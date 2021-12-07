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«Динамо» отклонило предложение клуба АПЛ о трансфере Шиманьски за €20 млн

вчера, 19:04

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог перейти в один из клубов АПЛ.

Журналист Матеуш Борек сообщил, что один из английских клубов предлагал «Динамо» 20 миллионов евро за трансфер польского хавбека, но московский клуб не принял это предложение.

По информации Борека, сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.

Ранее о предложениях по трансферу Шиманьски рассказал агент футболиста.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:19
Правильно торопиться не надо ....ещё предстоит побороться за первое место.
Храневец
Храневец
вчера в 21:47
А Кокорина никакой топ клуб не хочет купить .???????
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:10
Это при желании легко исправить Одним абзацем в контракте. Я знаю как составляются контракты в Газпроме с менеджментом, разумеется не с топ - там все секретно. Так вот в этих контрактах прописано все и "балбесничать" очень накладно выходит (до 50% можно лишится). А Зенит - это цацка - любимая игрушка Миллера и обижать никого там нельзя, как нельзя обижать любимую собачку. Поэтому у Зенита контракты составлены так, что можно и "балбесничать". увы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:09
Неплохие деньги но динамикам он нужнее.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:58
Похоже Динамо хочет взять золото рпл
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:42
Загадка века! Неужто Гвардиола...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
Ваня, ты о чём? Скорее, я, стану молодым и здоровым, чем Бувач не подпишет Шварца. Не для того, Черевченко отшили, чтобы сейчас с другом расстаться....
112910415
112910415
вчера в 20:30
сейчас парень на своём месте
stanichnik
stanichnik ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:29
Доброго Здоровья, Павел!
Продление контракта с Главным тренером не гарантирует ему работу в клубе до окончания срока. Очень часто коучи слетают с работы гораздо раньше и эта практика, увы характерна не только в нашем футболе.
Capral
Capral
вчера в 20:29
И еще. Что такое на сегодняшний день 20млн??? Это гроши!!! Кто, мог предложить такую сумму? Только, малоимущий клуб. Тему можно закрывать, не стоит, она того.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:20
Доброго Здоровья, pomor!
Свободным агентом Шиманьски сможет уйти только через четыре с половиной года и до следующей зимы его точно никто продавать не будет, пока Шиманьски не проявит себя в играх за сборную, куда его не так часто приглашают, или в составе Динамо на Еврокубках, куда москвичи пока ещё тоже не пробились. Как раз его и брали в столичный клуб с тем расчётом, что он поможет своей игрой выйти команде на более высокий уровень в российском чемпионате и, как показывают результаты матчей ставка на польского полузащитника полностью на сегодня себя оправдывает. И Динамо в финансовом плане чувствует себя великолепно, чтобы продавать сейчас своего лидера, которого кстати пока тоже в клубе всё устраивает. Ну а Бог даст через год охотников за Себастяном прибавится, а там и цена подрастёт, тогда, как говорится возможны варианты. А пока он в Динамо, пусть скорее возвращается в строй после травмы и радует нас своей игрой. Болейте за своих. а не против чужих!
баск
баск
вчера в 20:20, ред.
А вот правдой является то, что Сандро Шварц и Желько Бувач находятся в финальной стадии переговоров с Динамо о своих контрактах)

Об их продлении до лета 24 года будет объявлено в ближайшие дни.

