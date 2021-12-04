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Бакаев: «Матч с „Легией“ может спасти год для „Спартака“»

вчера, 20:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

В моменте с Соболевым, наверное, заметили то, за что можно спросить. Игра хорошая, главное — победили. Вдесятером тяжелее. Продолжаем работать, следующий матч очень важный. Можно сказать, что матч с «Легией» может спасти год.

С Карпиным встретились и поговорили. О будущем, так сказать. Встреча прошла хорошо, двигаемся дальше.

Напомним, если «Спартак» обыграет «Легию», то выйдет в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:50
Победа над 16-й командой польской таблицы - уж никак не является утверждением что год просто на удивление удачный...)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Я прям прослезился ! ...))) Нет-нет ,всё верно написал ! Респект ! Спасибо на добром слове .
zooveterinar
zooveterinar ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 22:54
Ну хотя бы не проиграть!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48
Не являюсь болельщиком Спартака, скорее наоборот, но даже мне небезразлично, то как на этой неделе красно-белые сыграют в Варшаве с местной Легией. У спартачей не всё благополучно в атакующей линии, но и поляки сейчас не в лучшей форме и при строгой дисциплине в обороне и слаженной работе всех линий вполне можно рассчитывать на положительный результат. Победа добавит рейтинговые очки в таблицу УЕФА и гарантирует весной продолжение участия в играх за Еврокубки, и тогда фанаты народной команды возможно смогут закрыть глаза на временные неудачи своего любимого клуба в юбилейном году. Удачи Спартаку в поединке с Легией и без травм. Думаю со мной солидарны многие любители футбола у нас в стране. Болейте за своих, а не против чужих
112910415
112910415
вчера в 21:21
выкладываться полностью в каждом матче !
beefs
beefs
вчера в 21:16
Легия не простая команда, что бы выиграть нужно крепко постараться...
1bear
1bear
вчера в 21:07
верю,что Спартак победит Легию !!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:03
Легию надо побеждать!!!
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 21:03
Бакаев не матч спасёт весь год,а Ваша игра,в первую очередь,твоя! Скамейки нет,в атаку ставить некого,поэтому надежда только на полузащиту и колосальную самоотдачу на каждом пятачке поля на протяжении всего матча.Для команды это свет в конце туннеля,общими усилиями Вы обязаны его увидеть...Дальше отдых,отпуск,подготовка к весеннему периоду,и победы,победы,победы...Как мы все их ждём,как мы соскучились по вашей искрометной игре.
makkie
makkie
вчера в 20:50
Бакаев неплохо вышел сегодня на замену.
С Легией в отсутствие Соболева и Ларссона может в старте сыграть на фланге, а Промес нападающим.
протон
протон
вчера в 20:46
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 20:43
    На поле нужно играть
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:43
    Если выиграете "Легию" в Варшаве, такой достаточно солидный плюс за этот год, состоявший из одних скандалов и неприятностей.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 20:42
    Уж эту команду Спартак должен побеждать.
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