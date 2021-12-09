Федотов: «Соболева должны дисквалифицировать ещё на два матча»

Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку . Удаление, напомним, нападающий заработал в поединке с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ .

Все верно. Что там отменять? Это красная карточка. По всем судейским регламентам УЕФА это прямая красная карточка. Футболист «Ахмата» не двигался в сторону Соболева, он хотел заблокировать мяч, который Соболев отдавал коротким пасом. Когда отдаешь длинный пас, нога идет вперед, ее трудно контролировать, потому что сильный удар. А здесь после короткого паса форвард должен был попытаться избежать этого столкновения, согнуть ногу в колене. И если бы он это сделал, то можно было бы говорить, что предпринял попытки не нанести травму.

А в данной ситуации он просто протянул ногу вперед. Такие фолы караются прямыми удалениями с поля. Соболева должны еще дисквалифицировать на два матча.