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Семак: «Хочется научиться отбивать чечетку. Главное, что есть мечта»

вчера, 17:34

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как предпочитает проводить свободное от работы время.

Идеальный отдых — это природа, лес, горы, пешие прогулки. И, естественно, отсутствие связи.

— Следите ли вы за тем, как отдыхают игроки вашего клуба? По ходу сезона и во время отпуска?

Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все — профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть. Тем более, они — публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение.

— Остается ли у вас время на увлечения и занятия, не связанные с футболом? Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени?

Времени абсолютно не остается ни на что. Конечно, хотелось бы и путешествовать, и уделять внимание многим другим спортивным занятиям: серфингу, велосипеду. Это что касается здорового и активного отдыха. По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то все-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечетки, которые мне подарила супруга — конечно, хочется научиться отбивать чечетку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:01
Мечта есть все будет хорошо
memphis
memphis
вчера в 20:41
Серега даже не мечтает начать успешно играть в Европе... Плясун... Хорошо хоть что-то мешает...
протон
протон
вчера в 19:48
Я думал мечта выйти для начала из группы в ЛЧ, чечетка, так чечетка
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:31
.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:43
.
ДСА
ДСА
вчера в 18:37
Надо просто хорошо выпить и пробовать, пробовать, пробовать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:36
Тот момент когда читаешь про Семака и чечетку, а на самом деле переживаешь только за его домашнего питомца:
4RT
4RT
вчера в 18:35
112910415
112910415
вчера в 18:30
надо поддержать !
хорошо, когда мечты понятны, а цели реальны
beefs
beefs
вчера в 17:56
одевай свои ботинки во время матча и отбивай чечетку...
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:52
Было бы неплохо ещё научиться тренировать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:47
А нет у тебя случайно мечты, - выйти хоть раз из группы ЛЧ ???)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:38
Яйца мешают научиться
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