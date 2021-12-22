Гунько: «„Спартак“ может исправить положение в РПЛ во второй части сезона»

Бывший тренер «Спартака» оценил игру московского клуба в нынешнем сезоне.

В Лиге Европы «Спартак» стартовал с домашнего поражения от «Легии», которое наложило свой отпечаток, потому что дальше «Спартак» понимал, что отступать некуда. После этого движение команды было только вверх.

Почему в чемпионате России «Спартак» выступает не так удачно? Думаю, здесь вопрос веры. Понимая, что в Лиге Европы есть шанс и он близко, футболисты выкладывались и играли на максимуме. В чемпионате России, к сожалению, такого мы не наблюдали.