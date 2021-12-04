Соболев: «Зайти на фанатский сектор „Спартака“ в Варшаве? Почему нет?»

Нападающий «Спартака» прокомментировал своё удаление в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

На поле я судье и слова не сказал. Мешкову ничего не говорил. Если карточку не отменят, то я всё равно буду с командой – и в Варшаву полечу, и в Сочи. Спасибо команде, что выиграли – а я ещё хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка. Мне некуда было деть ногу. Зайти на фанатский сектор «Спартака» в Варшаве? Почему нет?

Что касается акции фанатов, то, как уже выступил клуб: наши болельщики – великие болельщики, и мы в любой ситуации их поддерживаем.