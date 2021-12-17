Сенников: «„Локомотиву“ нужно усиливаться»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал трансфер защитника «Шахтёра» .

Если учесть проблемы с составом, то «Локо» нужно усиливаться, как, собственно, и любому клубу, который столкнулся с кадровыми сложностями. Проблемы в центре обороны, да и на флангах у «Локомотива» очевидны. Но если и приобретать новичков, то лучше делать это вовремя, перед первыми сборами, чтобы они могли успеть вписаться в коллектив, а тренеры как следует с ними поработали. Гисдолю нужно дать время. Пусть проведет зимние сборы — только тогда и стоит спрашивать с него, а также с игроков.