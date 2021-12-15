Селюк — об уходе Туре из «Ахмата»: «Он работает с молодёжью в „Тоттенхэме“»

Дмитрий Селюк, агент бывшего полузащитника «Манчестер Сити» , высказался об уходе ивуарийца из тренерского штаба «Ахмата».

Яя же параллельно учится и, соответственно, работал в «Ахмате». Сейчас же у него будет следующий шаг: он работает с молодежью в «Тоттенхэме», а Артета говорил, что двери «Арсенала» для Яя открыты. И, учитывая, что он учится на лицензию в Англии, то работать там ему просто удобнее.

Яя говорит огромное спасибо руководству «Ахмата». Он рад, что ему дали возможность поработать там. С «Ахматом» мы договаривались, что зимой возможна такая ситуация, поэтому большое им спасибо.

Допускаю ли, что он может вернуться в Россию? Никогда не говори никогда. Посмотрим.