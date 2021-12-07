«Динамо» отклонило предложение клуба АПЛ о трансфере Шиманьски за €20 млн

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вчера, 19:04

Полузащитник «Динамо» мог перейти в один из клубов АПЛ .

Журналист Матеуш Борек сообщил, что один из английских клубов предлагал «Динамо» 20 миллионов евро за трансфер польского хавбека, но московский клуб не принял это предложение.

По информации Борека, сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.

Ранее о предложениях по трансферу Шиманьски рассказал агент футболиста.