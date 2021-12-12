Тренер сдержал обещание и разделся на поле после победы своей команды в MLS

Главный тренер американского «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла разделся до трусов, отмечая победу своей команды в финальном матче чемпионата MLS против «Портленд Тимберс» (1:1, 4:2 — по пенальти).
Норвежский специалист давал обещание, что разденется, если поможет «Нью-Йорк Сити» стать чемпионом MLS. Отметим, что такие обещания тренер даёт уже не в первый раз.
Ronny Deila... absolute legend! 😂#NYCFC x #MLSCup pic.twitter.com/Ra7UapGgdu— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021
Вот чтобы Газзаву не сбрить свои усы, через месяц отрастил бы такие же.
А воспринимался бы как человек слова, а не пустобрёх.
Вроде бы и не сложные действия, а у людей складывается мнение о человеке...
Вот чтобы Газзаву не сбрить свои усы, через месяц отрастил бы такие же.
А воспринимался бы как человек слова, а не пустобрёх.
Вроде бы и не сложные действия, а у людей складывается мнение о человеке...