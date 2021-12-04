Бакаев: «Матч с „Легией“ может спасти год для „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).
В моменте с Соболевым, наверное, заметили то, за что можно спросить. Игра хорошая, главное — победили. Вдесятером тяжелее. Продолжаем работать, следующий матч очень важный. Можно сказать, что матч с «Легией» может спасти год.
С Карпиным встретились и поговорили. О будущем, так сказать. Встреча прошла хорошо, двигаемся дальше.
Напомним, если «Спартак» обыграет «Легию», то выйдет в плей-офф Лиги Европы.