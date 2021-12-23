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Волейболист Спиридонов: «Дни Дзюбы в „Зените“ сочтены»

вчера, 14:00

Форвард «Зенита» Артем Дзюба вряд ли будет играть за клуб в новом сезоне, скорее всего, в мае он уйдет в венгерский «Ференцварош», который возглавил экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, заявил чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов:

Куда ни зайди — всюду Дзюба, даже фотографии девчонок в Instagram нормально не посмотреть.

Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики «Зенита», как и фанаты других команд. Думаю, дни Дзюбы в «Зените» сочтены — доиграет до мая и уедет к Черчесову в «Ференцварош».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона. Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, делит первую позицию с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 24 матчах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Ну всё! Даже волейболист поставил крест на зюбиной карьере. Отечественному дэдпулу на весну можно не рассчитывать. ))
dеigandre
dеigandre ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 22:29
В том-то и фишка, что продлевать его Зенит не горит желанием, учитывая предстоящее послабление лимита
pomor45
pomor45
вчера в 21:22
Вариант ему придумали неплохой, но у Стаса явно не спрашивали.
pomor45
pomor45 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20
Два сапога - пара.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:34
Если Азмуна сохранят,то и Зюбу скорее всего оставят.
протон
протон
вчера в 19:56
Тут он прав отчасти) но что-то мне подсказывает что самого Спиридона ненавидят чуть более чем ВСЕ.
Roger Young
Roger Young ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 17:12
переподпишут. Делов-то.
Серж 129
Серж 129
вчера в 15:59
да зениту он точно больше не нужен поедит лысого гонять к к таракану
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:56
я почти на 99% уверен Зенит его переподпишет ещё на два года Азмун уйдёт а остаться вообще без нападающих они не смогут будут с этим долговязым ходоком играть в РПЛ а на еврокубки у них пофиг ставить автобусы можно и без нападающих да и в ЛЧ они не выйдут так как весной РПЛ не выиграть чемпионом будет или Динамо или Краснодар
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:15
Эти двое нашли друг друга
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:08
Аааа☝️ так вот он почему в сборную засобирался😏. Пеналь закатит и опередит Кержакова. Рекордсмен типа🤔 Продуманный 🤨
beefs
beefs
вчера в 14:52
В Зените не нужен, а в сборную его сватают, парадокс...
dеigandre
dеigandre ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:48
Такая зарплата в конце сезоне закончится и придется искать хоть какую-нибудь
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:44
Если согласится на небольшую зарплату, то останется.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:42
дзюба уйдет свободным агентом к своему другу Саламычу , которому он все время отдавал свою честь...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:42
Спиридонов за словом в карман не полезет
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:42
Дзюба и теперь живее всех живых !)
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 14:41
Странно, что какой-нибудь рукопашник ещё не высказался.
sv_1969
sv_1969 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:40
Если не продлят то придётся ехать к усатому)))
Cat01
Cat01
вчера в 14:40
На мнение имеет право каждый
ну и ху
ну и ху
вчера в 14:24
Во-первых Дзюба говорил только про болел СБОНОЙ!!! а не всех...
Во-вторых про просмотр "девчонок" мог бы и не писать....захотел бы смотрел,но видно видео Дзюбы покоя не даёт.......хоть там ничего и не видно,за то фантазия работает....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 14:22
Дзюба перейдёт в волейбол
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:20
.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:16
Дзюба не Ибрагимович дальше играть не будет.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 14:16
А теперь послушаем мнение штангистов....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:12
Дзюба по меркам РПЛ возможно топовый футболист. И одновременно живое подтверждение тому, что лучше играть, чем говорить:
sten312
sten312
вчера в 14:10
Сам Спиря-это волейбольный Дзюба.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:09
Никуда он не уедет от такой зарплаты.
jn3tjw6nchpx
jn3tjw6nchpx
вчера в 14:08
Надо ещё ватерполиста заслушать
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