ЗЫ.
Жаль, что здесь нет смайлика в виде фиги, а то я с удовольствием показал бы его тут кое-кому..)))
berda2003
berda2003
вчера в 20:17
кроме рпл он никому за большие деньги не нужен - так фейк из задницы утки...
Capral
Capral
вчера в 20:14
Очень много шума насчет поляка, но вот, даже в средненькой и серенькой сб., Польши, я его не увидел. Возможно, он выйдет против России. И еще, для особо одаренных, хочу напомнить о непростых отношениях России и Польши во все времена, а сейчас- особенно..... Ну, это так, ремарочка на память.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:07
Они не в поддавки играют - они банально балбесничают. Уверены, что в любой момент соберутся и выправят ситуацию. Что касается чемпионства РПЛ, то это сугубо интерес болельщиков. Для развития российского футбола значения нет, поэтому ни в ЕК, ни в ЧМ и ЧЕ ничего не изменится. Это самоудовлетворение, не более.
Capral
Capral
вчера в 20:00, ред.
Хочу внести маленькую поправку для тех кто не знает немецкого футбола. Ну так вот, в статье написано, что Шиманськи интересовался один из топ-клубов Германии, но не указано кто именно. В Германии топ-клубом считается не тот клуб который доминирует последние годы, а тот у которого богатая история. Это значит что поляком мог интересоватся, скажем, Штутгарт, который на сегодняшний день не является ведущим клубом страны. Английский клуб, тоже не называется, вероятно это может быть также середняк или что-то в этом роде. В патриотические чувства поляка я не верю, вероятно предложение не понравилось агенту или ему самому. О каких клубных пристрастиях может идти речь, если зеленый пацан Захарян, толком даже еще не поигравший в Динамо, уже готов покинуть команду, и даже не скрывает этого....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
"...проигрывает самому себе...." Поспорю, вполне корректно. Ни один уважающий себя футболист не выходит на поле с мыслью не выиграть. Даже во дворе мы в детстве рубились за победу. Это только кажется, что Зенит потерял очки с Ростовом, проиграл Сочи и т.д. "т.к. проиграл себе, т.е. не настроился" Любая команда и Зенит в том числе играет ровно так, как позволяет ей играть соперник. Это проверено и подтверждено многократно. Я не утверждаю, что Динамо обязательно выиграет, или проиграет. Я этого не знаю и этого не знает никто. Просто по игре сейчас Динамо выглядит предпочтительнее Зенита. Большую роль играет психология. В наших условиях много зависит от судейства. Футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. А термин "Зенит проиграл сам себе" надо выбросить и забыть. Профессионалы в поддавки не играют.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:49
А продадут дешевле.
pomor45
pomor45 ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:41
Возможно это предпродажная раскрутка товара.
pomor45
pomor45 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 19:39
Может. Вот присмотрятся к нему и блокируют: а ля Шапи и прочих.
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:37
Это не стойкость - это жадность. Всё закончится уходом свободным агентом.
pomor45
pomor45 ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 19:35
Чемпионство Динамо в этом сезоне зависит не от него, а от этого самого единственного конкурента, который всегда проигрывает только самому себе. Поэтому Шимански надо продавать. Вряд ли дадут больше, а главным узким местом наших клубов является низкая доходность, а отсюда и низкая европейская планка.
баск
баск
вчера в 19:34
Не мог.
Это красивая легенда, кто её пытается разогнать- сказать трудно, но похоже не агенты, т.к. для них это слишком сложно..)

Инфу эту вчера вечером распространил польский телеканал TVP Sport (на который у Бритвина и ссылка), а Динамо это предложение, якобы, отвергло со словами "20 лямов- хорошо, но сам Шима ещё лучше".

Канал подытожил заметку хлестким выражением "на столе лежало 20 млн,
но Динамо отвернулось от них".

В Динамо уже, поржамши, покрутили у виска.

во-первых, такого предложения не было, это утя;
во-вторых, Шима не продаётся в принципе, и это на рынке всем известно;
и в-третьих, он и сам не собирается никуда уходить, т.к. его в Динамо всё устраивает.

Можно расходиться).
Cat01
Cat01
вчера в 19:30
Может после игра уже не пойдёт...
particular
particular
вчера в 19:28
Стойкость к соблазнам достойная уважения...
Главный судья
Главный судья ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 19:25
Ну счет больших шансов стать чемпионами я бы так не говорил... есть большие шансы на второе место в борьбе с Краснодаром но до Зенита еще молодо выглядят;)
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 19:22
В этом сезоне у московского Динамо есть большие шансы впервые в истории чемпионатов России взять золотые медали. Конкурент всего один. Играть ещё пол чемпионата. Поэтому всё реально.
Странно было бы в зимнюю паузу продавать кого то из лидеров
Думаю по итогам сезона будут приняты решения по трансферам
Надеюсь Динамо М станет в этом году чемпионом России
протон
протон
вчера в 19:06
Выйдут в ЛЧ и можно будет продать мультиков за 30. А через год взять в аренду.
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