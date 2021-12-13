«Сладкий и заслуженный момент!» «Аталанта» — о голе Миранчука

Итальянская «Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника Алексея Миранчука в поединке 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча состоялась в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.
Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей!
Российский полузащитник второй раз в сезоне появился в старте. Он забил гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Это его первый точный удар в текущем сезоне за «Аталанту».
Контракт Миранчука с итальянцами действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 13,5 млн евро.
Очень хотелось бы, чтобы он нашел свое место в каком-то клубе в Европе, а не вернулся опять в РПЛ
Очень хотелось бы, чтобы он нашел свое место в каком-то клубе в Европе, а не вернулся опять в РПЛ
стоит на выход Миранчук!!!
Ярчайший пример западноевропейской эквилибристики и словоблудия.Что говорить про это,если скреплённые печатями и осенённые благословением сильных мира сего договоры не имеют никакой силы.Мир снова живёт по понятиям,до следующей катастрофы.Так всегда бывает,когда победители и побеждённые утрачивают свой статус.
стоит на выход Миранчук!!!
Ярчайший пример западноевропейской эквилибристики и словоблудия.Что говорить про это,если скреплённые печатями и осенённые благословением сильных мира сего договоры не имеют никакой силы.Мир снова живёт по понятиям,до следующей катастрофы.Так всегда бывает,когда победители и побеждённые утрачивают свой статус.
чтоб радоваться не два раза в год, а почаще !
чтоб радоваться не два раза в год, а почаще !