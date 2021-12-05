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вчера, 20:55

«Краснодар» в гостях обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сочи» Матео Касьерра. Однако уже на 22-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Сочи» после просмотра VAR . Одиннадцатиметровый реализовал полузащитник «быков» Виктор Классон. В начале второго тайма Классон оформил дубль и вывел свою команду вперёд. На 87-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил прямую красную карточку за грубый фол против Жоаозиньо.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на 3-е место, опередив «Сочи» по дополнительным показателям. Оба клуба имеют в своём активе по 28 очков.