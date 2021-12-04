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Алексей Березуцкий: «Игру с „Крыльями Советов“ нельзя занести ЦСКА в актив»

вчера, 17:39
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от поединка 17-го тура РПЛ, в котором его команда одержала гостевую победу над «Крыльями Советов» (0:1).

Индивидуальные действия одного футболиста решили исход игры? Нельзя так сказать. Да, в первой половине игры Игорь Акинфеев, на то он и Игорь Акинфеев, выручил нас несколько раз.

Во втором тайме, на мой взгляд, мы выступали гораздо активнее, не считая момента, который был у нас в начале тайма. Игру с «Крыльями Советов» нельзя занести ЦСКА в актив. Матч плюс-минус был равным. То, что одержали победу — это хорошо.

ЦСКА с 27 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (24) идут на восьмой позиции.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:20
Чем думал и на что надеялся Антон, когда уходил из Сочи, где по сути и был его дом.
протон
протон
вчера в 20:56
Да какая разница кого оставлять? Вся команда-это серые посредственности на данный момент. Только Акинфеев всё ещё спасает и Эджуке не обрусел пока...
Буратино уйди ! Не позорь нас !
протон
протон
вчера в 20:43
Что такое Заболотный ЦСКА. Зачем нужен такой бестолковый"нападающий".Ни пробить, ни пас отдать, ни мяч протащить. Вот фолить- это мастер. С унылым упорством"тренер" Березуцкий ставит его в основу. Мухин тоже не лучше. Обменяли двух своих на одного"перспективного". А он пока не тянет.
Задайте кто-нибудь вопрос: почему Обляков полные матчи играет?! кто его покровитель?
isamsn
isamsn
вчера в 20:02
Ну так делать нужно что то. По крайней мере пробывать разных игроков в центре и атаке. Неужели не видно что Заболотный откровенно не тянет игру, а только портит её. Обляков с Зайнудиновым так же не блещат, элементарно пас точно отдать не способны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:48
Да и тебя некуда занести, остался в клубе, так хоть не мучайся и ребят не мучай , уйди !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:33
Хорошо хоть Алексей понимает, что так не побеждают.
1bear
1bear
вчера в 17:59
ЦСКА не заслужил победу...,но 3 очка...
particular
particular
вчера в 17:50
Стесняюсь спросить - а когда появится хоть что-то, что можно будет куда-нибудь занести... Недели капают, туры щёлкают, а игра всё такая же невзрачная...
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:43
Хорошо что 3 очка занесли себе в актив.
Futurista
Futurista
вчера в 17:42
3 очка в активе...остальное лирика...
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