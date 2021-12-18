Смоллинг и Абрахам установили уникальное достижение в Серии А

В матче 18-го тура Серии А «Рома» на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 4:1.
Два разных английских игрока впервые в истории чемпионата Италии забили голы в одном и том же матче Серии А — Тэмми Абрахам (1' и 82') и Крис Смоллинг (72').
В турнирной таблице «Рома» идет на 5-м месте (31 очко), «Аталанта» — на 3-й строчке (37).
Также не так давно «Рома» повторила рекорд результативности почти 50-летней давности.
Гол забили - смотрят национальность, второй забили - совпадения ищут. Хоть по национальности, хоть по цвету кожи, хоть по разности возраста. Ну много чего же ж можно придумать! Только зачем и кому это нужно?
Вот уникумы, два нагличанина в одном матче забили. Смешно, чесслов...
Гол забили - смотрят национальность, второй забили - совпадения ищут. Хоть по национальности, хоть по цвету кожи, хоть по разности возраста. Ну много чего же ж можно придумать! Только зачем и кому это нужно?
Вот уникумы, два нагличанина в одном матче забили. Смешно, чесслов...