Пономарёв: «Заболотный — игрок уровня низшей лиги»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «армейцев» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов».

У ЦСКА нет никакой игры. Вымучили сегодня победу. Слава богу, что Акинфеев всё вытащил, но у меня очень большие претензии к обороне.

Самый слабый матч при Алексее Березуцком в ЦСКА ? Да они лучше и не могут играть. Их надо постоянно учить, подсказывать. Березуцкий же сам бывший защитник. Почему же он не подскажет, что на бьющего игрока нужно идти ближе к нему, а не загораживать обзор вратарю. Дивеев вообще всю борьбу проиграл. Привёз голевой момент – спасибо реакции Игоря. Никто в ЦСКА не умеет внизу мяч отбирать, в подкатах никто не работает. Просто безобразие. Что за безголовые футболисты?!

Во втором тайме ничего не поменялось. Эджуке пару человек обыграл и сделал гол. Игра Антона Заболотного? Да никакой вообще, отбывал номер. Это вообще не игрок «армейцев». Это игрок низшей лиги, максимум какой-нибудь «Уфы». Просто нулевой. Надо было выпускать Чалова, он хотя бы лучше соображает.