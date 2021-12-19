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Ракитич прокомментировал победу «Севильи» в игре с «Атлетико»

вчера, 12:13
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Хавбек «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал победу в поединке 18-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (2:1).

Мы сражались против чемпиона страны. Это была очень важная встреча, наши болельщики заслужили второй гол. Мы благодарны им за поддержку. Набранные очки – это их заслуга.

Мы отлично провели первую половину игры, но пропустили гол. Это вызвало некоторое беспокойство, потому что предстояло проделать огромную работу, чтобы забить. Но мы были уверены в себе и дождались нужного момента. Мы продолжаем получать удовольствие от того, что делаем. Нам нужно многое улучшить, но мы на правильном пути. Будем двигаться дальше, чтобы достичь поставленной цели.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:30
Севилья на ходу, поэтому даже удивительно, что в ЛЧ из такой лёгкой группы не выбрались
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:14
С победой наших!)
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