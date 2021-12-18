Роналду: «Всегда говорю, что Фергюсон для меня как отец в футболе»

Форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал об адаптации в стане МЮ в 2003 году после перехода из «Спортинга».

Все, что Фергюсон мне сказал, он сделал.

Было трудно, вы понимаете. Представьте, что вам 18 лет, вы приехали из «Спортинга» и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером. Я немного нервничал, но он [Фергюсон] очень помог мне своим общением. Иногда он вызывал меня к себе в кабинет с переводчиком, но это не имеет значения. Важно было рассказать мне то, что поможет мне вырасти как личность, как игрок, и с самого первого дня все, что он мне говорил, выполнялось. Так что я очень ценю это.



Я всегда говорю, что для меня он как отец в футболе.