ГлавнаяНовостиСтатистикаИталия. Серия А 2021/2022

Смоллинг и Абрахам установили уникальное достижение в Серии А

вчера, 19:08
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 4Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 18-го тура Серии А «Рома» на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 4:1.

Два разных английских игрока впервые в истории чемпионата Италии забили голы в одном и том же матче Серии А — Тэмми Абрахам (1' и 82') и Крис Смоллинг (72').

В турнирной таблице «Рома» идет на 5-м месте (31 очко), «Аталанта» — на 3-й строчке (37).

Также не так давно «Рома» повторила рекорд результативности почти 50-летней давности.

Все новости
Жиго — лидер по числу выигранных единоборств в нынешнем сезоне РПЛ
Сегодня, 16:45 Комментарии5
Влахович повторил достижение Роналду в Серии А
Сегодня, 16:34 Комментарии7
Лучшие атакующие линии сезона в РПЛ. ЦСКА и «Спартака» нет в списке главных героев
Сегодня, 13:09Станислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии5
«Атлетико» впервые проиграл 3 матча подряд при Симеоне в Примере
Сегодня, 12:23 Комментарии17
«Динамо» — лидер по количеству голов с угловых в нынешнем сезоне РПЛ
Сегодня, 11:25 Комментарии5
Суарес показал худший отрезок без голов с момента перехода в Ла Лигу
Сегодня, 09:38 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:30
Аталанта может себе позволить одну игру и проиграть!
1bear
1bear
вчера в 20:27
Аталанта обделалась по-полной,англичане рулят !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:40
Вот им делать нефик подобную ересь подсчитывать?
Гол забили - смотрят национальность, второй забили - совпадения ищут. Хоть по национальности, хоть по цвету кожи, хоть по разности возраста. Ну много чего же ж можно придумать! Только зачем и кому это нужно?
Вот уникумы, два нагличанина в одном матче забили. Смешно, чесслов...
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:32
И так бывает
ДСА
ДСА
вчера в 19:09
Очень неожиданный результат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100