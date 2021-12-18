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«Хочу сделать этот день ужасным для них». Сон — о матче с «Ливерпулем»

вчера, 23:39
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль19:30 Не начался

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» — очень и очень сильная команда, когда я смотрю их игры, они мне очень нравятся, потому что за тем, как они играют, действительно интересно наблюдать как футбольному фанату.

Так что это будет важнейшая игра, и для нас она тоже кое-что значит. Я не хочу, чтобы они думали, что могут прийти сюда и легко взять три очка. Я не хочу давать им легкие три очка. Я хочу отобрать у них три очка, потому что это наш дом.

Я хочу сделать этот день ужасным для них. Для тех, кто приезжает в Лондон, игра будет тяжелой. Это наше оружие.

Недавно Сон достиг солидной отметки в чемпионате Англии.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:13
Сам не ужаснись.
berda2003
berda2003
сегодня в 09:15
количество корейских сумасшедших не уменьшается...
это всё морковь по-корейски...
ЧиП
ЧиП
сегодня в 08:59
Ливерпуль хорош, мощно играет. У Тоттенхэма два✌️ варианта.
☝️Это проиграть
✌️ Это проиграть крупно
😁
112910415
112910415
сегодня в 08:58
под такие амбиции не хватит амуниции ... к сожалению
sash71
sash71
сегодня в 08:47
Сон во сне видимо. В таком состоянии может быть все, что угодно. Ливер сейчас и по игре и по тактике лучший. За счёт чего Сон собирается воплотить задуманное пока не понятно. Но матч обещает быть зрелищным как собссно все матчи с участием Ливера.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:35
Конте может и умеет конечно давать результат. Но на сегодня, скорее всего, ничья с Ливерпулем будет положительным результатом для Шпор.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:52
Опять корейской дури накидался!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:32
Скорее всего день будет ужасным для Тоттенхэма.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:38
Смотри не надорвись бедолага
kxbanek6y6uu
kxbanek6y6uu
сегодня в 01:31
Это просто слова...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:28
Надеюсь так и будет! Удачи, Хын-Мин!
4RT
4RT
сегодня в 00:42
Посмотрим что он после игры запоёт
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bensurr (раскрыть)
сегодня в 00:28
Перед свистком, только и слышно их щебетание.Перед тем как курицу подготовить к рождественскому столу,ей дают сполна прокудкудахкаться.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:26, ред.
Команда очень долго не играла и это явно ей не на пользу.Вообще не пойму зачем подобные комментарии. Вспоминаю Чави и Лапорту,как они были уверены поджарить хозяев в Мюнхене,чем закончилось все видели. Надо не словами ,а результатом показывать whoiswho.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:20
Разбудите корейца!!!
протон
протон
сегодня в 00:15
Интересно посмотреть на Конте против Клоппа, обоих уважаю но все же топлю за красных. Если бы они не играли против Ливерпуля....эх
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:00
попытка не пытка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:59
Какой он кровожадный...
DXTK
DXTK
вчера в 23:55
Ттх побольше бы бойцов, как сон мин сегодня на поле, может и повыше в таблице находились..........
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:51
Сон видел сон 😴 💤 - «Хочу сделать этот день ужасным для них» !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:40
Вот он их напугал,теперь на игру не выйдут!
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:40
Посмотрим как вы закукарекаете после свистка
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