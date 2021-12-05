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«Краснодар» в гостях обыграл «Сочи»

вчера, 20:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» в гостях обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Матео Касьерра. Однако уже на 22-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «быков» Виктор Классон. В начале второго тайма Классон оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил прямую красную карточку за грубый фол против Жоаозиньо.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на 3-е место, опередив «Сочи» по дополнительным показателям. Оба клуба имеют в своём активе по 28 очков.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 09:58
Это была лучшая игра в этом туре.
andrefino13
andrefino13
сегодня в 06:23
И в который раз, матч с участием Краснодара, забирает приз зрительских симпатий!
112910415
112910415
сегодня в 06:01
сильный матч, однако !
протон
протон ответ Viktor novicki (раскрыть)
вчера в 23:09
когда Локо, Зенит, теряли очки, Сочи зарабатывал очки.
протон
протон
вчера в 22:13, ред.
Как же классно видеть у нас такие матчи - две атакующие команды, море моментов с обоих сторон.
Действительно зрелищный матч,побольше бы таких в наш футбол,очень понравились скорости движения атак
Сафонов красавчик такие мячи тащит ! Я думаю золотой мяч надо было отдать Кудряшову как он смог забить ему вместо Хорватов не пойму !
Краснодару нужно стабилизировать игру.
протон
протон
вчера в 22:12
Краснодар сильно функционально сел в середине второго тайма. А вот у Сочи с этим компонентом получше было. Поэтому получилось немного валидол но победа вполне себе заслуженная
TheBoLt
TheBoLt ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:12
Мне кажется, главный неудачник сегодня Ильин)))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:01
Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:01, ред.
Хороший матч выдали команды. Первый тайм ураган. Уже к 10-й минуте "Краснодар" мог забить три, но космический уровень мастерства Ильина не позволил ему забить хотя бы один. Более того, ему и этого показалось мало, и он помешал забить Сперцяну, а если учесть что атака "Сочи" в концовке, когда Сафонов спас "быков" от второго пропущенного мяча началась с неточного паса в атаке все того же Ильина, то он однозначно заслужил звание "лев первого тайма". В итоге Касьера показал, как надо распоряжаться моментами, на что "Краснодар" ответил на удивление уверенным и точным ударом с пенальти в исполнении Классона. В тайме втором Классон оформил дубль и как-то после этого весь запал у "быков " сошел на нет. Начали заниматься тем, что они не умеют делать, удерживать счет. Стоит отдать должное Гончаренко, заметил, что левый фланг обороны подгорает и поменял Рамиреса на Чернова, правда особого результата это не принесло, именно с этого фланга пришел отмененный из-за офсайда гол. "Сочи" давил, но победный счет с горем пополам удержали, попутно потеряв Крыховяка из-за красной. Ну а по игре наверное лучший матч тура. Как обычно личное мнение.
d_haus
d_haus
вчера в 21:58
Кто мы кто мы кто мы: КРАСНОДАР
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:56
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 21:53
    Удивительная ситуация , когда в первой четверке сразу два клуба из одного немосковского региона.
    Завидую болельщикам и всем футбольным людям из Краснодарского края
    Молодцы все кто их радует, и футболисты Краснодара и Сочи
    И те, кто спонсирует эти команды, и кто грамотно управляет и тренирует
    Ну и то , что в первой четверке всего одна московская команда, причем единственная в ПЛ, которая не была чемпионом и совсем недавно поднялась из ФНЛ.
    Тоже о многом говорит
    протон
    протон
    вчера в 21:51
    Комментатор топит за Сочи, очень не профессионально
    pomor45
    pomor45 ответ Viktor novicki (раскрыть)
    вчера в 21:50
    andrefino13сегодня в 18:04
    Краснодар под руководством Ганчаренко, в гостях, в меньшинстве, одержал волевую победу над одним из ЛИДЕРОВ РПЛ.
    -------------------------------------------------------------------------
    Ирония, тенденция, факт? Как понимать?
    Phu Quoq
    Phu Quoq
    вчера в 21:48
    Сочи в трёх последних матчах набрал всего 1 очко
    В первой трети чемпионата казалось , что они способны бороться за место в тройке
    Но по последним результатам кажется , что к концу чемпионата скатятся в середину таблицы
    Главный судья
    Главный судья ответ -Хостинский- (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Это точно )))) каждый матч такой)))
    pomor45
    pomor45 ответ Viktor novicki (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Всякое новое - это хорошо забытое старое. Клубы в ЕК не тянут потому, что не тянет ЧР на уровень ЕК. Так что надеяться на феномен Динамо не стоит - его не будет.
    Vik_ont25
    Vik_ont25 ответ -Хостинский- (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Причём, по ходу, завод получает заоблачную прибыль.
    Viktor novicki
    Viktor novicki ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:32
    на Сочи я бы не ставил,они уже себя показали в Еврокубках,а вот на обновленное Динамо надежды есть.
    Viktor novicki
    Viktor novicki ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:27, ред.
    кем почитаться?Занесло черноморской волной,калиф на час,пусть докажут на дистанции.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    вчера в 21:22
    Не устаю повторять, скрытый спонсор Краснодара завод по производству Валидола .
    Важная победа , но потеря ряда игроков из за желтых и красной карточек не радует.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:21
    сочи должен проигрывать всегда
    протон
    протон
    вчера в 21:21
    А так гнали на Гончаренко, а оно вон как выходит
    Динамо, Краснодар и Сочи - нормальные команды для Еврокубков. Пусть так и остаётся
    протон
    протон
    вчера в 21:20
    Наконец-то Краснодар сыграл прагматично и победил. Где-то придержали, когда нужно побежали. Быки с победой!!! Классон красава, с таким настроем вышел на матч- просто огонь!!!
    Какой накал! Какой матч! Не оторваться!
    протон
    протон
    вчера в 21:19
    Краснодар, молодцы! С победой!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:18, ред.
    У Сочи был один Клуб и Это Фк Жечужина!!! А это Динамо СПБ беженец с севера на ЮГ, от этого ты Южанином не станешь!!!!
    valt134
    valt134
    вчера в 21:18
    Довольно валидольно... Спасибо командам за ИГРУ!!! Краснодар с Победой!!! Ещё пободаемся...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:15, ред.
    Дёрнули северянина в шкуре Южнина!!! Красавцы!!!
    ABir
    ABir
    вчера в 21:14
    Горячее южное дерби
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:13
    С Победой, Соседи!!!
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