Роналду: «Всегда говорю, что Фергюсон для меня как отец в футболе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об адаптации в стане МЮ в 2003 году после перехода из «Спортинга».
Все, что Фергюсон мне сказал, он сделал.
Было трудно, вы понимаете. Представьте, что вам 18 лет, вы приехали из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером. Я немного нервничал, но он [Фергюсон] очень помог мне своим общением. Иногда он вызывал меня к себе в кабинет с переводчиком, но это не имеет значения. Важно было рассказать мне то, что поможет мне вырасти как личность, как игрок, и с самого первого дня все, что он мне говорил, выполнялось. Так что я очень ценю это.
Я всегда говорю, что для меня он как отец в футболе.
Недавно Роналду повторил достижение почти 100-летней давности.
Забил карлик - сделал результат. А самое смешное: Роналду не забил - баласт в команде. Карлик не сделал никакого результата в матче - он и без этого в игру внёс достаточно импакта.
Двойные стандарты у персофанов карлика.
Забил карлик - сделал результат. А самое смешное: Роналду не забил - баласт в команде. Карлик не сделал никакого результата в матче - он и без этого в игру внёс достаточно импакта.
Двойные стандарты у персофанов карлика.
До его прихода в МЮ все было хорошо в плане результатов и места в таблице .
Его личная статистика важней командных .
По этому команда играет на результат его личной статистики ,а не командной .
Если САФ ему , как отец 🙂
Чего он этого отца кинул ради денег ?😂😂
МЮ не бедный клуб и не аутсайдер
До его прихода в МЮ все было хорошо в плане результатов и места в таблице .
Его личная статистика важней командных .
По этому команда играет на результат его личной статистики ,а не командной .
Если САФ ему , как отец 🙂
Чего он этого отца кинул ради денег ?😂😂
МЮ не бедный клуб и не аутсайдер
взгляда...!https://youtu.be/orO5vquv3Mk
взгляда...!