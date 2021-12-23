Волейболист Спиридонов: «Дни Дзюбы в „Зените“ сочтены»

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вчера, 14:00

Форвард «Зенита» вряд ли будет играть за клуб в новом сезоне, скорее всего, в мае он уйдет в венгерский «Ференцварош», который возглавил экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, заявил чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов:

Куда ни зайди — всюду Дзюба, даже фотографии девчонок в Instagram нормально не посмотреть. Читал его высказывания про болельщиков, что они неблагодарный народ. Но он так сказал, потому что его ненавидят даже болельщики «Зенита», как и фанаты других команд. Думаю, дни Дзюбы в «Зените» сочтены — доиграет до мая и уедет к Черчесову в «Ференцварош».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце нынешнего сезона. Футболист является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, делит первую позицию с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную России.

В текущем сезоне Дзюба сыграл в 24 матчах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.