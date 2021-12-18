«Хочу сделать этот день ужасным для них». Сон — о матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ .

«Ливерпуль» — очень и очень сильная команда, когда я смотрю их игры, они мне очень нравятся, потому что за тем, как они играют, действительно интересно наблюдать как футбольному фанату.

Так что это будет важнейшая игра, и для нас она тоже кое-что значит. Я не хочу, чтобы они думали, что могут прийти сюда и легко взять три очка. Я не хочу давать им легкие три очка. Я хочу отобрать у них три очка, потому что это наш дом.