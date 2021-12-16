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Ганчаренко — об уходе из ЦСКА: «Было очень больно, не было мыслей уходить»

вчера, 10:40

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко рассказал об уходе из ЦСКА в марте этого года.

Это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт – я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом еще зашел к Гинеру и после поговорил с Орешкиным.

Почему со мной расстались? Есть такое понятие: критическая масса. Вот конкретная история. Когда я пришел в ЦСКА, тут была опытная команда, с которой мы два раза заняли второе место в РПЛ. И по качеству игры все было хорошо, и в Лиге Европы дошли до 1/4 финала. Потом полкоманды ушло. Новый сезон начали неудачно.

Вспоминаю игру против «Енисея» в Тюмени, когда в составе было чуть ли не 12 человек. В запасе – одна молодежь. Кирилла Набабкина пришлось ставить в опорную зону. Кадровая ситуация критическая.

И вроде все это понимают, на словах слышу: да, нет состава, это не твоя вина. Но по факту болельщики и руководство все равно не прощают тебе плохой игры и плохого результата. Растет та самая критическая масса, которая потом играет против тебя. Так и вышло в случае со мной. Да, у нас был период безвременья, но эта масса все равно накопилась и ударила по мне.

Если сначала тебе дают какое-то время на раскачку, понимают: ты только пришел и нужно что-то менять, то потом, спустя четыре года, припомнят все, даже тот плохой матч в Тюмени, когда не было игроков. На подсознательном уровне болельщики и руководство тебе этого не простят.

