цель - стать лучшим клубом России и успешно выступать в еврокубках. А сейчас вместе с Дзагоевым чувствует себя скорее всего одинокими, брошенными в учебно-эксперементальную группу для опытов под руководством гения Березуцкого. И вот это интервью тому яркое подтверждение, безысходности.
Увы, таковы реалии сегодняшнего ЦСКА .
Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:00
Для Игоря Самара - символ начала карьеры. Летом 2003 года ( 18 лет назад, подумать только!!!) он 17 летним пацаном стал в ворота и радует нас уже более 800 игр подряд! Легенда. Профессионал с большой буквы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:00
Игорь принёс 3 очка
beefs
beefs
вчера в 16:58
да ужж, но это и есть российский футбол...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:55
Удивительный человек, вернее Человек, Игорь Владимирович !
Сколько лет тащит команду после таких травм, многие игроки уходили из футбола, а он играет и КАК !! Уважение.
прохожий.
прохожий.
вчера в 16:53
Полузащиты нет.Нападения нет.Зашиты нет.Но ,пока есть Акинфеев.Интересно,надолго его хватит при такойфизической и эмоциональной нагрузке.Да.Еще есть у ЦСКА тренер.Вот только не видно тренерских идей и наработанных за полгода связок.
isamsn
isamsn
вчера в 16:49
Игорь опять лучший!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:48
Игореша просто молодец.
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