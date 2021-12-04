Кавазашвили — о переходе Свинова в «Спартак»: «Это большая ошибка вратаря»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход в московский клуб вратаря «Факела» Ильи Свинова.
Это большая ошибка вратаря, который перешел в «Спартак». Он, видимо, не имеет ни качественных советников, ни сторонников, с родителями не контактирует, внимательного педагога-тренера не имеет, который бы ему сказал: «Сынок, ты у нас играешь в основном составе, уже показал себя как смелого вратаря. Куда ты прешь?» Там Селихов в основе закрепился, он никому не собирается уступать ворота, а также отвергнутый Максименко, который тоже не собирается битву проигрывать. У Селихова пока среди всех вратарей в «Спартаке» огромное преимущество, он играет надежно и правильно, а команда с его приходом действует намного спокойнее.
Этот мальчик идет, повторяя судьбу многих других вратарей, которые прутся в именитые клубы получать копейки и через некоторое время они сами будут просить, чтобы их отпустили в другую команду. Вратарь не должен сидеть в резерве, он должен постоянно играть, только тогда он будет совершенствовать свое мастерство. Рано Свинов рванул. Я понимаю, если бы он пошел в команду, где сейчас нет вратаря. Но он пошел туда, где вратари очень хорошие. Пару лет назад у нас не знали кого ставить, Гильерме был самым лучшим вратарем нашего чемпионата. Сейчас же появилось много вратарей, которых можно брать и ставить даже в основной состав сборной России.
Свинову всего двадцать один год, а он уже в основном составе футбольного клуба Факел и если для полевого игрока это уже, как правило сложившаяся практика, то голкиперы в столь раннем возрасте редко становятся основными вратарями. В этом году Илья, выходил на поле в двадцати четырёх играх и половину провёл на ноль. Нынешнее второе место Факела в турнирной таблице после двадцати пяти туров состоялось во многом благодаря надёжной и уверенной игре Свинова, сумевшего плотно усадить на скамейку опытного Александра Саутина, который в свою очередь на прошедшей неделе из-за "простоя" вынужден был расторгнуть контракт с Факелом по обоюдному согласию. Вообще руководство воронежского клуба как-то рискованно поступает, претендуя в этом сезоне на выход в РПЛ, при этом остаётся всего с одним действующим стражем ворот . Хотя смею предположить что, заключив контракт со Свиновым, Спартак может оставить его в аренде в бывшем клубе, убив тем самым двух зайцев. С одной стороны Илья теперь игрок красно-белых, а с другой стороны он продолжает играть и повышать своё мастерство выступая в Воронеже. В общем ждём более подробную информацию о развитии ситуации по этому переходу. Но в любом случае удачи молодому вратарю и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
Свинову всего двадцать один год, а он уже в основном составе футбольного клуба Факел и если для полевого игрока это уже, как правило сложившаяся практика, то голкиперы в столь раннем возрасте редко становятся основными вратарями. В этом году Илья, выходил на поле в двадцати четырёх играх и половину провёл на ноль. Нынешнее второе место Факела в турнирной таблице после двадцати пяти туров состоялось во многом благодаря надёжной и уверенной игре Свинова, сумевшего плотно усадить на скамейку опытного Александра Саутина, который в свою очередь на прошедшей неделе из-за "простоя" вынужден был расторгнуть контракт с Факелом по обоюдному согласию. Вообще руководство воронежского клуба как-то рискованно поступает, претендуя в этом сезоне на выход в РПЛ, при этом остаётся всего с одним действующим стражем ворот . Хотя смею предположить что, заключив контракт со Свиновым, Спартак может оставить его в аренде в бывшем клубе, убив тем самым двух зайцев. С одной стороны Илья теперь игрок красно-белых, а с другой стороны он продолжает играть и повышать своё мастерство выступая в Воронеже. В общем ждём более подробную информацию о развитии ситуации по этому переходу. Но в любом случае удачи молодому вратарю и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.