Семак: «Хочется научиться отбивать чечетку. Главное, что есть мечта»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как предпочитает проводить свободное от работы время.
Идеальный отдых — это природа, лес, горы, пешие прогулки. И, естественно, отсутствие связи.
— Следите ли вы за тем, как отдыхают игроки вашего клуба? По ходу сезона и во время отпуска?
Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все — профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть. Тем более, они — публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение.
— Остается ли у вас время на увлечения и занятия, не связанные с футболом? Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени?
Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга — конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта.