Алексей Березуцкий: «Игру с „Крыльями Советов“ нельзя занести ЦСКА в актив»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился эмоциями от поединка 17-го тура РПЛ, в котором его команда одержала гостевую победу над «Крыльями Советов» (0:1).
Индивидуальные действия одного футболиста решили исход игры? Нельзя так сказать. Да, в первой половине игры Игорь Акинфеев, на то он и Игорь Акинфеев, выручил нас несколько раз.
Во втором тайме, на мой взгляд, мы выступали гораздо активнее, не считая момента, который был у нас в начале тайма. Игру с «Крыльями Советов» нельзя занести ЦСКА в актив. Матч плюс-минус был равным. То, что одержали победу — это хорошо.
ЦСКА с 27 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» (24) идут на восьмой позиции.
Буратино уйди ! Не позорь нас !
Буратино уйди ! Не позорь нас !
Задайте кто-нибудь вопрос: почему Обляков полные матчи играет?! кто его покровитель?
Задайте кто-нибудь вопрос: почему Обляков полные матчи играет?! кто его покровитель?