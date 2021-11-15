Дани Алвес успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»

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вчера, 14:35

Защитник завершает переход в «Барселону».

Сегодня, 15 ноября, 38-летний футболист успешно прошел медосмотр в каталонском клубе.

«Соскучились по мне? Я всегда полон сюрпризов», – сказал бразилец собравшимся у входа в больницу журналистам. Сегодня Алвес проведет первую тренировку после возвращения в клуб.

Презентация игрока пройдет на «Камп Ноу» 17 ноября в 14:00 по местному времени (в 16:00 по московскому).

Дани Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл с клубом 23 трофея.