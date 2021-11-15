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Дани Алвес успешно прошёл медосмотр в «Барселоне»

вчера, 14:35

Защитник Дани Алвес завершает переход в «Барселону».

Сегодня, 15 ноября, 38-летний футболист успешно прошел медосмотр в каталонском клубе.

«Соскучились по мне? Я всегда полон сюрпризов», – сказал бразилец собравшимся у входа в больницу журналистам. Сегодня Алвес проведет первую тренировку после возвращения в клуб.

Презентация игрока пройдет на «Камп Ноу» 17 ноября в 14:00 по местному времени (в 16:00 по московскому).

Дани Алвес уже выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год и выиграл с клубом 23 трофея.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 15:59
Разочарование похоже будет очень велико.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:52
Можно приступать к работе.
Cat01
Cat01
вчера в 15:25
Желаем видеть скорей на поле!
Брулин
Брулин
вчера в 15:05
Красивое завершение карьеры, даже если в игровом плане ничем существенным не поможет
BLACK MAFIA
BLACK MAFIA
вчера в 14:58
Сначала Роналду крутил его на фланге,теперь Винисус уничтожит))
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 14:41
Доехал на своих двоих до медосмотра...уже красавчик !
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:38
Ну теперь ждём на поле ! Удачи!
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