«Хочу сделать этот день ужасным для них». Сон — о матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в 18-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» — очень и очень сильная команда, когда я смотрю их игры, они мне очень нравятся, потому что за тем, как они играют, действительно интересно наблюдать как футбольному фанату.
Так что это будет важнейшая игра, и для нас она тоже кое-что значит. Я не хочу, чтобы они думали, что могут прийти сюда и легко взять три очка. Я не хочу давать им легкие три очка. Я хочу отобрать у них три очка, потому что это наш дом.
Я хочу сделать этот день ужасным для них. Для тех, кто приезжает в Лондон, игра будет тяжелой. Это наше оружие.
Недавно Сон достиг солидной отметки в чемпионате Англии.
это всё морковь по-корейски...
это всё морковь по-корейски...
☝️Это проиграть
✌️ Это проиграть крупно
😁
☝️Это проиграть
✌️ Это проиграть крупно
😁