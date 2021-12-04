Кавазашвили — о переходе Свинова в «Спартак»: «Это большая ошибка вратаря»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход в московский клуб вратаря «Факела» .

Это большая ошибка вратаря, который перешел в «Спартак». Он, видимо, не имеет ни качественных советников, ни сторонников, с родителями не контактирует, внимательного педагога-тренера не имеет, который бы ему сказал: «Сынок, ты у нас играешь в основном составе, уже показал себя как смелого вратаря. Куда ты прешь?» Там Селихов в основе закрепился, он никому не собирается уступать ворота, а также отвергнутый Максименко, который тоже не собирается битву проигрывать. У Селихова пока среди всех вратарей в «Спартаке» огромное преимущество, он играет надежно и правильно, а команда с его приходом действует намного спокойнее.

Этот мальчик идет, повторяя судьбу многих других вратарей, которые прутся в именитые клубы получать копейки и через некоторое время они сами будут просить, чтобы их отпустили в другую команду. Вратарь не должен сидеть в резерве, он должен постоянно играть, только тогда он будет совершенствовать свое мастерство. Рано Свинов рванул. Я понимаю, если бы он пошел в команду, где сейчас нет вратаря. Но он пошел туда, где вратари очень хорошие. Пару лет назад у нас не знали кого ставить, Гильерме был самым лучшим вратарем нашего чемпионата. Сейчас же появилось много вратарей, которых можно брать и ставить даже в основной состав сборной России.