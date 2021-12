Балотелли ударил партнёра по команде ногой по голове, празднуя забитый гол

Нападающий «Аданы Демирспор» продолжает отличаться неординарными поступками на футбольном поле.

«Адана Демирспор» обыграла «Галатасарай» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Турции. Дубль на свой счёт записал молодой нападающий . После забитого мяча 21-летний форвард начал праздновать гол с партнёрами по команде, а Балотелли ударил Акгюна сзади ногой по голове. Однако между игроками нет конфликта, в своём инстаграме Марио написал: «Браво, малыш».

😂 @FinallyMario jokingly kicks his team mate in the head to celebrate @AdsKulubu's goal!



🎥: @beINSports_TR pic.twitter.com/P4TTTOWXIu