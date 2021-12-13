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«Сладкий и заслуженный момент!» «Аталанта» — о голе Миранчука

вчера, 08:54
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Итальянская «Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника Алексея Миранчука в поединке 17-го тура чемпионата Италии с «Вероной». Встреча состоялась в Вероне и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей!

Российский полузащитник второй раз в сезоне появился в старте. Он забил гол, сравняв счёт на 37-й минуте. Это его первый точный удар в текущем сезоне за «Аталанту».

Контракт Миранчука с итальянцами действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 13,5 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:18
сможет ли Миранчук играть как Иличич и тем самым его заменить? Но если такие вещи клуб публикует, надеюсь, это означает, что Леха не опускает руки и старается, а это здорово.
Очень хотелось бы, чтобы он нашел свое место в каком-то клубе в Европе, а не вернулся опять в РПЛ
протон
протон
вчера в 13:46
Ничего хорошего его в Аталанте не ждет! Он игрок ротации и видимо руководство и тренера такая ситуация устраивает! Леша выходит на замены (иногда в старте) и часто делает результат. Выход его в основе, шанс себя проявить, он этот шанс использовал. Теперь помсмотрим с какой целью это сделала Аталанта, варианта два, удержать Лешу (показать ты нам нужен, мы на тебя рачитываем,. а фактически так и будет игроком запаса) или набить ему цену перед предстоящей продажей (или арендой)!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:29, ред.
Какой победы сладкий звук-
стоит на выход Миранчук!!!

Ярчайший пример западноевропейской эквилибристики и словоблудия.Что говорить про это,если скреплённые печатями и осенённые благословением сильных мира сего договоры не имеют никакой силы.Мир снова живёт по понятиям,до следующей катастрофы.Так всегда бывает,когда победители и побеждённые утрачивают свой статус.
4RT
4RT
вчера в 11:53
Какой приторный заголовок
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 10:55
Если бы инвалид вышел и забил мячик, это было бы интересно, а это... ну хз
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 10:54
Вы серьёзно? Это стоит обсуждать??
kasyak7
kasyak7
вчера в 10:34
Пора бы ставить в основу Миранчука.
Elliada
Elliada
вчера в 10:28
Столько новостей и восхвалений Миранчука, как будто он в финале ЛЧ забил победный гол.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:26
Успехов Лехе!Видно старается!Глядь и прорвется!
YVG
YVG
вчера в 10:21
Ради этого гола нужно ехать совершенствоваться в Италию.
Ми Ша
Ми Ша ответ амурец (раскрыть)
вчера в 10:15
Наших футболистов так и надо воспитывать, пусть пашет и доказывает свое право быть частью добротной европейской команды. Если есть стержень, то прорвется.
shur
shur
вчера в 10:05
...лучше не так , вперёд Алексей - только не назад, там лавочка!!!
lotsman
lotsman
вчера в 10:04
Событие года - Миранчук гол забил!!!
kust07
kust07
вчера в 09:56
Удачи и успехов Миранчуку. Красавец, молодец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
Давай Алешка, жгии!
ОПС
ОПС
вчера в 09:48
Дождемся следующего матча.
112910415
112910415
вчера в 09:47
вот на этой красивой ноте надо быстренько договариваться с другой командой !
чтоб радоваться не два раза в год, а почаще !
berda2003
berda2003
вчера в 09:46
пративный гасперини и сладкий миранчук - хорошая парочка...
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:43
Не верится, что после этого гола, Гасперини станет ему больше давать игрового времени. Хотя, чем чёрт не шутит, может и правда, прорвёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:41
Теперь будет героем на неделю
beefs
beefs
вчера в 09:41
жаль Лешу, лучшие годы просидит, потом никому не нужен будет...
1bear
1bear
вчера в 09:34
если получит игровое время,то и голы будут
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:30
По чаше выпускайте
амурец
амурец
вчера в 09:25
оно конечно хорошо, что его в команде так поддерживают, но Гасперини ему играть не даст, он упёртый, самое лучшее для Алексея это другой клуб
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:25
Снова начинают голову кружить парню наши недоСМИшники.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:18
Красивый и техничный гол забил.
zq824bvvfzza
zq824bvvfzza
вчера в 09:10
Не, Новый год круче и бывает чаще
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:07
До Кокорина ему еще далеко, Миранчук до сих пор виллу на море не купил !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:07
Ему надо было только дать шанс.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:59
Может теперь больше доверять станут
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