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Сенников: «„Локомотиву“ нужно усиливаться»

вчера, 17:51

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал трансфер защитника «Шахтёра» Марка Мампасси.

Если учесть проблемы с составом, то «Локо» нужно усиливаться, как, собственно, и любому клубу, который столкнулся с кадровыми сложностями. Проблемы в центре обороны, да и на флангах у «Локомотива» очевидны. Но если и приобретать новичков, то лучше делать это вовремя, перед первыми сборами, чтобы они могли успеть вписаться в коллектив, а тренеры как следует с ними поработали. Гисдолю нужно дать время. Пусть проведет зимние сборы — только тогда и стоит спрашивать с него, а также с игроков.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:00
Даже Смородская не в курсе, что там нужно)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:56
Сначала нужно усилиться нормальным тренером.
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:40
А кто бы сомневался , что требуется укрепить состав хорошими хавбеками и теми кто умеет забивать голы..
Мишима
Мишима
вчера в 18:22
При Смородской такой х*** не было
ДСА
ДСА
вчера в 18:20
Нужно просто хотя бы кого-то купить.
drug01
drug01
вчера в 18:20
Нужны деньги!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:18
Это не поможет Локомотиву.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:03
Уже прикупили защитника в Шахтере
протон
протон
вчера в 18:01
Шикарное начало сезона. Отлетела вся полузащита образца прошлого - Жоао, Крых, Бара и Миранчук.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:57
Ну а пока можно с Рангника спросить за грандиозный прорыв в Лиге Европы и Чемпионате России.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:53
Будут деньги, будет и усиление!
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