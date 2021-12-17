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В «Спартаке» заявили, что клуб поддерживал Виторию

вчера, 16:46

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на недавний уход португальца Руя Витории с поста главного тренера команды.

Клуб всегда объединен вокруг главного тренера. Клуб всячески поддерживал Руя в его работе, мы часто с ним эти вопросы проговаривали. Говорить о том, что кто-то когда-то не поддерживал тренера, неверно.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 21:25
Поддерживать надо за это
Penokkio
Penokkio
вчера в 19:35
П 3,14 здоболия, каких только поискать надо
Caliostro
Caliostro
вчера в 19:32
Зарема тайком "инкогнито" смотрела его фото в одноклассниках!!!!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
вчера в 19:29
Хороша помощь - поговорить...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:03
От вашей "поддержки" мухи дохнут ! . Одного в прошлом сезоне всей РПЛ поддерживали ....! Бедолага Доменико до сих пор опомнится не может . Так чесанул из России ,аж пятки сверкали ! )))
Давно Мясной
Давно Мясной
вчера в 18:05
Конечно поддерживали, как "шикарно" усилились Спартаком 2, самим не смешно.......Смотришь на игру, а на поле играть то почти не кому, а глядя на скамейку вообще плакать хочется......Как можно ставить высокие задачи без усилений..........
протон
протон
вчера в 18:03
Он хоть себя слышит, что говорит? Руй уже на крайности пошел даже через СМИ пытался до Лени достучаться, а всё бестолку как обычно...
Клуб поддерживал тренера? А сколько игроков вы ему приобрели? Вы закрыли проблемнейшую позицию ПЗ? Вы приобрели ему качественного игрока в центр полузащиты? В чём заключалась ваша поддержка?
Руководство просто дали установки в последней игре с Сочи слить игру, что бы уволить. вот и всё.
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
Это что, крокодиловы слёзы?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:36
Не похоже по времени
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:26
Главная группа поддержки Зарема и Федун спешат на помощь !!!)
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 17:12
Иногда пинок под зад нужен, чтобы не упал, например, в лужу, а перелетел через неё. Это уже поддержка.
drug01
drug01
вчера в 17:10
Поддерживали но.... Уволили
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:09
Так поддерживали, что дали пинка под зад.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 17:09
Так поддерживали,что скамейка состоит из Рассказовых и Мелкадзе,а в плане трансферов-один Кофрие!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))Мележиков-вроде сегодня ни 1 апреля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:08
Плохо, что клуб и хозяева по разную сторону баррикад...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Так сильно поддерживали, что через полгода прогнали поганной метлой а ещё и бабки федун хотел кинуть.
makkie
makkie
вчера в 16:55
Не верю ни одному слову Мележикова.
Тот еще конъюнктурщик, который переобувался по ходу сезона и метался от одного лагеря к другому. В итоге сейчас Мележиков в роли свадебного генерала. Ничего не решает, да и говорит так себе.

И да, мы прекрасно видели, как поддерживали Руя. Аж с августа, когда ему подвезли усиление (нет). Трепачи и вредители!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:53
Пиz....т как дышит
МапС
МапС
вчера в 16:52, ред.
Интересно, а в чем заключалась поддержка? Типа не бойся - мы тебя не больно уволим?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:51
Ну хоть сейчас то не позорьтесь!
Futurista
Futurista
вчера в 16:48
Как минимум Спартак поддержал Руя материально)...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
Во чешет фигню... Каким местом поддерживали интересно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:47
А мне кажется что не поддерживал!
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