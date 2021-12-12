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Тренер сдержал обещание и разделся на поле после победы своей команды в MLS

вчера, 11:21
Портленд ТимберсЛоготип футбольный клуб Портленд Тимберс1 : 1Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк СитиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер американского «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла разделся до трусов, отмечая победу своей команды в финальном матче чемпионата MLS против «Портленд Тимберс» (1:1, 4:2 — по пенальти).

Норвежский специалист давал обещание, что разденется, если поможет «Нью-Йорк Сити» стать чемпионом MLS. Отметим, что такие обещания тренер даёт уже не в первый раз.

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протон
протон
вчера в 18:50
человек слова! сказал, сделал. А на в нашей Рпл только обещают. Газаева усы пример
4RT
4RT
вчера в 12:41
"...такие обещания тренер даёт уже не в первый раз" Явный эксбиционист
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:36
Абсолютно поддерживаю.
drug01
drug01
вчера в 12:11
Слово закон
ssmith589
ssmith589
вчера в 12:09
О победе, про которую вы даже малюсенькой новости не тиснули. Футбольный сайт...
1bear
1bear
вчера в 12:05
да он просто эксгибиционист ,а если серьёзно - поздравление тренеру и клубу с победой!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:38
Мужик сказал мужик сделал.
112910415
112910415
вчера в 11:36
а у нас доже усы сбривают не всегда )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:35
Уважуха таким людям, которые отвечают за свои слова.
Вот чтобы Газзаву не сбрить свои усы, через месяц отрастил бы такие же.
А воспринимался бы как человек слова, а не пустобрёх.
Вроде бы и не сложные действия, а у людей складывается мнение о человеке...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:26
Прикольный тренер.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:25
Теперь очередь за трусами.
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