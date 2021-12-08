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Каррера: «У „Спартака“ большие шансы победить „Легию“ и выйти в плей-офф»

вчера, 15:29
ЛегияЛоготип футбольный клуб Легия (Варшава)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

У «Спартака» большие шансы победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне.

В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:04
Игнат под напам.....Олень Ломовицкий еще есть ...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:18
Соглашусь, хотя и Промес, и Бакаев , и Зобнин не такие сейчас, как раньше. Мозес в порядке. А Игнатов в атаке???? не уверен.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Скажу , кто есть у Спартака в атаке. Квинси , Бакаев , , Мозес, Игнатов ...Думаю , что с Легией которая будет атакавать достаточно , что бы играть на быстрых контратаках. А там матч покажет. Шанс всегда есть . Нужен еще и фарт играя с командой , которая на дне в турнирной таблице. Это не Наполи....Просто играть надо еще лучше чем с ними тогда и успех будет. А если как Уфой, Ахматом , то ....сам знаешь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:25
Спартаку чтоб проиграть 16-й команде польской таблице надо играть либо в шестером либо составом 2016-го года рождения....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:12
А скажи ка мне, как реалист, какие есть шансы у Спартака, если в атаке один Мелкадзе, который реально около года не играет? Кроме Джикии и Жиго нет никого, в ком можно быть уверенным, разве что Селихов, но этого мало. Поэтому слова Кареры - это вежливость не более того.
112910415
112910415
вчера в 17:32
есть, конечно, шансы
но не надо говорить, что большие
протон
протон
вчера в 16:48
Удачи Спартаку! Своей игрой они заслужили выйти из группы.
Главное сыграть достойно, что б не было стыдно. А в этом случае будет победа! Вперед, мужики!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:42
Щансов много, но врятли будут реализованы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:30
Шансы есть...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:18, ред.
Шансы всегда есть....) Толя если бы это написал кто либо другой типа Гы, Гы .....я бы понял
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 16:15
Осталось дождаться заявления Федуна о смытии позора
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:11
Был бы удивлён если макаронник сказал наоборот.
YVG
YVG
вчера в 16:10, ред.
Шансов нет совсем никаких, нет ни юбилея, ни возможностей, так же как и Карера тренер никакой, гонят отовсюду. Клуб уровня Нижнего Новгорода не способен играть в еврокубках. Четвертое место и долгое ожидание еврокубков.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:10
Спартак может сыграть мощно.
Cat01
Cat01
вчера в 16:02
Столько плюсов что можно брать три очка
ДСА
ДСА
вчера в 15:57
Спартак способен на любые неожиданности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:33
Так сразу видно стало, что Карера мечтает в Спартак вернуться и поэтому несет всякую галиматью. Шансов у Спартака в Варшаве нет.
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