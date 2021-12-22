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Гунько: «„Спартак“ может исправить положение в РПЛ во второй части сезона»

вчера, 21:02

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил игру московского клуба в нынешнем сезоне.

В Лиге Европы «Спартак» стартовал с домашнего поражения от «Легии», которое наложило свой отпечаток, потому что дальше «Спартак» понимал, что отступать некуда. После этого движение команды было только вверх.

Почему в чемпионате России «Спартак» выступает не так удачно? Думаю, здесь вопрос веры. Понимая, что в Лиге Европы есть шанс и он близко, футболисты выкладывались и играли на максимуме. В чемпионате России, к сожалению, такого мы не наблюдали.

Заслуженное ли место занимает «Спартак» в РПЛ? Всегда говорят, что нужно смотреть в таблицу. Но еще нужно пройти длинный путь и есть надежда, что во второй части чемпионата «Спартак» исправит положение. Конечно, были матчи, когда очки теряли незаслуженно, но на длинной дистанции справедливость набранных очков всегда есть.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:17
Гунько: «„Спартак“ может исправить положение в РПЛ во второй части сезона»
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Может, но Федун этого НЕ ДОПУСТИТ!
8uyv5j2ryzmh
8uyv5j2ryzmh
сегодня в 04:34
Что-то не особо верится
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:42
Исправить может, но победить уже вряд-ли
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:01
По матчам Лиге Европы стало понятно, что некий потенциал у команды присутствует - так что шансы наладить ситуацию в чемпионате есть.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:12
Авторитетное мнение.
протон
протон
вчера в 21:03
Очень надеемся на это.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
До стыков ближе
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