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Федотов: «Соболева должны дисквалифицировать ещё на два матча»

вчера, 16:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение КДК не отменять красную карточку Александру Соболеву. Удаление, напомним, нападающий заработал в поединке с «Ахматом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

Все верно. Что там отменять? Это красная карточка. По всем судейским регламентам УЕФА это прямая красная карточка. Футболист «Ахмата» не двигался в сторону Соболева, он хотел заблокировать мяч, который Соболев отдавал коротким пасом. Когда отдаешь длинный пас, нога идет вперед, ее трудно контролировать, потому что сильный удар. А здесь после короткого паса форвард должен был попытаться избежать этого столкновения, согнуть ногу в колене. И если бы он это сделал, то можно было бы говорить, что предпринял попытки не нанести травму.

А в данной ситуации он просто протянул ногу вперед. Такие фолы караются прямыми удалениями с поля. Соболева должны еще дисквалифицировать на два матча.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:59
Так было бы справедливее.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 17:56
заметили всем отменяют и даже желтые отменяли ,но только не спартаку
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:55
Могут и на две игры дисквалифицировать.....голосование покажет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:53
У Соболева после подписания конракта башку сорвало.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:36
А иранскую дзюбину подстилку чего не дисквалифицировали на 10 матчей?
1bear
1bear
вчера в 17:20
его дисквалифицировать - только Спартаку помогать,пусть лучше походит по полю (бегать то бог не дал)
YVG
YVG
вчера в 17:13, ред.
Игр на пять должен быть дисквалифицирован, хотя от него все равно нет толку, пусть играет. А Федотову жрать в Тарасовке что ли не дали?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:05
Вспомним что говорил Федотов про удаление Ахметова: "Судьи ошиблись, Ахметова не нужно было удалять в игре со «Спартаком». Ахметов пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше, уже по инерции, он влетел в соперника"
Вопрос Федотову, у Соболева было не так?!)))
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 16:55
Правильно, еще на два матча, там же следом за Сочи идут игры с ЦСКА и Динамо. Я бы еще добавил дисквалификацию на 3 игры, что бы и с Краснодаром захватить, хотя этот клуб не из избранных.
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 16:49
Просто напомню, что это тот самый Федотов, которого активно титулуют самым проспараковским судьей и блогером.
протон
протон
вчера в 16:43
Кто бы сомневался! Она и была предназначена в целях обезопасить Сочи в игре с КБ.
beefs
beefs
вчера в 16:40
КДК руководствуется регламентом, Федотов эмоциями...
vm777
vm777
вчера в 16:28
А Ахметова за аналогичный фол в том сезоне федотов оправдывал. Это другое видимо)
Хотя в обоих эпизодах красные можно было показывать. Но раз в одном моменте отменяете, то и в другом тоже. Еременко вот красную поменяли на отсутствие даже желтой карточки. И ведь никто из кдк и эск внятно не объяснит почему так.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:28
Не Фёдорову решать.
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