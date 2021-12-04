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Осинькин: «ЦСКА на индивидуальном мастерстве может вытащить любую игру»

вчера, 17:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин похвалил самарскую команду, несмотря на поражение (0:1) от ЦСКА в поединке 17-го тура РПЛ:

Мы сейчас огорчены. Считаю, что были ближе к победе. По ходу и характеру игры трудно что-то нам предъявить. Думаю, что провели хороший матч, но уровень оппонента такой, что на индивидуальном мастерстве он может вытащить любую игру.

Уверен, что если будем играть на том же уровне, то будем набирать очки.

«Крылья Советов» с 24 очками идут на восьмой позиции в таблице РПЛ. ЦСКА, в активе которого 27 баллов, идет на 4-м месте.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:35
Лукавит Осинькин.
YVG
YVG
вчера в 19:35
Чушь несет Оськин, у кого там мастерство, это вы игру просто взяли и подарили.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:19
Сегодня нам повезло, завтра может не повезти!
Futurista
Futurista
вчера в 17:44, ред.
Сегодня вытащил Акинфеев...
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:31
К сожалению пока не любую игру......
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