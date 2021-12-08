Каррера: «У „Спартака“ большие шансы победить „Легию“ и выйти в плей-офф»

Бывший тренер «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы против «Легии».

У «Спартака» большие шансы победить «Легию» и выйти в плей-офф Лиги Европы. Команда доказала, что может играть со своими соперниками по группе наравне.

В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф.