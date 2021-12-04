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Акинфеев: «Лучшее, что ЦСКА мог сегодня сделать для фанатов — победить»

вчера, 18:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам после поединка 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

Напомним, что 35-летний голкипер был признан лучшим игроком матча.

Победу хочу разделить с фанатами. Лучшее, что ЦСКА мог сегодня сделать для них — победить. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главными были три очка.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 21:20
Березуцкий тренер никакой, он учится, пожарный спасатель, когда никого не нашли и просто молодому неопытному тренеру дали большую команду, да ещё с составом половина многопрофильные игроки низкого уровня
протон
протон
вчера в 20:53
Лучше бы проиграли. Может тогда бы до руководства дошло, что Березуцкий легенда клуба, но как тренер абсолютно никакой. А так похоже ещё долго придется наблюдать такой унылый футбол...
Интересно, остались ли в Премьер-лиге команды, которые не превосходят ЦСКА по игровой мысли? Можно сколько возлагать надежды на Игоря, Марио, Чиди и Алана, но очевидно, что 4 игроков не хватает, чтобы попасть в еврокубки (и уж тем более успешно выступать там). Команде нужен тренер.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
Акинфеев мужчина! Респект тебе!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:16
Армейцев с победой.....
Игоря с очередным сухарем....
ДСА
ДСА
вчера в 19:31
Игорь был лучшим.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:30
Победа вымученная.
beefs
beefs
вчера в 19:07
одним словом очки не пахнут...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:03
Игра ничейная но повезло гостям
YVG
YVG
вчера в 18:56
Заболотный - спасение цска.
drug01
drug01
вчера в 18:33
Спасибо за результат
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:33
Игра проходит для всех зрителей, а отчитываются только перед фанатами.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:32
Игорь сделал игру.
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