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Пономарёв: «Заболотный — игрок уровня низшей лиги»

вчера, 18:24
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

У ЦСКА нет никакой игры. Вымучили сегодня победу. Слава богу, что Акинфеев всё вытащил, но у меня очень большие претензии к обороне.

Самый слабый матч при Алексее Березуцком в ЦСКА? Да они лучше и не могут играть. Их надо постоянно учить, подсказывать. Березуцкий же сам бывший защитник. Почему же он не подскажет, что на бьющего игрока нужно идти ближе к нему, а не загораживать обзор вратарю. Дивеев вообще всю борьбу проиграл. Привёз голевой момент – спасибо реакции Игоря. Никто в ЦСКА не умеет внизу мяч отбирать, в подкатах никто не работает. Просто безобразие. Что за безголовые футболисты?!

Во втором тайме ничего не поменялось. Эджуке пару человек обыграл и сделал гол. Игра Антона Заболотного? Да никакой вообще, отбывал номер. Это вообще не игрок «армейцев». Это игрок низшей лиги, максимум какой-нибудь «Уфы». Просто нулевой. Надо было выпускать Чалова, он хотя бы лучше соображает.

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Все комментарии
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 22:22
Это даже не Капитан Очевидность, это Адмирал Ясен-Красен. ЦСКА нужен Хеске в расцвете, а не Заболотный на излёте
Землянин
Землянин
вчера в 21:35, ред.
Тогда и всех остальных напов можно спокойно туда отправлять, разница не большая, но тут хотя бы и черновая работа делается, за мяч цепляется, а не с прохладцой по полю ходит 😂
isamsn
isamsn ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:05
Это он не подумал на эмоциях.
STVA 1
STVA 1 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 19:53
Он то прав!Но вот эти слова не красят деда: максимум какой-нибудь «Уфы»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1294261/ponomarev-aleksandr-zabolotnyy-anton

По игре коняшки не лучше Уфы это точно((
stachel
stachel ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:50
:))))
stachel
stachel
вчера в 19:47
100% Я так считал и считаю с тех пор как впервые увидел его в составе тосно. Тоха как был игроком уровня ФНЛ так им и остался!
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 19:41
Понамарев спасибо,это лучшее,что кто либо говорил!А Зеболотному только во дворе играть,да шпану местную баловать!И зачем его ещё в сборную Карпин берёт хз...
drug01
drug01
вчера в 19:37
Может ещё вырастет
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:32
Да по большому счету в ЦСКА всего может пять - шесть игроков можно оставить, а остальных смело выдворять вместе с главным тренером .
isamsn
isamsn
вчера в 19:12
Пономарёв абсолютно прав. Лучше бы всё это он вложил в уши Березуцкому, а не комментировал постфактум.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:57
Антон - это просто инородное тело. Ни малейшего взаимопонимания с партнерами. С пасом проблемы, все скидки сопернику. Парень выглядит просто ну очень бледно.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:37
Уфа это команда РФПЛ, там же где и ЦСКА .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:35
Был голевой момент у ворот "Крыльев", который Заболотный запорол со свойственной ему неповторимой грацией.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:28
Пономарев лает, Заболотный идёт.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:27
У него и вид тупой.
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