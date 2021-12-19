Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в игре с «Атлетико»

Хавбек «Севильи» прокомментировал победу в поединке 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (2:1).

Мы сражались против чемпиона страны. Это была очень важная встреча, наши болельщики заслужили второй гол. Мы благодарны им за поддержку. Набранные очки – это их заслуга.

Мы отлично провели первую половину игры, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать огромную работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались нужного момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам нужно многое улучшить, но мы на правильном пути. Будем двигаться дальше, чтобы достичь поставленной цели.