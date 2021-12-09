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Мостовой — о Тедеско в «Лейпциге»: «Это хорошая работа агентов»

вчера, 17:45

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Лейпцига».

Приход Тедеско в «Лейпциг» – это хорошая работа агентов. С другой стороны, есть и преимущество этого назначения: «РБ» приучил всех к первым-третьим местам, а сейчас клуб на одиннадцатом. Хитрый ход, потому что хуже уже не будет – только лучше.

«Лейпциг» еще поднимется: по составу они уступают только «Баварии». Причем поднимутся что с Тедеско, что без него. От Доменико ничего не жду, потому что работа в «Спартаке» – не показатель. Второе место много кто занимал... Можно назвать очень много фамилий.

Не думаю, что у «Лейпцига» прибавится российских болельщиков. Если бы это был российский тренер – да. Но это немецкий человек. Кому надо за ним следить?! Это все разговоры на хайпе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:51
Мостовой даже и мизинца не стоит его в плане знаний. Тедеско полиглот, учился на отлично и сдал экзамен на самый высокий бал в группе, тогда как с ним учились такие специалисты как Нагельсман и др.
протон
протон
вчера в 20:50
«Я на такое не обращаю внимание», только комментирую все подряд.
протон
протон
вчера в 20:49
Бомбануло у Царя
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:10
Не думаю, что Тедеско кардинальным образом улучшит положение Лейпцига, хотя в зону ЛЕ или ЛК, вполне возможно команду выведет по итогам сезона.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:02
Зависть у Саши бьёт через край...Ещё не много и зависть медленно, но верно превратится в желчь .......
4RT
4RT
вчера в 18:45
Надо Саньку агентов завести. Может хоть шампунь рекламировать позовут
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:45
Мостовой — о Тедеско в «Лейпциге»: «Это просто моя зависть».
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:33
Мост мне Червя напоминает!Столько же зависти и желчи!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:33
По Спартаку видели что специалист не очень.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:09
Чисто "мостовая" уверенность,что ниже упасть нельзя! А я-оптимист,и утверждаю,что Тедеска может и ниже опустить команду.
memphis
memphis
вчера в 18:00
Мостовой завидует Карпину, Тедеско и другим. А сам может только причесывать шевелюру
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:50
Несомненно агенты потрудились.
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