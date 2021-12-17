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Губерниев — о Fan ID: «Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак»

вчера, 15:44

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования в РФ.

Какая разница, как я отношусь к этому закону? Об этом надо было говорить раньше.

Позитивно ли я отношусь к Fan Id или негативно? А что изменится? Ничего.

Закон принят. Осталось его подписать президентом. Как мы можем повлиять на ситуацию? Никак. Как будет, так и будет.

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Все комментарии
kukuruzonax
kukuruzonax
вчера в 23:16
Скользкий хитро63й червяк
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:26
Подшиться, что ли?...
grtju54n5rwp
grtju54n5rwp
вчера в 21:05
Кого-то интересует его мнение?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:21
Если получить его минутное дело,то ни чего страшного
Прокурор_Тайги
Прокурор_Тайги
вчера в 20:15, ред.
Иди к биатлонисткам, Дима. Биатлонистки ждут!
Ну, если не промажешь ... иначе штрафной круг и заход к дзюдоисткам :))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:34
Мне у телевизора его не надо.
ballak144
ballak144
вчера в 17:33
а кто это?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:29
По смыслу,вроде, скрыто не согласен ( т.к. сообщает, что изменить уже ничего нельзя), но не докажешь...
particular
particular
вчера в 17:13
Просто говорящая голова без своего мнения...
Осторожничает, - как бы против ветра не плюнуть...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Поживем - увидим, маслом ли будет картина!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:01
    дурман
    дурман
    вчера в 16:56
    Лично мне по **** даже бесплатно это г**** не смотрел бы
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:53
    Теперь будем вынуждены с этим жить! Печально!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 16:50, ред.
    Он просто, как и большинство брюзжащих, не имеет никаких аргументов ни "ЗА", ни "ПРОТИВ". Мог бы так и сказать, что не вникал и ничего не знает. Как и я! Поэтому скажу: "Поживём, увидим". К тому же, если будет не по нутру, просто забью на футбол. Немного и потеряю.
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 16:48
    С десяток "умников" указавыет как нужно жить всем остальным
    beefs
    beefs
    вчера в 16:35
    это точно, что хотят то и творят...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:29
    Ответ губастика: я ничего не знаю, моя хата с краю.
    pele1981
    pele1981
    вчера в 16:26
    А если никак не можешь повлиять, то чего ты пасть-то открыл? Молчал бы в тряпочку)))
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    вчера в 16:20
    я надеюсь он никак не сможет повлиять на какую-либо из ситуаций)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:19
    Шестерка пропутинская !
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 15:46
    И нашим и вашим, не имеет своего мнения
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