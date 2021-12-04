ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Соболев: «Зайти на фанатский сектор „Спартака“ в Варшаве? Почему нет?»

вчера, 20:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал своё удаление в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ахмата» (2:1).

На поле я судье и слова не сказал. Мешкову ничего не говорил. Если карточку не отменят, то я всё равно буду с командой – и в Варшаву полечу, и в Сочи. Спасибо команде, что выиграли – а я ещё хочу извиниться перед болельщиками, хотя и считаю, что это не красная карточка. Мне некуда было деть ногу. Зайти на фанатский сектор «Спартака» в Варшаве? Почему нет?

Что касается акции фанатов, то, как уже выступил клуб: наши болельщики – великие болельщики, и мы в любой ситуации их поддерживаем.

Все новости
Аджоев о победе «Арсенала» над «Химками»: «Это была игра за 6 очков»
Сегодня, 17:45 Комментарии1
Канчельскис — о назначении Ваноли: «Федун продолжает убивать „Спартак“»
Сегодня, 17:39 Комментарии6
Трошечкин: «Тульский „Арсенал“ ничем не удивил»
Сегодня, 17:14 Комментарии5
Габулов: «Игра армейцев в этом сезоне стала более рациональной»
Сегодня, 16:59 Комментарии6
Свинов: «„Спартак“ всегда борется за чемпионство. Я счастлив»
Сегодня, 14:30 Комментарии43
Сёмин: «Летом „Локомотив“ купил много игроков, а КПД у них 0»
Сегодня, 00:42 Комментарии15
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:42
Чистая бровада, вряд-ли его там увидим
112910415
112910415
вчера в 21:26
прибавлять надо, возможности есть
1bear
1bear
вчера в 21:09
Соболев - очень посредственный футболист
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:57
Человек безмозглый, это даже написано у него на лице.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:53
Не было там фола. Соболь был первым на мяче. И действительно. Куда мог он деть ногу на ограниченном пространстве, в ограниченном времени? Отрезать?).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:39
Соболев такой же как Дзюба туповат
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:26
В отпуске можно и на футбол сходить))
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:21
Осторожней надо играть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:16
Саня, с отпуском тебя, я сам в отпуск ушёл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:16
Подвёл команду,хорошо что пронесло
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100