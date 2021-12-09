Мостовой — о Тедеско в «Лейпциге»: «Это хорошая работа агентов»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на назначение на пост главного тренера «Лейпцига».

Приход Тедеско в «Лейпциг» – это хорошая работа агентов. С другой стороны, есть и преимущество этого назначения: «РБ» приучил всех к первым-третьим местам, а сейчас клуб на одиннадцатом. Хитрый ход, потому что хуже уже не будет – только лучше.

«Лейпциг» еще поднимется: по составу они уступают только «Баварии». Причем поднимутся что с Тедеско, что без него. От Доменико ничего не жду, потому что работа в «Спартаке» – не показатель. Второе место много кто занимал... Можно назвать очень много фамилий.

Не думаю, что у «Лейпцига» прибавится российских болельщиков. Если бы это был российский тренер – да. Но это немецкий человек. Кому надо за ним следить?! Это все разговоры на хайпе.