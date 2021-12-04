Осинькин: «ЦСКА на индивидуальном мастерстве может вытащить любую игру»

Наставник «Крыльев Советов» похвалил самарскую команду, несмотря на поражение (0:1) от ЦСКА в поединке 17-го тура РПЛ :

Мы сейчас огорчены. Считаю, что были ближе к победе. По ходу и характеру игры трудно что-то нам предъявить. Думаю, что провели хороший матч, но уровень оппонента такой, что на индивидуальном мастерстве он может вытащить любую игру.

Уверен, что если будем играть на том же уровне, то будем набирать очки.