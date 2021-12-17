Губерниев — о Fan ID: «Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования в РФ.
Какая разница, как я отношусь к этому закону? Об этом надо было говорить раньше.
Позитивно ли я отношусь к Fan Id или негативно? А что изменится? Ничего.
Закон принят. Осталось его подписать президентом. Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак. Как будет, так и будет.
Ну, если не промажешь ... иначе штрафной круг и заход к дзюдоисткам :))
Ну, если не промажешь ... иначе штрафной круг и заход к дзюдоисткам :))
Осторожничает, - как бы против ветра не плюнуть...
Осторожничает, - как бы против ветра не плюнуть...