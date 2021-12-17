В «Спартаке» заявили, что клуб поддерживал Виторию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на недавний уход португальца Руя Витории с поста главного тренера команды.

Клуб всегда объединен вокруг главного тренера. Клуб всячески поддерживал Руя в его работе, мы часто с ним эти вопросы проговаривали. Говорить о том, что кто-то когда-то не поддерживал тренера, неверно.