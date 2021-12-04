Акинфеев: «Лучшее, что ЦСКА мог сегодня сделать для фанатов — победить»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после поединка 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).
Напомним, что 35-летний голкипер был признан лучшим игроком матча.
Победу хочу разделить с фанатами. Лучшее, что ЦСКА мог сегодня сделать для них — победить. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главными были три очка.
Интересно, остались ли в Премьер-лиге команды, которые не превосходят ЦСКА по игровой мысли? Можно сколько возлагать надежды на Игоря, Марио, Чиди и Алана, но очевидно, что 4 игроков не хватает, чтобы попасть в еврокубки (и уж тем более успешно выступать там). Команде нужен тренер.
Интересно, остались ли в Премьер-лиге команды, которые не превосходят ЦСКА по игровой мысли? Можно сколько возлагать надежды на Игоря, Марио, Чиди и Алана, но очевидно, что 4 игроков не хватает, чтобы попасть в еврокубки (и уж тем более успешно выступать там). Команде нужен тренер.
Игоря с очередным сухарем....
Игоря с очередным сухарем....