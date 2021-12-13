«Сладкий и заслуженный момент!» «Аталанта» — о голе Миранчука

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вчера, 08:54

Итальянская «Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника в поединке 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча состоялась в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей!

Российский полузащитник второй раз в сезоне появился в старте. Он забил гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Это его первый точный удар в текущем сезоне за «Аталанту».

Контракт Миранчука с итальянцами действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 13,5 млн евро.