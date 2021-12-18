ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду: «Всегда говорю, что Фергюсон для меня как отец в футболе»

вчера, 17:57

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об адаптации в стане МЮ в 2003 году после перехода из «Спортинга».

Все, что Фергюсон мне сказал, он сделал.

Было трудно, вы понимаете. Представьте, что вам 18 лет, вы приехали из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером. Я немного нервничал, но он [Фергюсон] очень помог мне своим общением. Иногда он вызывал меня к себе в кабинет с переводчиком, но это не имеет значения. Важно было рассказать мне то, что поможет мне вырасти как личность, как игрок, и с самого первого дня все, что он мне говорил, выполнялось. Так что я очень ценю это.

Я всегда говорю, что для меня он как отец в футболе.

Недавно Роналду повторил достижение почти 100-летней давности.

Все новости
Кафу: «„Милан“ — фаворит в гонке за чемпионство в Серии А»
Сегодня, 13:19 Комментарии4
Анчелотти: «„Барселона“ не прямой конкурент „Реала“ в Примере»
Сегодня, 12:13 Комментарии16
Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в игре с «Атлетико»
Сегодня, 12:13 Комментарии2
Тухель — о клубном чемпионате мира: «Мы никогда не пожертвуем турниром»
Сегодня, 10:25 Комментарии6
Салиба: «Не думаю о возвращении в „Арсенал“»
Сегодня, 00:34 Комментарии5
«Хочу сделать этот день ужасным для них». Сон — о матче с «Ливерпулем»
Вчера, 23:39 Комментарии22
Сортировать
Все комментарии
We are but a simple servant
We are but a simple servant ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 22:50
    sash71
    sash71
    вчера в 22:38
    Сэр Фергюсон это глыба. Лучшая пожалуй история МЮ связана с ним.
    3ton
    3ton ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 19:53
    “Ощутимую пользу» 😂
    До его прихода в МЮ все было хорошо в плане результатов и места в таблице .
    Его личная статистика важней командных .
    По этому команда играет на результат его личной статистики ,а не командной .

    Если САФ ему , как отец 🙂
    Чего он этого отца кинул ради денег ?😂😂
    МЮ не бедный клуб и не аутсайдер
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 19:52
    И САФу на Ван Нистелрооя пожаловался и потом Рууда попросил МАФ из МЮ...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:02
    Оскара ему
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 18:50
    Где б ты был без Фергюссона ?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 18:38
    То что 36-летний форвард до сих пор находится в великолепной форме и приносит ощутимую пользу "МЮ", является адептом строго режима и до сих пор стремится к новым достижениям есть немалая заслуга воспитания величайшего тренера Фергюсона.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 18:31
    Спасибо! Золотые слова!!!!
    shur
    shur
    вчера в 18:20
    ...неописуемое, волшебное Время Ферги , да Я и влюбился в тот МЮ с первого
    взгляда...!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:03
    Красавчик Рон, умеет ценить.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 18:02
    Да САФ гений и великолепный человек,побольше бы таких людей!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100