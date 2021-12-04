Алексей Березуцкий: «Игру с „Крыльями Советов“ нельзя занести ЦСКА в актив»

Главный тренер ЦСКА поделился эмоциями от поединка 17-го тура РПЛ , в котором его команда одержала гостевую победу над «Крыльями Советов» (0:1).

Индивидуальные действия одного футболиста решили исход игры? Нельзя так сказать. Да, в первой половине игры Игорь Акинфеев, на то он и Игорь Акинфеев, выручил нас несколько раз.