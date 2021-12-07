«Динамо» отклонило предложение клуба АПЛ о трансфере Шиманьски за €20 млн

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски мог перейти в один из клубов АПЛ.
Журналист Матеуш Борек сообщил, что один из английских клубов предлагал «Динамо» 20 миллионов евро за трансфер польского хавбека, но московский клуб не принял это предложение.
По информации Борека, сейчас Шиманьски интересуется один из топ-клубов Бундеслиги.
Ранее о предложениях по трансферу Шиманьски рассказал агент футболиста.
Это красивая легенда, кто её пытается разогнать- сказать трудно, но похоже не агенты, т.к. для них это слишком сложно..)
Инфу эту вчера вечером распространил польский телеканал TVP Sport (на который у Бритвина и ссылка), а Динамо это предложение, якобы, отвергло со словами "20 лямов- хорошо, но сам Шима ещё лучше".
Канал подытожил заметку хлестким выражением "на столе лежало 20 млн,
но Динамо отвернулось от них".
В Динамо уже, поржамши, покрутили у виска.
во-первых, такого предложения не было, это утя;
во-вторых, Шима не продаётся в принципе, и это на рынке всем известно;
и в-третьих, он и сам не собирается никуда уходить, т.к. его в Динамо всё устраивает.
Можно расходиться).
Это красивая легенда, кто её пытается разогнать- сказать трудно, но похоже не агенты, т.к. для них это слишком сложно..)
Инфу эту вчера вечером распространил польский телеканал TVP Sport (на который у Бритвина и ссылка), а Динамо это предложение, якобы, отвергло со словами "20 лямов- хорошо, но сам Шима ещё лучше".
Канал подытожил заметку хлестким выражением "на столе лежало 20 млн,
но Динамо отвернулось от них".
В Динамо уже, поржамши, покрутили у виска.
во-первых, такого предложения не было, это утя;
во-вторых, Шима не продаётся в принципе, и это на рынке всем известно;
и в-третьих, он и сам не собирается никуда уходить, т.к. его в Динамо всё устраивает.
Можно расходиться).