Да, на момент ухода мне было очень больно – у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чем не жалею. Жизнь – такая штука, что надо смотреть только вперед.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 22:01
И благодарите Ганчаренко, что Дзагоев играет, без него были бы сегодня рядом с Спартаком, ну а Влашевич считаю подвёл Витю, который привёл его в сборную Хорватии, по сути за ручку... Перестав играть в конце прошлого сезона.
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:52
А при Ганчаренко, все любили как играет ЦСКА, сейчас вам это только снится, Краснодар радует болельщиков своей игрой, и результат скоро будет, багаж Ганчаренко у ЦСКА скоро закончится, и с ним надеюсь и вы займетесь своим клубом, а не поиском соломинок в чужих глазах.
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:46
Напомните пожалуйста, как Краснодар сыграл с Сочи и ЦСКА, равными по составу.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 21:25
Ганчаренко: Было очень больно расставаться с Обляковым
OLLS
OLLS ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 20:12
Вспомните ещё сколько пеналей на дали в пользу ЦСКА. Вспомните удаление Фукса в игре с Химками, за то, что он придержал химчанина, при этом за удар в голову в локтем, другом матче, и... только жёлтая.
а когда грубо играют против игроков ЦСКА, это вообще не считается? Я правильно понял?
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:04
Короче у Картошкина виноваты все но не он))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:35
Погоди!! Скоро и на Кубани забуксуешь!!! Раскудахтолся!!!
Mi6
Mi6
вчера в 18:06
Был картофельный тупик, теперь березовая безнадёга
Главный судья
Главный судья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Как говорит Галицкий если в футболе самое красивое счет на табло то смотрите только на табло...ну я думаю к концу чемпа все встанет на свои места и Крас займет место в призовой тройке...по игре и статистике все норм идет...( и да Краснодар выиграл у Ахмата на их поле два ноль что причем без шансов для Ахмата что там может быть некрасиво)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 16:25
Особо симпатично быки выглядели с Ахмат ом. Счёт напомнить? Могу напомнить как ЦСКА сыграл дважды с ахматом, если ты любишь сравнивать по двум играм. Наконец мы обсуждаем уровень тренера ганчара и он низкий, что в прежнем клубе, что в нынешнем. При составе, как минимум не слабее Сочи и ЦСКА Краснодар ниже. А насчёт красоты и унылости. Футбол не фигурное катание и самое красивое в нем счёт на табло и положение в таблице. Сам посмотришь?
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 15:10, ред.
Да что-ты! Состава у него не было. Игроков девать некуда было, по арендам раздавали. Бийола, Бистровича в Ганновер и Касымпашу. Шарлию зачем арендовали? Траоре? Рондон зачем нужен был? Витиньо был. Гайч был. Хосонов был лишним, в Томь или куда там его девали не помню. Нисимуру, Сантоса Лукаса зачем брали? Плюс ещё куча игроков молодежного состава, которых переподписывать не стали. Игроков было завались. Да, может они были уровнем ниже, чем хотелось бы. Но разве не задача тренера создать условия для профессионального роста игроков? У ВМГ были пушки в виле Влашича, Головина. С голой жё... Гончаренко не был.
Главный судья
Главный судья ответ OLLS (раскрыть)
вчера в 13:50
Ты вспомни игру с Краснодаром и не назначенный пенальти а так же не назначенный пенальти в игре с Уралом...а так же то что ЭСК признало ошибочным в отношении Краснодара и сразу +5 очков....да и что говорить вот статистика по не добранным очкам Краснодар (+7.10 недобрал и это только по игре без суде они не учитываются)...ЦСКА( перебрал -6.06)...ну к концу чемпионата все встанет на круги своя крас будет бороться с Динамо и Сочи за второе место ...ЦСКА уйдет в средину к Спартаку...
Главный судья
Главный судья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:46
Фанацкий подход как раз таки у тебя а я смотрю реально на вещи ...ЦСКА первый по перебранным очкам (это я еще про судейство не говорю и волейбол от ЦСКА)это чисто по игре Краснодар выглядит намного симпатичней унылого ЦСКА...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 13:43
И что?. Уважаемый, уровень игры команд в РПЛ, да и не только определяется не по двум играм, а, в сезоне, как минимум по 15-20. Может тебе привести примеры игр, где ЦСКА сыграл лучше , чем Краснодар в двух играх ? Или сам найдешь. ? И , наконец, главное. Мы же оцениваем уровень тренера ВМГ, который , имея состав, как минимум не слабее состава ЦСКА, тем не менее кувыркается . И тренер ВМГ не может поставить игру команды за 5 месяцев. Смени фанатский подход на трезвую оценку, если сможешь.
OLLS
OLLS ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 13:38
Насколько помню, и вижу таблицу... ЦСКА выше Краснодара. А всё почему? А всё потому, что Ганчаренко кого не дай, выше Уфы не прыгнет. Особенно весело было на кубок, от Кубани.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:33
ЦСКА ничего не потерял от ухода Ганчаренко.
Главный судья
Главный судья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
Только Краснодар который не играет дважды выиграл у Сочи с общим счетом 5-1 ...а ЦСКА влетел от Сочи 4-1 )))
Главный судья
Главный судья ответ OLLS (раскрыть)
вчера в 13:14
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 12:49
    У кривоумого везде "критическая масса",вот и в "Краснодаре" она уже "ширится и шоперится".Твой уровень-"Уфа",там всегда есть возможности для роста.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 12:11
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:48, ред.
    Тренеру как и игроку надо найти свою команду . Азмун как и дзюба нашли. Федотов на данном этапе нашел , как и тренер Самары , а Витя еще в поиске . Желаю ему скорее найти ту команду , где в полной мере раскроются все его тренерские способности
    OLLS
    OLLS
    вчера в 11:39
    Вот же брехливый гном.
    Ещё до ухода из ЦСКА была информация, что его ждут в Краснодаре, а он видите ли не хотел уходить.
    Состав ему не тот. Так когда состав айс, так и тренер, особенно такой. не нужен. Можно подумать, что в Зените Семак руководит. Там кого не поставь, команда будет играть, потому что государственные деньги вливаются и приказ что бы зеленый свет. С хорошими игроками и с большими деньгами и дурак сможет выигрывать, а Гончаренко надо было показать, на что он способен, в данной конкретно ситуации. он и показал, что ни на что не способен. В принципе, это видно и сейчас по Краснодару.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:32
    Тренеров каждые 3-4 года надо менять, это нужно как тренеру так и команде, тренеру, чтобы осваивать новые площадки а команде, чтобы влить новую кровь. С уважением отношусь к Михайловичу но он показывает свой класс в командах середняках, для амбициозных целей он не готов.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 11:26
    надо было идти в спартак - там малина...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 11:23
    Зачем ушел не так важно, зачем вообще после побега вернулся???На что надеялся???
    Александр Лобарёв 1
    Александр Лобарёв 1
    вчера в 11:19
    Сейчас при Березуцком играем не хуже, хотя с Гончаренко растались нормально, он себя как человек повел
    YVG
    YVG
    вчера в 11:09
    Уходить нужно было гораздо раньше, перспектив никаких, футбола тоже. А в Краснодаре все наладится.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 11:03
    Плач Ярославны о нехватке игроков и плохом составе. Между тем Федотов в Сочи имеет так себе состав, а команда играет. У Краснодара состав сейчас неплохой, а команда не играет. Может дело в тренер?
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 11:02
    Доктор сказал "в морг" ,значит в "морг" !!! )))))))))))
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 10:58, ред.
    ахахахаха, критическая масса ща тянет на дно краснодар)))
    мне кажется, что без этого "тренера", условный сильный состав любой команды покажет результат лучше, чем с ним.
    а он ведь знал о Феенорде буквально все, как ща помню)))
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