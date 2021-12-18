Смоллинг и Абрахам установили уникальное достижение в Серии А

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вчера, 19:08

В матче 18-го тура Серии А «Рома» на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 4:1.

Два разных английских игрока впервые в истории чемпионата Италии забили голы в одном и том же матче Серии А — (1' и 82') и (72').

В турнирной таблице «Рома» идет на 5-м месте (31 очко), «Аталанта» — на 3-й строчке (37).

Также не так давно «Рома» повторила рекорд результативности почти 50-летней давности.