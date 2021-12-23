Семак: «Хочется научиться отбивать чечетку. Главное, что есть мечта»

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вчера, 17:34

Главный тренер «Зенита» рассказал, как предпочитает проводить свободное от работы время.

Идеальный отдых — это природа, лес, горы, пешие прогулки. И, естественно, отсутствие связи.

— Следите ли вы за тем, как отдыхают игроки вашего клуба? По ходу сезона и во время отпуска?

Стараюсь не следить, за исключением тех моментов, когда что-то попадается на глаза. Потому что это их личное время, ребята все — профессионалы и должны со всей ответственностью подходить к своей работе и к тому свободному времени, которое у них есть. Тем более, они — публичные люди и для многих являются примером как в спорте, так и в жизни. Это тоже имеет значение.

— Остается ли у вас время на увлечения и занятия, не связанные с футболом? Чем бы вы хотели заняться, если бы у вас было чуть больше свободного времени?