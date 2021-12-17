В «Спартаке» заявили, что клуб поддерживал Виторию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на недавний уход португальца Руя Витории с поста главного тренера команды.
Клуб всегда объединен вокруг главного тренера. Клуб всячески поддерживал Руя в его работе, мы часто с ним эти вопросы проговаривали. Говорить о том, что кто-то когда-то не поддерживал тренера, неверно.
Клуб поддерживал тренера? А сколько игроков вы ему приобрели? Вы закрыли проблемнейшую позицию ПЗ? Вы приобрели ему качественного игрока в центр полузащиты? В чём заключалась ваша поддержка?
Руководство просто дали установки в последней игре с Сочи слить игру, что бы уволить. вот и всё.
Клуб поддерживал тренера? А сколько игроков вы ему приобрели? Вы закрыли проблемнейшую позицию ПЗ? Вы приобрели ему качественного игрока в центр полузащиты? В чём заключалась ваша поддержка?
Руководство просто дали установки в последней игре с Сочи слить игру, что бы уволить. вот и всё.
Тот еще конъюнктурщик, который переобувался по ходу сезона и метался от одного лагеря к другому. В итоге сейчас Мележиков в роли свадебного генерала. Ничего не решает, да и говорит так себе.
И да, мы прекрасно видели, как поддерживали Руя. Аж с августа, когда ему подвезли усиление (нет). Трепачи и вредители!
Тот еще конъюнктурщик, который переобувался по ходу сезона и метался от одного лагеря к другому. В итоге сейчас Мележиков в роли свадебного генерала. Ничего не решает, да и говорит так себе.
И да, мы прекрасно видели, как поддерживали Руя. Аж с августа, когда ему подвезли усиление (нет). Трепачи и вредители!